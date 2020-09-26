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画坛奇才苏仁山：岭南第一部美术史未见收录

2020-09-26 11:19 来源：南方网 黎向群
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　　苏仁山书画艺术成就被埋没将近一个世纪。直到清末民初，他的书法艺术才逐渐为世人所认识和追捧。一位是苏若瑚（1 8 5 6―1 9 1 7），一位是日本使官须磨弥吉郎（1 8 9 2―1 9 7 0），一位是香港学者简又文，再一位是比利时学者李克曼。他们不仅收藏苏仁山书画作品，而且对生平、艺术个性、作品等作深入的研究，使他重见天日，不再埋没于乡野。近五十年主要的研究成果有：简又文《画坛怪杰苏仁山》、李克曼《逆子、画家、疯人—苏仁山的生平与作品》（均为1 9 7 0年版）、谢文勇《苏六朋苏仁山书画》（1 9 9 0年版）、《岭南历代书法名家》（2 0 0 8年版）和《岭南篆刻》（2013年版）。

　　近日，广州艺术博物院举办《领异标新—扬州画派精品展》的同时，特别设置了《岭南回响》单元，展出苏六朋、苏仁山、居巢、居廉等名家的作品，其中苏仁山占展品二分之一，他绘画的地位日益彰显。

　　苏仁山（1814—1850）是道光年间著名书画篆刻家。原名长春，字仁山、静甫。顺德杏坛人。字号繁多，喜用谐音和典故，如甦长椿、苌萶、夤珊、靖甫、静虎、祝融、高阳苗裔等。

　　苏仁山第一位老师是他的父亲苏引寿。12岁时，画名传遍乡里 。他无心仕途，身为家中长子，碍于家庭压力，二度赴考秀才落第，放弃举业，与家人产生矛盾，被斥“忤逆狂悖”之子，被逐出家门。从此，他流落于粤西、广州、佛山等地，一边写生，一边鬻画，一边授徒，在贫穷潦倒中度过短暂的一生。

　　他的绘画，涉猎山水、人物、花鸟等，除了师事父亲外，应无常师。他是从观摩的画稿画谱中自悟画理。从他所绘的册页来看，取法多方，堂奥宽广，取迳五代宋元明诸家法，主攻吴镇、赵孟頫、陈道复、杨文聪、王必草、魏之磺、倪迂、王安节、胡正言、赵伯骕、黄居寀、唐寅、王司直以及民间绘画艺术，在用笔和构图上，打破了传统画法，遂成独特的风格。他继黎谢之后，成为嘉道画风的嬗变倡导者之一，给靡靡不振的清代画坛，注入了生机。他传世的绘画作品，以人物画为多。《五羊仙迹图轴》、《坐观十八寿相罗汉像》等为代表作品。人物造型准确，形态多姿，栩栩而生；用笔率真，点画灵动，线条凝练，描绘的人物，源于生活，贴近社会，反映真实。《岭南历代书法名家》、《岭南篆刻》两书，详细地评价了他的书法篆刻艺术成就，尊为画家书法第一人，实不为过。

　　若虚斋藏其山水册两页（图一、二），纸本，每页纵2 8厘米、横2 5厘米，为其二十多岁的作品。

　　图一，款署：“苏仁山”，下钤：“苏长春”白文印。此页构图简约，意境高远。近处为奇石，立居中央，有古树、翠竹于背面衬托；远处有朦胧的高山作背景。远近的运用透视的处理手法。不设颜色，巧用细笔淡墨勾勒，侧横锋点苔，而不皴擦，题款得宜。

　　图二，款署：“吴仲圭画法仁山”，下钤：“苏长春”白文印。按，吴仲圭，即吴镇（1280—1354），元代画家。字仲圭，号梅花道人、梅道人。浙江嘉善人。此页构图饱满中注重空灵。古树、崖石为主体，翠竹映衬，淡墨勾勒，中侧锋配合，变化生动。不设色，不渲染，不皴擦，仅有横式点苔，点缀其中。此册页名为仿吴镇画法，实为自运之作。两页的构图，重视“三远”关系和虚实处理，运以“高远”法则，意境淡雅简远，品格高迈。

　　尽管苏仁山的书画艺术，个性鲜明、品位很高，由于他不迎合时宜和主流的原故，却不为士林所悦，亦不为画史所载。因此，得“画怪”“画坛怪杰”之名，实为贬称。岭南第一部美术史的《岭南画征略》（汪兆鏞著），未见收录他的绘画事迹及成就。何觉夫《画人苏仁山》一文曰：“余昔尝为汪憬吾丈搜补《岭南画征略》，得十馀人，其中特举二苏（仁山、曼殊），盖以二人均超乎世外，天份独特，书法亦复自成蹊径，若玩世独行，了澈死生，又复相类。而憬老卒略仁山，不为补入《岭南画征略》。盖其别有见解，恐为艺术史所累也。”

编辑： 罗予岐

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