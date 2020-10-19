青春读书会开讲！学子与名家同读经典、共话抗疫、齐叙家国情怀

10月18日下午，“青春读书会：同心同根同读书”活动在广州购书中心举办。

南方网讯 (记者/杨智明)10月18日下午，“青春读书会：同心同根同读书”活动在广州购书中心举办。该活动由广东高等教育出版社主办，吸引名师名家、青少年学生、阅读爱好者参与，同读好书，共抒家国情怀。

广东高等教育出版社董事长施美彬在致辞中指出，本次活动旨在推动广大青少年牢固树立家国情怀，传播爱国主义精神，传颂岭南优秀文化，推动开展家国情怀、文化自信主题阅读，满足青少年多样化深层次阅读需求。正是基于弘扬伟大抗疫精神、涵养家国情怀和传承地域文化的初心使命，近年来，广东高等教育出版社主动作为，陆续策划出版《生命至上：2020年春中国战疫纪实》、“文化自信与中国现当代文学·中学生读本”(12册)以及《潮汕童谣绘本》《广东碑刻铭文集》等优秀读物，取得了良好的社会效益和市场反响。

医生讲述武汉抗疫故事

活动上，特邀曾奋战在抗疫一线的南方医院副主任医师王海明亲临现场，讲述亲身经历的艰苦卓绝而又感人至深的抗疫故事。

王海明医生回忆起抗疫点滴，他讲述道，1月24日随广东省第一批医疗队出发赴武汉，4月10日最后一批撤离，是全省仅有2名打满全场78天的医疗队员之一。作为一名医务工作者，亲身见证这一历史事件，有机会参与抗疫当中，十分光荣。

王海明医生分享抗疫点滴

王海明医生说，据我们一位年轻的护士张志博回忆，有一位重病人，口渴想喝水，但是水太烫了，志博正要把水晾凉再给他喝，但这个时候这位病人的血氧饱合度突然下降，病情突然加重，最后也没抢救过来，志博后来总说，太难过了，没能让这位病人最后一口水。回忆起这些点滴，王海明医生十分感慨。

作家们以笔为援谱写抗疫战歌

记者了解到，《生命至上》分“白衣战士” “青春力量”“勇敢女性”“无名英雄”四辑，文章均由人民日报、光明日报、文艺报等抗疫专栏辑选，思想性与文学性兼美。选文作者均为中国报告文学中坚力量，李春雷、何建明、李朝全、纪红建等更是报告文学大家名家。《千里驰援》《铁人张定宇》《守护苍生》《生命之舱》《一心赴救 无惧生死》《白玉兰的春天》等作品甫一发表，就产生巨大影响，为凝心聚力做好疫情防控贡献了文学的正面力量。

《生命至上：2020年春中国战疫纪实》主编李朝全也在视频中讲述了“武汉战役中国报告文学作家小分队”所亲历的一线故事，让现场读者从不同角度聆听了图书出版背后鲜为人知的事迹，同时，也领略到作家们以笔为援，谱写出的一曲曲荡气回肠的抗疫战歌。

同根相契，共叙乡情

粤港澳三地同根同源，岭南文化是其共同底色。本次活动中香港、澳门、广东的特邀嘉宾分别分享了他们对家乡、对岭南文化的独到见解。

嘉宾畅谈潮汕文化

香港出版总会会长李家驹认为，香港传承、发扬并吸收、拓展了岭南文化的内涵，形成了一种具有香港特色的岭南文化，体现在粤语、粤剧、美术、建筑、饮食等多方面。他还分享了几种关于岭南文化和家国情怀的特色图书。

澳门文化公所学术顾问陈家良表示，澳门文化公所一直致力于推广地域文化和培养家国情怀的工作，通过图书出版记录了很多关于澳门文化的有趣故事和澳门传统行业的发展历史，积极传承和对外推广澳门地区文化，也不断增强澳门地区的国家认同和民族认同。

广东省作家协会主席蒋述卓表示，岭南文化源远流长，在中华民族文化的发展史上居于重要地位。广州大学资深特聘教授陈剑晖强调，乡音、方言不仅是身处异乡的人们连接家乡的一种精神纽带，更反映了一个地方的丰厚历史内涵和文化底蕴。

同读经典，坚定自信

在黄红丽总编辑主持的圆桌对话环节上，蒋述卓、陈剑晖、方晓波、黄建伟、谭健文、张华、曾湖仙等名家名师围绕青少年文化认同和文化自信等主题进行探讨。其中，蒋述卓、陈剑晖以《文化自信与中国现当代文学•中学生读本》为例，指出当下青少年对多样化阅读的巨大需求，强调在经典阅读中增强认同和增进自信的必要性和重要性。

名家名师围绕青少年文化认同和文化自信等主题进行探讨

据了解，《文化自信与中国现当代文学·中学生读本》由知名高校文学系教授与中学一线教研员、中学语文名师担任主编，以现当代作家名作名篇为基础，从中华文化精神的角度，围绕自信自强、重德崇善、家国情怀、诚实守信、亲情爱情等12个专题，从个人、自我、家庭延伸到信仰、理想主义与英雄主义、人类共同价值观，以及汉语文化、逻辑思维和创造性思维等，将个人的“小家”与国家的“大家”统一起来，旨在引导中学生开展深度阅读，构建中学生精神家园。丛书选文均配有中学生朗读音频。

合影留念

本次青春读书会的成功举办，对弘扬伟大抗疫精神，厚植青少年的家国情怀和文化自信，进一步增进粤港澳三地文化交流具有积极意义。听完整场活动，来自广州执信中学的白同学接受记者采访谈道：“第一，非常感谢在抗疫一线付出的医生们，我家人也是医护人员，能感受到这种付出是非常伟大的。第二，作为青少年，阅读岭南文化及中国现当代文化作品，对提升自身素养有很大的帮助。”