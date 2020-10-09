考完秒出成绩、计算机当考官……福建智慧教育的腾飞之路

作为海上丝路重要节点，福州即将连续三年举办数字中国建设峰会，一批以人工智能、大数据为核心的项目也将在峰会中亮相。

南方网讯 （记者/黄绮铌）一次周考后，泉州一中大数据中心里开始了新一天的忙碌——打印机飞快工作着，吐出一张张印满题目的纸，老师们根据学生的名字放好，每个学生都能得到根据自己的错题分析数据生成的个性化习题。

（泉州一中智慧教育中心和大数据中心助力探索个性化智慧教育模式）

这是福建省践行“数字中国”、“数字福建”的重要成果。作为海上丝路重要节点，福州即将连续三年举办数字中国建设峰会，在“创新驱动数字化转型、智能引领高质量发展”的主题下，一批以人工智能、大数据为核心的项目也将在峰会中亮相，体现了金融、医疗、文化等多个行业与数字技术的融合。

“e福州”APP、12345便民服务平台、市民信用支付体系、电子身份证、虚拟市民卡……“数字化”意识已润物细无声地进入福建人民的日常生活里。

教育也不例外。

考完“秒”出成绩，智能阅卷助力一线老师减负增效

“作为一线老师，我们最关注两个问题，一个是用这种方式，是不是可以解决以前不能解决的问题；另一个是学生的学习效果，我们能不能及时掌握。”福州八中物理老师刘成使用科大讯飞智慧课堂后发现，教学效率得到极大提升。

“2015年开始，我们就和科大讯飞开始了合作，陆续开始使用包括智学网、智慧课堂等智慧教育解决方案。现在整个学校的月考等环节都是直接应用，能够精准捕捉到学生的不足，让老师有针对性地解决，对学校的教学帮助还是挺大的。”福州八中主管教学的副校长刘剑表示。

变化并非一蹴而就。

像其他所有学校一样，福州八中智慧教育的推行也经历了一个老师从观望到接受的缓慢过程。之所以能够推动下去，正是电子阅卷这一个点，让老师逐渐意识到了人工智能、大数据对于阅卷、数据分析效率的提升。

（智学网系统电子阅卷后及时生成数据报告帮助老师减负增效）

“2015年我们就开始实行传统阅卷到网阅的改革，实施电子阅卷后，老师们通过科大讯飞阅卷系统去阅卷、讲评、成绩汇总和质量分析，感受到了强劲的效率提升”，刘成表示。

电子阅卷产出的精准数据分析及日常教学里的效率提升促使着老师们探索出越来越多智慧课堂的新玩法。学校有多个青年教学公开周、优质课展示周等活动，在这些活动中，老师们逐渐将智慧教育系统与自己的教学结合起来，探索出适宜自己使用的模式。

刘成是其中的典型代表。作为学校第一批使用的一线老师，他先后将课堂讲解、作业反馈、课堂互动、课后习题、试卷分析等多个环节与科大讯飞智慧教育系统做了深度融合，大大提升了自己的教学效率。

有限课时讲50%学生的“共性错题”，这个神器不简单

“有数据支持的话，相对来讲会更精准，有时候我们凭经验其实并不一定非常准确。”泉州一中数学老师黄立表示。

在他的课堂里，智慧教育常态化应用已经进行了相当长的一段时间。

“以往命题，需要从自己收藏的题库进行挑选，样本小、效率低、精确度不足。智慧教育系统可以准确的结合双向细目表进行高效精准推送，老师可以把更多的时间精力放在题目的精选和改编以及原创试题的命制上，提高了命题的效率和质量。命题的时候，我们可以根据系统里智能化推送的题目挑选合适的来组卷，不仅针对性更强，而且减轻了老师很多工作量。”黄立表示。

“一般来说，之前出普通练习卷需要三四天，出期中期末考试卷需要的时间就更长。使用智慧教育系统之后，基本上一个晚上就可以搞定了。”

不仅如此，他还利用科大讯飞的数据统计功能重新规划了讲评的重点——针对正确率在50%这类共性的错题进行集体讲评，对于小范围的错题进行个性化的辅导。

（智慧教育解决方案可以实现共性错题集体讲评、个性错题个性辅导）

“这样才能真正实现分层教学，因材施教。”黄立说道。

目前，泉州一中还设智慧教育中心和大数据中心，不仅仅服务于本校，更是作为泉州几十所学校的智慧教育联盟校基地，汇聚了一批在各学科教学能力强，教学水平高，信息技术应用水平高的骨干教师。老师们通过数据驱动，深入探索了各学科精准的个性化智慧教育模式，实现了教学和管理的结构重组和流程再造。

计算机当“考官”提升千倍效率，解锁口语考试新姿势

福州八中、泉州一中等学校智慧教育的发展离不开福建省教育政策的引导。早在五年前，福建省就已经将教育事业发展全面融入了“新福建”发展战略，并将其纳入“十三五”规划。

虽然在全国范围内来看，在教育的“数字化、智慧化”方面，福建并不是起步最早的，但在实施的颗粒度方面，却非常细致。

针对信息技术与教育教学的融合创新以及福建省基础教育信息化应用水平的进一步提升，2017年9月，福建省教育厅制定了《福建省中小学智慧校园建设标准》，为省内智慧校园建设工作提前进行布局。

另一方面，福建也在积极探索将英语人机对话考试纳入中考总分，将英语学习从知识层面的考察拓展为“知识+能力”的双重考察。

目前上海、广州、深圳等20多个城市的人机对话考试成绩已经纳入中考总分，福建也出台了《高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，提出要鼓励支持有条件的地方开展英语口语考试探索。

2020年6月，福州市首次实施中考英语人机对话考试。

（福州市于2020年6月首次实施中考英语人机对话考试）

福州市中考英语人机对话考试由计算机代替英语教师扮演考官的角色，所有考题和指令均由计算机发出，考生根据从耳机中听到的或在计算机屏幕上看到的指令和要求回答问题，由计算机对所有考生的考试录音进行全自动评分，考生考试的全过程不介入任何人为因素，最大限度地体现考试的公平性。

通过科大讯飞的口语评测核心技术，人机对话口语考试相比人工考试，大大节省了时间、人员、硬件成本。

以高考口语考试为例，如人工评测需1441名阅卷员、20个机房及1441台设备，用七天时间才能完成。而用科大讯飞智能评测仅需要6名技术人员，1个机房和10台服务器，两天即可完成约74万考生的口语考试工作。

从今年六月开始，福州市教育局开始逐步推广中考英语人机对话考试，并计划到2023年，英语人机对话测试纳入全市中考投档要求，英语学科满分150分，其中，全省统考英语听力折算成25分，人机对话测试成绩5分。此后，人机对话口语测试分值将逐年增加。

福建省在“数字中国”的教育建设方面，已经迈出了具有里程碑意义的坚实一步。

在本届数字中国建设峰会上，科大讯飞也将带着因材施教综合解决方案、个性化学习手册、讯飞智能学习机等B、C端智慧教育产品亮相展览，从教、学、考、评、管五个方面展示人工智能如何完成教育全场景闭环。

目前，科大讯飞的智慧教育产品覆盖全省上千所学校、千万师生，入校产品包含智慧课堂、智学网、新高考及英语听说口语测试等。放眼全国，科大讯飞的智慧教育解决方案已覆盖3.5万所学校、过亿师生。