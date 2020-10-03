广东互联网+基础教育的这些试验区发生了大变化

来自全省15个地市教育局和17个实验区教育局相关负责人共同探讨改革方向，并分享了“爱种子”课堂教学改革成效。

“我们是‘互联网+基础教育’改革的受益者，信息化大大提升教学水平，老师们转变了教学观念。”9月25日，省教育厅举办“互联网环境下基础教育教学改革研讨活动”，来自全省15个地市教育局和17个实验区教育局相关负责人共同探讨改革方向，并分享了“爱种子”课堂教学改革成效。

“新冠肺炎疫情倒逼基础教育运用信息技术主动应战。在这场线上教育中，不少人已经尝到了互联网+基础教育’的甜头。”在会上，省教育厅主任督学李璧亮表示，接下来要深刻认识开展教育教学改革实验的时代背景和意义价值，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，提高质量、发展公平而有质量的教育，努力办好人民群众满意的基础教育。同时，要深刻理解互联网环境下基础教育改革实验的内涵，要理解信息技术条件下基础教育改革的时代特征，牢牢抓住基础教育教学改革的关键要素，准确把握“新课堂”建设与教育教学改革实验的关系，利用信息技术实现教与学的理念重塑、结构重组、流程再造和模式重建，构建以学生发展为本的新型教学关系，实现“课堂革命”。

广东工业大学党委书记、省基础教育与信息化研究院院长胡钦太教授作了《构建区域教学改革新生态探索基础教育高质量发展新路径》的报告。他提出，互联网环境下教育需要在“理念重塑、结构重组、模式重建、体系重构”进行革新，强调基础教育教学改革实验区的建设聚焦“国际视野、中国方案、广东实践、本土特色”四个维度，并详细介绍了“爱种子”课堂教学改革项目实施经验，加快实现省内智慧教育新生态。

此次研讨活动上，参会人员还对“爱种子”课堂教学改革项目实践经验进行交流。“爱种子”课堂教学改革项目从2016年启动试点，从最开始在4所小学英语学科进行应答器试点至今，已发展为17个试验区对语文、数学、英语进行应答器、平板电脑的试验探索。“爱种子”课堂教学改革项目中，学习和教学的每个环节可以用技术赋能学科应用、学科教学和学科的学与教评价，以至学生学习过程对教师来说是透明的，每个学生学习方法、习惯以及问题都充分暴露在教师面前，进而促使教师因问题施教，“互联网+优质资源共享”和数字媒体赋能学习与教学，将有效地促进农村学校的教育公平与优质均衡发展。

“经过3年多的试验改革，广州从化区已有47所小学参与试点占到全区小学总数的73%，全区80%教师、82%小学生参与。得益于“互联网+”的创新手段，不少乡村教师、年级偏大教师逐渐转变了观念，提升了课堂教学效率，创新了教学模式。”广州市从化区教师发展中心主任沈峻说。

“通过试验，‘以学生为中心，素质教育在课堂，教为学服务’的教学观念在广大教师群体心中扎根。”清远市清城区教育局副局长潘玉玲说，现在该区构建三级教研网络，通过导师分散驻点和集中驻点相结合的教研方式，推动教师主动拥抱“互联网+基础教育”。

南方日报记者 姚瑶

通讯员 丁娜