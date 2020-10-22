第11届中国国际新媒体短片节高校单元发布会举办

继首场发布会在中国传媒大学举行后，10月20日，高校单元同济大学发布会拉开帷幕。

南方网讯 (记者/杨智明)第11届中国国际新媒体短片节目前正在火热征片中，高校单元系列新闻发布也进展得如火如荼，继首场发布会在中国传媒大学举行后，10月20日，高校单元同济大学发布会拉开帷幕。

发布会现场

中国国际新媒体短片节组委会副秘书长王立亚表示，CSFF短片节组委会一直以来致力于扶持年轻导演创作，希望将短片节积累的平台资源更好地运用到高校教学实践和人才培养中。从2017年第八届短片节起增设的大学生竞赛单元，三年来已有来自5所高校的12名学生导演获得该单元奖项。

据了解，短片节的金鹏短片导演扶持计划在过去十年共产生25个国家和地区的144位获奖导演;国际短片交流展映累计展映500多场，涵盖约50个国家和地区的600多部短片。今年高校单元首次以“全国大学生视频创意大赛”的独立赛事名称和品牌来运营。

“8K数娱直播与创产中心”揭牌仪式

除此之外，本场活动也举办了“8K数娱直播与创产中心”揭牌仪式;现场嘉宾就“8K+5G时代视频内容将走向何方”发表了看法。

同济大学艺术与传媒学院副院长李麟学表示，希望今后能够联动嘉定融媒体中心，整合8k数字技术，开展高质量微视频创作，进一步深化各方在融媒体领域的合作，共同致力于视频领域的人才培养。

图片：活动方提供