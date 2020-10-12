第十一届中国国际新媒体短片节高校发布会举行

近日，第十一届中国国际新媒体短片节-全国大学生视频创意大赛高校发布会在中国传媒大学召开。这是中国国际新媒体短片节在进入"新十年•再出发"之际，首次以“全国大学生视频创意大赛”的名称和品牌，面向高校师生征集作品。

南方网讯 (记者/杨智明)近日，第十一届中国国际新媒体短片节-全国大学生视频创意大赛高校发布会在中国传媒大学召开。这是中国国际新媒体短片节在进入"新十年•再出发"之际，首次以“全国大学生视频创意大赛”的名称和品牌，面向高校师生征集作品。

中国传媒大学动画与数字艺术学院院长黄心渊表示，中国国际新媒体短片节对大学生是非常有价值的实践。

全国高等院校计算机基础教育研究会数字创意专委会秘书长谢清风，对全国大学生视频创意大赛的开展，以及大学生视频创意作品等IP项目的产学转化，寄予了美好的祝愿，提出“希望校企合作从国内走向国际，从专业走向产业”的展望。

深圳创维-RGB电子有限公司执行副总裁谢思泉在发布会上也提出，现阶段创维研发的一系列“5G+8K”产品和解决方案，可为中国国际新媒体短片节参赛学生提供领先的技术与硬件设备方面的支撑。

中国国际新媒体短片节组委会副秘书长王立亚代表组委会致辞。他表示，CSFF短片节组委会一直以来致力于扶持年轻导演创作，希望将短片节积累的平台资源更好地运用到高校教学实践和人才培养中，也得到了国内影视专业院校的积极响应和支持。2017年以来已连续三年与中国传媒大学合作举办高校展映、大师班讲座、青年影像创作研讨会等活动;同样从2017年第八届短片节起增设了大学生竞赛单元，三年来已有来自5所高校的12名学生导演获得该单元奖项，获奖导演通过短片节的平台获得了更广阔的发展前途。短片节首个官方客户端“CSFF短片”已完成上线，它将不断邀请优秀创作者和投资机构进驻，实现优秀作品和人才的全方位展示，为青年导演提供获得机遇、发掘未来的平台。

短片节高校单元联合承办方、新知时代科技有限公司负责人蔡曜宜，重点针对本届竞赛规程创新做了介绍：今年高校竞赛单元首次以“全国大学生视频创意大赛”的独立名称运营，开展征片和评奖;大幅增加了奖项类别和获奖数量，单项奖从原来三个增加到了七个，获奖数量提高到了100个;更兼顾专业性与大众性，将凸显新媒体短视频的大众性与流行业态;更注重与高校间的长效联动，除了大赛，组委会还将举办高校日活动、设立大学生导演扶持基金、成立高校专委会等，把全国大学生视频创意大赛做成受学界和业界认可的专业人才大赛。

在本次发布会现场，中广学伴与中国传媒大学动画与数字艺术学院合作共建的“高校8K数娱直播与创产中心”也举行了揭牌仪式。短片节高校单元联合承办方、中广学伴电影院线总经理舒琼表示：“我们将借助全国大学生视频创意大赛，依托‘高校8K数娱直播与创产中心’，挖掘及培养优秀的大学生影视创作人才，孵化优质影视创意项目。”

最后，与会嘉宾围绕“5G+8K时代，我们需要什么样的视频内容和专业人才培养?”为主题展开对话沙龙。

中国国际新媒体短片节由国家广播电视总局、深圳市人民政府主办，深圳市文化广电旅游体育局、深圳市光明区人民政府、深圳广播电影电视集团承办。经过过去十年的探索与发展，中国国际新媒体短片节已经发展成为国内外业界普遍认可的国际重要短片节之一：短片节的金鹏短片导演扶持计划在过去十年共产生25个国家和地区144位获奖导演，被誉为发现人才的“基石工程”;国际短片交流展映也累计展映500多场，涵盖约50个国家和地区的600多部短片，成为中外民间文化交流的重要平台;短片交易市场更是聚焦新媒体视频产业发展，专业化、市场化、国际化程度不断提高。

图片：活动方提供