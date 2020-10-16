教育扶贫，贫困孩子的自助式“跳板”

新和村包括教育事业在内的各方面发展都得以稳步提升。

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由广州向东北行，地形逐渐由平坦低洼的三角洲平原过渡成连绵起伏的山地丘陵，经过4小时的车程 ，终于来到揭西县五经富镇新和村，该村坐落于盆地中，群山环抱，榕江水系贯穿其间。纵使在经济发达的广东省内，地处粤东的新和村仍存在相对贫困人口55户178人，而这种“贫困”不仅指经济方面，也指缺乏教育和信息的状态。

群山环抱中的新和村

但跟全国其他贫困地区一样，新和村是幸运的——2013年中央提出要实施精准扶贫战略，脱贫攻坚要更加注重教育扶贫，不能让贫困现象代际传递，在如此背景下，新和村包括教育事业在内的各方面发展都得以稳步提升。

“宝藏”新校园 有颜值有内涵

“啊！落雨咯！落冰雹咯！落雪咯！”

小家豪是新和小学三年级的一名学生，正在上语文课的他，当看到讲台屏幕画面上水像变魔术一样，从水汽变成水滴、云朵、雨滴、冰雹、雪时，激动地用客家话喊道，竟一时忘了课堂上要讲普通话。而这一幕发生的背后，是新校园里多媒体教学方式的普及。课堂上，伴随着生动的画面、有趣的音乐以及老师绘声绘色的讲解，小家豪和同学们的注意力马上被吸引到课文上来。

不止是多媒体教学，在同学们眼里，新校园还有很多“宝藏功能”。摒弃了传统的黑板粉笔，现在老师在白板上板书，坐前排的同学不用担心吸入粉笔尘；上体育课，可以在干净的塑胶操场上打球、跳绳，在尘土飞扬的泥沙操场上玩耍的场景已然成为过去；下课了，除了嬉戏打闹，也可以选择去书屋做会儿“小书虫”；学校还开设了电脑课，在以前，说还是一件奢侈的事……

新和小学新校貌

这个“内涵”丰富的新校园，颜值也很高。以白、绿、蓝为主色调的新校园，从修缮完成的那天起便成了这个古朴村庄里一道亮眼的风景，“哇，一进校门，我看到了一个既熟悉而又陌生的校园，整个校园焕然一新，学校像穿了新衣裳似的。”当时正读六年级的曾嘉欣在作文里写道。

当然，这一系列的新变化皆有原因。作为新和村的定点扶贫单位，南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）自2016年起就开始了对新和村各方面的扶贫工作，并投入资金92万元到新校园修缮上，此后工程建设如同按了加速键一般进行。到2017年秋季开学时，就完成了教学楼前后门坪硬化、篮球场硬底化、运动场地地面工程、厨房装修、公厕改造、车棚搭建、校园绿化、多媒体教学设备采购安装、校园广播采购安装、学生桌椅更换、会议室办公室空调采购安装、电脑捐赠等12个项目的实施。

教学楼前门坪硬化前后

篮球场修缮前后

爱心厨房装修前后

这份新学期礼物是该公司助力推动实现优质教育公平性的一个体现：新形势下，教育公平的内涵有了更高要求——逐步由“机会公平”向“质量公平”转变。因此，公司希望通过改善校园各种设施设备，尽可能跟缩小新和小学与城里小学在教育质量上的差距。“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，这也是党的十九大报告提出的要求。

提升的教育 回流的生源

在二年级之前，曾诗新的家是流动的。她8岁前，搞装修的父亲常年在外务工，曾诗新跟着他辗转各地，从中山到鹤山再到普宁生活。

“总是由一个地方换到另一个地方，我也很担心小孩的学习，怕她不适应，学不好，更怕她没朋友会孤独。”曾诗新的父亲回想那段在外头“漂”的日子，女儿跟着他换了一间又一间的幼儿园和小学，语气里有心疼也有愧疚。直到2013年，父女俩匆匆的脚步终于停下来，回到了新和村老家，这是因为父亲认为学习很重要，决心让曾诗新在安定的环境下读书，于是她入读了新和小学，父亲也在各方的帮助下继续做装修挣钱。然而，到曾诗新五年级时，为了让她得到更好的教育以便考上好初中，父亲产生了想送她到县上读书的念头。

“但后来，我见新和小学越办越好，其他家长也这样说，不少在外务工的家长纷纷带着小孩回来读书。尤其是后来新校园各种新设施设备逐渐建设起来，教学质量也越来越好，我就渐渐打消了让女儿转学的念头。” 事实证明，曾诗新的父亲想得没错，女儿因为在小学里各门功课都扎实，升入北山中学后，初二时就报考了要求更高的国贤学校初中部并考上，因为优异的成绩，学校还还为其减免40%的学费，这可是当地县城里名列前茅的中学。更让父亲高兴的是，今年中考结束后，曾诗新凭借着突出的表现获得了保送本部高中的机会，甚至在全年级600多人中仅有的30个学费全免名额内。

在曾诗新的故事里，建造那一级级让她不断上升的阶梯的，不仅仅是家人的支持和自己的努力，曾就读的新和小学在教学质量上的显著提高也功不可没。

其实，为了激励和支持新和村孩子们学习，调峰调频公司捐赠了15万元设立新和村教育发展基金，用于奖励教学质量突出的老师和学习成绩优异的学生。此外，公司团委通过开展“南网哥哥”爱心助学、建设爱心文化室、捐赠学习书籍和课桌电脑等，改善全校师生的办公学习条件，提高老师教学效率和学生的学习热情，促进教学质量的提升。多年来，该公司共开展“手拉手”、“聚沙成塔”等爱心助学系列活动，募集爱心助学金50余万元，资助贫困学生312人次，协助贫困学生落实生活费补助62人次，曾诗新也在受资助的名单内。

为新和小学修建“知行书屋”与捐赠的学习书籍

调峰调频公司的教育扶贫工作取得了实实在在的成效，随着新和学校的办学规模逐步扩大，目前全校有10位老师、163位学生。新和村适龄儿童九年义务教育入学率达到100%，贫困户子女没有发生因贫辍学的现象。新和学校教育质量也有了显著提升，在2017-2018春季学期联考中，取得了五年级语数英成绩全镇第一，六年级升中考试全镇总评第三名的好成绩。新和村六十多岁的老支书甚至用“创历史了”来夸赞新和学校取得的教育成绩。

少年的你 眼里有光

眼前这个爱笑的阳光大男孩，一边跟我们分享他在球场上的趣事，一边表示对开学的期待，眼里有对未来憧憬的光芒。他叫曾浩然，今年刚考上专升本。

能够顺利念完大专，并后来考上本科，4年前的曾浩然怎么也想不到自己的学习之路会如此顺利。2015年底，父亲因长期腹部不适入院检查被诊断为恶性肿瘤，从那时起家里就走上多年抗癌之路，母亲也在家照顾患病丈夫和年迈婆婆，巨大的看病支出差点把这个普通的农村家庭压垮。

“要是当时没有教育扶贫的资助，我现在根本不会坐在这里，早打工去了。” 曾浩然告诉我们，父亲的病对他家的打击很大，精神上经济上都是，所以当时他都想着赶紧读完大专，出去打工补贴家里。

事情发生转折得益于多方的扶持帮助，这个家庭才回到了正常的生活轨道。在调峰调频公司的及时资助和当地政府的帮助下，曾浩然最终度过了难关。在完成大专学习后，考虑到家里有扶贫补贴，自己也有助学金，能保证读书的经济条件，曾浩然在2020年6月参加专升本考试并成功通过。曾浩然很感恩当初的一切及时而充分的帮助，让他在人生的分岔路口走向了更好的那一条路。

在新和村，因病致贫并不鲜见。在农村，作为家庭顶梁柱的男主人一旦生病或死亡，妻儿很快就会陷入贫困，孩子的受教育机会和学习意愿会被剥夺，因此经济状况不稳定家庭里的孩子容易陷入恶性循环的漩涡中，在它的背后是贫困的固化。而教育和非农就业，对于破除贫困代际传递具有重要的积极作用，其中教育是阻隔贫困代际的根本。

从“借光者” 变“造光者”

如果说，教育扶贫对于贫困学子来说是“光”一样的存在，给人希望和指引，那么这束光还可以是流动的，可传递的。

“光被认为是一种具有一定能量和动能的光子所组成的……” 讲台上的曾建晖给同学们教授道，他是一名初中物理老师。跟前面的曾浩然一样，几年前因为家人的患病，曾建晖的学业差点受到了阻碍。

2014年7月，哥哥曾春晖被诊断为间变大细胞淋巴癌，诊疗花费巨大。2015年9月，曾建晖入读韩山师范学院物理学系，然而由于哥哥的病仍未见好转，高额的看病费用已使得家里经济不堪重负。当时曾建晖觉得自己像是站在了摇晃的跷跷板上，一头是沉重的家庭经济负担，一头是刚刚开启的大学生涯，两者之间似乎难以平衡，所以他一度认为自己辍学去打工的情况随时会发生。

“也是幸运吧，有包括南方电网在内的教育资助后，起码我的读书支出也就有了保障，加上家里也领到了一些生活补贴，总算是把最难熬的几年熬过了。”

曾建晖在师范毕业后，考取了教师岗位，选择留在家乡教书，而他的哥哥曾春晖病情缓解控制后，也回到了当地教书，如今兄弟俩分别在泮坑小学和明珠学校教书，家里的经济情况也得到了极大的改善。

正如曾建晖的经历，通过教育扶贫，越来越多的贫困学子完成学业、学到新技能，一个个贫困家庭的命运被改变，增强了贫困地区造血功能和贫困群众自我发展能力。在借助读书这块自助式“跳板”，改变家庭贫困境况后，兄弟俩从受帮助的“借光者”变成了能帮助他人的“造光者”——他们希望帮助更多的学子也通过教育，拥有更宽的眼界和一技之能，最后也摆脱贫困的阴影。

南网哥哥教育扶贫 助力打赢脱贫攻坚战

新和村教育扶贫取得的成功是教育扶贫的一个缩影，也是调峰调频公司“南网哥哥”爱心团队交出的一份成绩单。在新和小学，同学们每次听到南网哥哥到来的消息，都会顿时沸腾起来。

“南网哥哥”爱心团队到学校开展爱心助学活动

2013年2月，调峰调频公司团委正式组建“南网哥哥”爱心团队，包括广东、云南、贵州、海南4省区基层单位，共组建11个分队，目前共有队员800余人。爱心团队主要以公司系统内电站周边和定点扶贫村的困难群众为对象，积极开展教育扶贫，助力打赢脱贫攻坚战。7年多来，爱心团队相继开展了富有特色的多形式、小型化助学及扶贫帮困志愿服务活动，累计开展志愿服务190余次，组织2000多人次志愿者走进边远山区、贫困村寨，服务群众5300余人，捐款捐物共计112万余元，累计志愿服务时间超过10500小时。

2016年，设立了南方电网公司系统首个“互联网+”微公益平台，通过“线上认捐+线下筹集”的形式，在受助人与捐助人之间搭建起爱心桥梁，进行一对一帮扶。四年多来，公司系统1260人次干部员工通过“手拉手”、“聚沙成塔”等方式为分布在南方五省区50所学校的312名贫困生募集年度爱心助学金502400元。

在教育扶贫方面，公司累计投入资金253万元。在多项举措下，十八大以来公司定点帮扶的4个贫困村——后吉村（广东）、新和村（广东）、鲁贡村（贵州）和舌坡村（云南）的教育质量得到显著提升，小学适龄儿童入学率达到100%。尤其是公司帮扶的云南、贵州的两个少数民族贫困村，彻底改变了辍学率高的教育面貌，教育质量有了根本性的改善；4个帮扶村已有48名学生考入大专及以上高等教育院校、135人考入中等专业技术学校，通过就读高等教育和技能教育阻断了贫穷代际传递。

据悉，截止2020年9月，调峰调频公司累计投入自筹资金2062万元，开展扶贫项目83个，帮扶贫困户205户873人脱贫，后吉村于2016年脱贫摘帽，其他3个贫困村于2019年底脱贫摘帽，提前完成脱贫攻坚目标。

通讯员：马美娟