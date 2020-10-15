广东文理职业学院举行2020级新生军训总结大会

10月14日，广东文理职业学院2020级新生军训总结表彰大会在该院汇珍苑大礼堂举行。

10月14日，广东文理职业学院2020级新生军训总结表彰大会在该院汇珍苑大礼堂举行。学院董事长宣承志，学院董事蓝小云，湛江空军预备役高炮旅政委陈烨大校，学院院长郝世栋，党委书记陈健，副院长王南福、涂习贤、李晓豁，院长助理薛苹苹等领导参加会议。会议由院长郝世栋主持。

大会现场

大会在激昂的奏唱国歌声中拉开序幕

会上，学院党委副书记、副院长王南福同志宣读优秀教官、优秀指导员和优秀学员暨优秀辅导员助理表彰决定，学院领导及部队首长为获奖单位和个人颁奖，学院董事长宣承志同志向部队赠送锦旗。

学院董事长宣承志致辞

学院董事长宣承志代表学院董事会、党政领导和全校师生，向为军训付出艰辛劳动的各位教官表示衷心的感谢和崇高的敬意！向认真参训的学生们表示亲切的问候！宣承志指出，大学军训是大学生的第一课，军训生活给同学们带来的，远远不止于站好军姿、走好队列、整理内务、体验军训，更关键的是同学们的精神饱满了、境界提升了、意志坚强了、品格高尚了，同学们的国防意识和纪律观念增强了，集体荣誉感和团队意识提高了，独立生活能力和良好的生活习惯已初步养成了。军训生活将成为同学们新生活的起点。衷心希望同学们把教官们的军人作风和精神、军队的纪律和观念，带到今后的学习生活中，勤奋学习、文明守纪，为实现自己的远大理想而不懈努力。

学院董事长宣承志同志向部队赠送锦旗

会议由院长郝世栋主持

学院党委书记陈健作军训总结

学院党委书记陈健作军训总结。他向承训部队表示了衷心的感谢，并高度赞扬了承训官兵认真的工作态度和严谨的工作作风，也希望全体新同学牢记党和人民的嘱托，继续发扬军训精神，弘扬学院优良传统，珍惜时光，勤奋学习，立鸿鹄志做奋斗者。并对全体新同学提出殷切期望和要求：一是将理想信念作为指路明灯。要尽快建立和明确自己的理想，规划和利用好未来文理的学习时间，逐步拉近理想与现实的距离；二是将风雨洗礼作为锻造磨砺。要珍惜大好年华和美好年代，毅然将自己投入书山学海中，勇敢的朝着山峰攀登，搏击惊涛骇浪，成就美好人生；三是将家国使命作为责任担当。要切实把学习本领与国家发展紧紧联系在一起，学习伟大的抗疫斗争精神，带着使命去学知识和技术，为中华民族的伟大复兴而奋发进取。

陈烨大校代表承训部队讲话

陈烨大校代表承训部队讲话，向学院对于军训工作的全力支持和保障表示衷心感谢，对2020级新生在军训期间的良好表现给予了充分肯定，希望全体新生把这次军训成果转化为促进学习、推动实践的强大内生动力，为学院的建设和发展做出自己的应有贡献。

学院党委副书记、副院长王南福同志宣读表彰决定

学院领导及部队首长为获奖单位和个人颁奖

最后，大会在《中国人民解放军军歌》中圆满落下帷幕。

通讯员：郭龙碧 钟文