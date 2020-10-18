“不仅要帮，还要帮到底！”华工点赞学生李慧：好样的！

不仅要帮，还要帮到底！

近日，华南理工大学微信公众号发布一条推文《李慧，好样的！》，点赞华南理工大学艺术学院2019级学生李慧的事迹。

2020年9月2号晚上十点左右，家住兰州市安宁区的华南理工大学艺术学院2019级学生李慧在回家的路上遇到一位踉踉跄跄问路的中年阿姨。李慧本以为这只是一次简单的问路，但在和阿姨的沟通中李慧发现，阿姨整个人的精神状态非常差，思维比较混乱，经常说了上句忘了下句，对自己家里的情况也说不清楚。

帮，还是不帮？

当这个问题摆在李慧面前时，她并没有犹豫：不仅要帮，还要帮到底！

“她的衣服有破损，还带着一些尘土，自行车链条也断了，可能是被车撞了或者骑车的时候不小心摔了，出现了间歇性的失忆。”

在好不容易知道了阿姨住的小区之后，李慧实在放心不下，于是决定送她回家。“当时已经快十一点了，我妈妈也很担心我，一直在催着我回家，但是内心的声音告诉我不能不管，她什么都不记得，我不能让她一个人在街上。”

一路上李慧和阿姨边走边聊，试图帮助对方联系到家人，不巧的是，对方的手机这时候也没电关机了。在大约走了半个多小时之后，她们来到了阿姨住的小区，但此时记忆尚未恢复的阿姨仍旧想不起来自己住在哪一栋楼哪一个房间。

眼看实在没有办法，李慧于是打车带着阿姨来到安宁西路派出所，在民警的帮助下，阿姨的手机充上了电，也终于联系上了家属。

等所有事情都安顿好后，已经是凌晨十二点半，李慧在妈妈焦急的催促中离开派出所，到家都已经凌晨一两点钟。第二天，她又积极配合警察查看监控，详细讲述了事件发生经过。

据吕阿姨回忆，当天下午她在骑车回家的路上不慎摔倒，脑部受到严重撞击，出现了短暂性失忆，在遇到李慧之前，她已经在路上徘徊了五个多小时，前面也问了两位路人，但他们只是简单指了路，如果不是遇到李慧，后果不堪设想。

在经过一段时间的住院治疗后，吕阿姨现在已经基本康复，但她仍对那晚的事念念不忘，辗转联系到学校，发来了感谢信，用朴素而真挚的语言对李慧同学的善行义举表达了感谢和赞扬，希望让更多人知道李慧的温暖善举。

李慧一直说自己做的只是一件微不足道的小事，是每个大学生都会做的事。“将心比心，如果是我自己的家人遇到困难，我也希望有人去帮助她。”

在李慧的辅导员尹艺蓓老师看来，李慧是是位乐于助人、心地善良的学生，她以优异的成绩考入华园，专业素质过硬，在校期间热爱生活，默默无闻地参与到学院的大型演出活动中，对于自己未来的人生有规划和想法。

在李慧的班主任邓晨霞老师眼中，李慧平时就乐于助人，主动关心帮助同学，“她待人真诚，有西北人的真性情。”

在同学眼中，李慧也是一个真诚率真的女孩。“她待人真诚、个性率真，相处起来特别舒服，而且活泼开朗、乐于助人、特别贴心，看到她做这种事情我们一点也不意外。”