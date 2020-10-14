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文学纪录片《掬水月在手》将公映 讲述叶嘉莹诗词人生

2020-10-14 16:15 来源：南方网
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　　南方网讯 (记者/杨智明)10月12日，文学纪录片《掬水月在手》首映礼在广州中山纪念堂举行，影片将于10月16日公映。

　　《掬水月在手》由方所文化联合行人文化出品，是叶嘉莹唯一一部传记电影，也是第一部搬上全国大屏幕的4K文学纪录片电影，更是中国第一部古典诗词主题电影。影片由《他们在岛屿写作》系列文学电影总监制陈传兴执导，由花费三年时间、远赴10个地区取景，采访包括白先勇、席慕蓉、痖弦、汉学泰斗宇文所安等文化名人在内的叶嘉莹亲友学生43位，在特邀音乐家佐藤聪明创作的《秋兴八首》古乐中，娓娓道来叶嘉莹先生的传奇一生。

　　《掬水月在手》海报

　　《掬水月在手》剧照

　　96岁的叶嘉莹，一生历经烽火硝烟、家道变迁，但她依旧活出了如诗一般的铿锵人生。首映礼开始前，叶嘉莹先生通过VCR与参加首映的观众见面，讲述了她与广州的因缘：每次回国，都需经过广州转机回到北京；同时也解释了片名“掬水月在手”的涵义：“掬水就是捧起水来，那水里边，就有一个月亮的倒影。我觉得陈导演取的名字很好，因为那(影片)不是真实的我，只是水中的一个影子，大概介绍了我一生的经历。”

　　《掬水月在手》剧照 - 叶嘉莹先生

　　叶嘉莹先生的助理，同时也是本片学术顾问及联合制作人张静女士说道：“诗词是支撑坎坷之中的叶先生强大的精神力量。“在今天这样一个‘莲子已成荷叶老’的时节里，我又想到叶先生当年曾经为南开大学的马蹄湖荷花写过的《浣溪沙》：‘莲实有心应不死，人生易老梦偏痴，千春犹待发华滋’。”

　　影片引叶嘉莹先生位于北京西城察院胡同的祖宅概念，以“大门”“脉房”“内院”“庭院”“庭院”比喻其诗词人生的阶段历程，同时呈现了诗词源头的河洛地区地理与历史空间遗迹，体现了个⼈⽣命史和诗史的交织。

　　《掬水月在手》剧照

　　影片有对古代壁画、铜镜等使用，对此，陈传兴导演谈道：“这里面通过几种层次交叠，我们看到这些空镜其实它是渗透进整个叙述里的。”

　　媒体见面会现场图

　　对谈

　　记者：拍摄过程中，请问有哪些印象深刻的事情?

　　陈传兴：可能最深刻的可能就是在第一天开始开拍的时候，叶先生基本上还蛮抗拒的。另外一个更深刻的就是，我们安排她跟台北的学生通视讯，她心里很急，跌倒了，所有人都很紧张。几个月以后叶先生康复了，然后我们又可以到南开，第一次跟她见面的时候，她说她后面头发又长出来了，还开始长出来黑头发。可是先生说完了我还是觉得很不安。我自己感受最深刻的是，这真的是一种长者的风范。

　　张静：我想起了我们现在电影海报里有一张是旗袍，这个故事每次想起我都会对陈导的团队非常敬佩。其实那一天我们是要到谢琰先生夫妇家里去，已经采访完了，叶先生当年从台湾去到北美的时候做了很多旗袍，那时候她身材非常瘦，后来这些旗袍都穿不上，她就都送给人，这些早年的旗袍她都送给了谢太太施淑仪老师，施淑仪老师就把这些旗袍都拿出来了，我记得大概有七件。陈导演一看如获至宝，那个时候快中午了，我们下午三点约了访谈痖弦老师，陈导演把旗袍放在沙发上一件件拍完，说，这个感觉不对，又放在台灯下一件件拍，拍完还是觉得不对，觉得不够飘逸，于是又拿到院子里拍，最后又挂到树上，等他拍完已经下午两点半了，我们马上就要出发去访谈痖弦老师了。那一天整个团队都没有吃午饭。就像这样的小事，非常多，这部片子之所以到现在能呈现到大屏幕上，团队付出了很多，不仅仅是艺术上的高度，最重要是一种精神上的投注为这部影片赋予了很多能量。

　　图片：活动方提供

编辑： 张霜

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