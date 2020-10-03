职教扶贫，佛山凉山20所职校签约结对

此次总结签约会，按照粤川两省、佛凉两地党委政府的决策部署，聚焦精准、集中力量，突出职业教育对口帮扶协作工作重点。

佛凉职教联盟，携手均衡发展。9月29日下午，佛山市-凉山州2020职业教育对口扶贫招生总结会暨结对帮扶学校签约仪式，在顺德区第四职教集团属校胡锦超职业技术学校小黄圃校区举行。

会上，佛山市顺德区胡锦超职业技术学校、南海第一职业技术学校等10所中职学校与凉山彝族自治州凉山农业学校、凉山民族师范学校等10所中职学校负责人签订框架协议，深入推进东西部扶贫协作，助推凉山精准帮扶、精准发展，推动两地教育事业优势互补、共同发展。

经佛山市教育局、凉山彝族自治州教育和体育局共同友好协商，在佛凉两地政府签订的职业教育帮扶协作框架协议（2020-2023年）下，双方将通过“学校对学校，专业对专业”方式，拓展职业教育帮扶协作领域，持续巩固佛山帮扶凉山脱贫攻坚成果，服务凉山乡村振兴战略。

会议同时对2020职业教育对口扶贫招生进行总结。南海第一职业技术学校教师代表周强介绍了接新、稳学等各项工作的开展情况，三水理工学校教师代表岑礼生详细介绍了学校主要负责安保工作的制定方案和执行过程。南海区第一职业技术学校比曲么阿果作为凉山学生代表进行发言。

“不知不觉来到佛山南海学习已经一个月了，我们增长了很多有趣的知识，接触到了之前从未接触过的新鲜事物，让我越来越觉得来到佛山是一个很明智的选择。往后的学习生活中，我要更加勤奋，更加努力，和同学们可以共同学习，共同努力，共同进步。”比曲么阿果说。

“自2018年佛山对口帮扶凉山以来，佛山市教育局持续加大帮扶力度，资金支持力度不断加大，校校合作深度不断拓展，交流互访不断深入。助力凉山打赢打好脱贫攻坚战。”凉山州教育体育局副局长李良彬表示，接下来将抓住机遇，深化合作，借鉴佛山发展职业教育经验，开辟结对帮扶新路径，拓宽交流学习新渠道，创新帮扶协作新模式，力促凉山职业教育迈上快车道。

此次总结签约会，按照粤川两省、佛凉两地党委政府的决策部署，聚焦精准、集中力量，突出职业教育对口帮扶协作工作重点，着力构建各类校地、校校、校企合作平台，加快形成全方位、多领域职业教育合作格局，实现互利共赢、共同发展。

“佛山制造业提升和发展需要更高质量的就业，才有更高水平的收入。这其中，职业教育发挥重要作用。”佛山市教育局副局长徐旭雁表示，双方将以大力发展职业教育和培训，有效提升劳动者技能和收入水平为目标，努力实现更加充分、更高质量的就业扩大中等收入群体，书写结对帮扶新阶段的新篇章。

附：佛山市与凉山州中职教育结对学校名单（第一批）

南方日报记者 王雅铄

通讯员 林建娜 张军和