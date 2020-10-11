提供大厂实习机会、孵化创意热店……广汽传祺“重金”选拨大学生创意合伙人

本次挑战赛打造了“企业-高校-人才”的创新合作模式，为广大学子提供丰厚的参赛权益，并给予创意获奖选手创业启动资金与资源支持，激发无限创意灵感，打造独树一帜的就业创业模式。

南方网讯 （记者/杨智明）10月10日，“寻找创意合伙人——2020广汽传祺全国大学生广告创意挑战赛”在广州未来社正式启动。广汽传祺将通过这场面向全国高校在校全日制大学生、研究生的创意赛事，为学子提供一个开放活力的创作平台，选拔优秀的创意人成为“广汽传祺创意合伙人”。

GAC创意挑战赛正式启动（图片/活动方提供）

提供直通大厂的实习岗位名额

打造100家“创意热店”孵化计划

本次挑战赛打造了“企业-高校-人才”的创新合作模式，为广大学子提供丰厚的参赛权益，并给予创意获奖选手创业启动资金与资源支持，激发无限创意灵感，打造独树一帜的就业创业模式。

广汽传祺提出“创意合伙人”，以数字化技术探索当代新型工作模式。“创意合伙人”将以自身特长，远程参与广汽传祺的品牌共建、品牌活动等工作。在校期间，他们将线上参与企业的实习工作；走进社会，他们也能自由加入各行各业，以灵活的身份与广汽传祺共谋未来发展。

成为广汽传祺创意合伙人，释放青春精彩创意活力。广汽传祺联合爱范儿科技媒体、优必选、王老吉、奈雪的茶、省广等合作伙伴，为更多具备才能、创意、商业头脑的学子提供直通大厂的实习岗位名额，实现企业和人才的无缝对接。同时，为其提供一笔“创意热店启动金”，由大赛组委会亲自进行项目扶持、培训赋能等，促进个人创业技能提升，加速“创意热店”商业化进程。未来，广汽传祺将持续开展100家“创意热店”孵化计划，帮助每个创意人提升创意产出，在项目历练中快速成长。

三个命题分组评审

10城60多所高校掀创意热潮

大赛将以年轻活力的创意命题，全方位让参赛选手发散思维、展示创意，大赛的每个赛段也将开展新锐、多元的创意活动，开拓青年学生的视野，激发创意脑洞，帮助广大学子在实践中创新进步。

广汽传祺汽车销售有限公司副总经理曾翼致辞

广汽传祺汽车销售有限公司副总经理曾翼表示，创新是企业永续发展的根本，广汽传祺将继续坚持以顾客为中心、坚持正向研发、坚持自主创新，实现汽车核心科技突破，也欢迎敢创新、敢突破的大学生与广汽传祺一起为消费者创造更加愉悦的移动生活。

赛事评选委员会会长广州美术学院视觉艺术设计学院院长曹雪分享创意理念

大赛分为海选期、晋级赛和总决赛三部分，共有三个命题，参赛作品将按照平面设计类、视频类、文案类分组进行评审。赛事将通过企业筛选、微博、小程序打榜、大众评审和专业评委审议，确定获奖项目。最终，全国9强（各类别前3强）团队/选手将成为广汽传祺的“创意合伙人”，由广汽传祺颁发“创意合伙人”证书，并将获得丰厚的赛后权益。

10月中旬开始，广汽传祺将在广州、北京、上海、长沙、武汉、杭州、南京、成都、西安、沈阳等10城60多所高校开展精彩纷呈的比赛活动。通过“不公开课”校园宣讲、“巨型创意盲盒”开学礼派发活动、“才华市集”创意比赛等线上线下融合、丰富多彩的潮流活动，吸引广大学子参与，助力赛事传播和创意破圈。