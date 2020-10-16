A.I.成深圳高等教育创新发展推进器

近年来，科大讯飞布局高校教育教学，为国内多所院校提供“A.I.+课堂”“A.I.+教学”“A.I.+考试”和“A.I.+管理”的软硬件产品及整体解决方案。

2020年是深圳经济特区建立40周年。回首深圳40年的飞速发展，离不开高质量、成规模的创新人才，更离不开高水平、勇创新的优质教育。

在40周年的新节点，这座天生带着开拓精神的城市想要继续保持高速发展，离不开高校教育这个“人才蓄水池”，因此深圳不断探索构建国际化开放式创新型高等教育体系，而人工智能技术正如火箭推进器一般推动深圳高等教育信息化的发展。

吹响课堂革命号角

A.I.赋能智慧教学新模式

作为“人才蓄水池”的高校教育一直以来是国家关注的重点，但目前多数高校仍普遍存在“灌输式”为主的授课模式和教室环境，难以支持开展课堂教学的模式创新、提高课堂教学效率。

为推进课堂教学革命，助力提升人才培养质量，同时常态化记录教师授课内容，帮助学校积累优质课程资源，2018年5月，讯飞高教业务部正式推出专门针对高校的智慧课堂产品-讯飞A.I.课堂。

同时，针对高校智能化教室建设的不同需求，讯飞高教以“讯飞A.I.课堂”为核心，结合云录播、远程互动、智能物联等技术，为高校提供智慧教室整体解决方案，助力学校重构教学空间并进行集中统一管控。

在教学空间设计上，科大讯飞的高教智慧教室类型包括多屏互动型智慧教室、启发实践型智慧教室、哈克尼斯圆桌教室、大型公开课-阶梯教室等，为高校打造可支持远程互动教学、分组协作教学、精品直播录播、大型演讲交流的新型教学环境和空间,助力学校创新教学模式。

在软件平台建设方面，通过为高校搭建统一集中管控平台、资源管理平台，助力学校开展教学督导及在线巡课，实现对校本资源的建设和积累；通过对师生日常教学数据的收集与分析，为高校搭建数据资产中心，从而实现基于数据的教学评价和教学管理。

在第三届（2020）深圳教育装备博览会上，讯飞高教智慧教学平台和智慧高教整体解决方案引起了众多专业观众的关注。在展会现场的沉浸式体验小剧场中，工作人员借助视频、VR实拍等技术，带领在场观众亲身走进讯飞高校“别样”智慧课堂，共同探索A.I.赋能下高校智慧教室。

（科大讯飞高教整体解决方案覆盖“教、学、考、评、管”全应用场景）

依托人工智能和大数据技术，近年来，科大讯飞布局高校教育教学，为国内多所院校提供“A.I.+课堂”“A.I.+教学”“A.I.+考试”和“A.I.+管理”的软硬件产品及整体解决方案，目前讯飞高教智慧课堂产品及服务已在包括北京外国语大学、中国海洋大学、上海交通大学附属第九人民医院、澳门城市大学等百余所高校落地应用。

线上、线下“全助攻”

探索智慧考试改革之路

随着国家大力贯彻教育信息化的有关政策密集出台。借助现代信息技术，加快考试信息化建设成为越来越多院校加快教育信息化建设的必然选择。

针对高校各类考试需求，讯飞高教业务部可为高校提供涵盖线上+线下智慧考试整体解决方案，帮助高校解决考务排考、题库资源建设、出题组卷、线上+线下考试、监考管理追踪、手阅+智能评阅、答卷批阅留痕、存档等考试全流程的组织与实施问题，助力实现包括文史类、理工类等全学科考试的信息化管理。

依托于讯飞人工智能、大数据等核心技术优势，“讯飞A.I.考试系统”全面助力深圳技术大学思政类、英语类、德语类等各学科纸笔考试的全流程信息化管理，为学校解决了考前出卷繁琐、答题卡印制成本高、判卷周期长、重复性工作重等考试业务难题，大大提升了考务管理工作效能。

（讯飞A.I.考试系统满足高校各类考试需求）

截止目前，讯飞A.I.考试（纸笔考试版）已在清华大学、中国政法大学、北京理工大学等近100所高校落地应用，累计支持考试人次超过百万，累计评阅试题数超过300万。与此同时，讯飞A.I.考试（在线考试版）已在全国600余所院校落地使用，累计支持逾千万人次完成在线考试及考后评阅工作。

打破时空界限

“零度课程”助力教师减负增效

在以学生为中心、以学习为中心的 “零度课程”核心英语教学理念引导下，广东医科大学借助讯飞高教口语教学平台帮助学生全面训练英语听、说、读、写、译综合语言应用技能。讯飞高教口语教学平台将口语训练直接融入进学生碎片化、移动化的日常学习生活中。让学生突破教学空间限制随时随地练口语，也让老师从繁重教学任务中解脱，减负增效。

（讯飞高教口语教学平台智能即时评测反馈让学生随时随地练口语）

截止目前，讯飞高教口语教学平台已覆盖包括广西师范大学、上海师范大学等900余所院校，累计用户量超过600万人。

勇做拓荒牛

A.I.助力深圳高教“弯道超车”

“拓荒牛”的创新精神让深圳高等教育体制机制有别于全国其他城市。从深圳第一所大学——深圳大学开学，到南方科技大学的获批建立，都是深圳对中国高等教育改革探索。

2016年，深圳发布《关于加快高等教育发展的若干意见》，按照政府的计划，到2025年，深圳将拥有高校20所左右，全日制在校生约20万人，3~5所高校综合排名进入全国前50名。

至目前，深圳现有高校15所，全日制在校学生11.32万人，专任教师6999人，专任教师博士学位占66%。深圳高等教育在数量发展的同时，也逐步注重质量提升，在此过程中人工智能将发挥更大的示范和引领作用。

在教育信息化大背景下，把人工智能技术与教育教学深度融合，必然有助于深圳在高教发展上实现“弯道超车”。

深圳，这座南海边上创新之城，孕育着未来的希望。在“拓荒牛”的精神引领和人工智能等核心技术的支撑下，高等教育将成为深圳城市发展的名片，为深圳扛起科技体制创新的旗帜，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供强有力的人才保障、智力支持。