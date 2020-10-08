国庆中秋岭南师院中外学子话“团圆”

抗疫后的首个国庆中秋佳节，让“团圆”更显珍贵。

“在中国遇上国庆、中秋双节叠加同庆，这是一个难得的机遇，也是一个欢乐的假期。”10月6日，岭南师范学院来自科特迪瓦的留学生保罗拿着国庆中秋当天在学校猜灯谜送月饼活动中赢得的月饼还舍不得吃，他兴奋地说：“这是正宗的中国味道、中国团圆，让我在这样的喜庆节日感受了中国文化的魅力。”

连日来，岭南师范学院为了让中外学子在学校度过一个充实、健康、祥和的国庆中秋双节，开展了国庆日升旗仪式、“双节情·岭师意”猜灯谜送月饼、主题游园、趣味运动会等活动，让中外学子在充满仪式感和异彩纷呈的活动中，真切感受浓烈深厚的中华民族传统文化的魅力，感受中国人民团结一心收获抗疫胜利后的喜悦成果。

“中国好，岭师好，大家好！”国庆中秋当天，学校在泽园、鸿园饭堂门口拉起彩带，举行猜灯谜送月饼活动，包装精美的中秋小礼包吸引了埃塞俄比亚的勇毅同学。他在红色的纸条下一笔一画写下心中的祝福，在中国同学的带领下用汉语表达了对“团圆”的向往，现场品尝了中国中秋佳节的特色美食——月饼，他和中国同学一起面对镜头开心举起了礼物。

“加油！加油！”10月5日下午，秋风送爽，阳光明媚，岭南师范学院户外篮球场上热闹非凡，加油声此起彼伏。留在学校的500多名中外青年学子，正在参加“2020年庆国庆趣味运动会”，以健康、欢乐、青春的运动方式欢度节日。赛场上，“我运动、我健康、我快乐”“鸣奏青春旋律，抒写运动乐意”的横幅迎风悬挂，参赛的同学们早早来到现场进行检录和运动前的热身，观众们也兴致勃勃地在场边驻足等待。趣味运动会设有两人三足、精准投篮、企鹅漫步和趣味保龄球四个项目，中国学生和留学生展开了青春较量。

2020级工业设计专业徐新浓同学在游园活动中领到了进入大学后的第一份奖品，她“点赞”中国的强大、学校的温暖和同学的友谊。而来自湖南的19级应用化学2班瞿鸿志是赛场上的志愿者，当天他和父母视频通话，让父母在“云”端亲眼看到了自己的工作场景，别样的过节方式让父母竖起了大拇指。

学校团委负责人表示，抗疫后的首个国庆中秋佳节，让“团圆”更显珍贵，重新唤发青春、让人热血沸腾的校园更让中外学子倍加珍惜。中外学子在活动中展示身手，共同感受运动魅力，体验中国优秀传统文化，展现了新时代大学生团结奋进、积极向上的青春风貌。

南方日报记者 杜玮淦

通讯员 梁燕飞