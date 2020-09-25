“汇聚、碰撞、变革”2020中国显示学术会议在广州举行

9月18-20日，“2020中国显示学术会议”在广州召开。会议由中国光学光电子行业协会液晶分会和中国物理学会液晶分会联合主办，华南理工大学材料科学与工程学院和发光材料与器件国家重点实验室承办。

2020中国显示学术会议在广州举行

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/曾晓峰）9月18-20日，“2020中国显示学术会议”在广州召开。会议由中国光学光电子行业协会液晶分会和中国物理学会液晶分会联合主办，华南理工大学材料科学与工程学院和发光材料与器件国家重点实验室承办。

本次会议旨在交流前瞻性的显示新技术及发展趋势，探讨在新形势下中国新型显示的健康发展之路，吸引了超过450位国内外显示领域著名专家、学者、青年才俊参加。工信部电子信息司副司长董小平，华南理工大学副校长朱敏教授，中国科学院院士曹镛、欧阳钟灿、刘云圻、王立军，中国光学光电子行业协会秘书长王琳，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长梁新清，深圳市平板显示行业协会首席顾问孙政民，南京平板显示行业协会副会长薛文进，以及产业链企业代表共同出席会议开幕式。

在为期两天的学术会议期间，参加本次会议的各级政府部门负责人、协会组织代表、国内外权威专家、科研机构和高校师生、媒体代表，就AMOLED、VR高清显示技术、量子点技术、触控屏技术、3D显示技术、新型显示材料等当前显示行业的热点议题展开了热烈而深刻的交流讨论。

大会报告：大咖云集，共议显示技术发展前景

与会代表做大会报告

19日上午，欧阳钟灿院士、浙江大学彭笑刚教授、东南大学常务副校长王保平教授、京东方集团副总裁兼首席技术官董学分别作了大会报告。报告人各自从国内显示产业与技术、量子点显示、健康显示等方面，介绍了显示行业的发展现状、亮点和发展瓶颈。

19日下午及20日早上，华星光电集团研发总经理赵斌、王立军院士、天马微电子集团首席技术官彭冠臻、刘云圻院士分别作了大会报告。报告人分别从MLED 背光8K星曜技术、激光显示与半导体微显示、OLED中小尺寸的变革与挑战、本征柔性显示材料与器件等方面出发，介绍了显示技术的前沿热点。受疫情影响，台湾交通大学杰出教授郭浩中、韩国首尔国立大学Byoungho Lee教授通过报告录像和远程连线的方式，分别作了Micro-LED显示、光场显示方面的大会报告。

10个大会报告精彩纷呈，向与会者详细阐述了显示技术的各领域的前沿发展，极大地扩展了与会者对显示技术行业的认知边界。

分会场报告、圆桌访谈：校企携手，聚焦显示热点难点

与会代表做主题报告及听众提问

20日，来自华南理工大学、北京大学、复旦大学、中山大学、广东省科学院等43所高校和研究院所的参会代表，以及来自于京东方、TCL工业研究院、维信诺、默克等16家企业的参会代表围绕OLED及印刷显示、液晶显示、量子点及柔性显示、Micro-LED及其它显示、AMD及其它技术五大议题展开主题报告。

圆桌访谈环节

精彩的圆桌访谈环节中，华南理工大学材料科学与工程学院院长彭俊彪教授作为主持人，访谈了京东方副总裁邵喜斌、维信诺品牌中心总经理杨淑娟、北京航空航天大学教授王琼华、南京工业大学王建浦、福州大学教授郭太良及南方科技大学教授刘召军等嘉宾。

“OLED相比LCD显示有哪些突出优点?这些突出优点是否能够保证OLED在将来的发展中胜出?” “3D显示发展前景、产业潜力如何?”“Micro-OLED发展得怎么样?”“我国的工艺制造装备长期依赖国外，如何解决这一问题?”……场上嘉宾从各自的研究或实践角度阐述了对这些热点问题的看法并热烈讨论，引发了场下听众的思考。

行业招聘：依托学术会议，搭建求职就业平台

“非你莫属”求职沙龙

为促进高校人才培养与企业需求的有效对接，在 19 日晚，会议举办了“非你莫属”求职精英现场招聘活动。组织方邀请了京东方、华星光电、维信诺、东莞盛雄激光等行业知名企业高管担任招聘方嘉宾。8位来自华南理工大学和华南师范大学等高校的优秀应届毕业生，通过VCR、现场问答的方式，向招聘嘉宾展示其过硬的专业基础和出色的综合素质。最终，8位求职者全部与招聘方成功“牵手”，其中华星光电成为最大赢家，揽得4名英才。

此外，20日的会议在五个分会场之外，同时举办了全国显示行业招聘会。招聘会吸引了京东方、华星光电、维信诺、东莞盛雄激光、远方光电等十几家显示行业知名企业，和来自10余所重点高校的近百位学生参加，仅当场就有30人次达成了初步录用意向。

在疫情进入常态化阶段、就业压力增大的背景下，将招聘会开到学术会议现场，为材料类的高校毕业生与显示界企业搭建精准的对接平台，同时通过线上招聘小程序致力为全国显示产业提供源源不断的人力资源支持，成为本次会议的一大创新亮点。

招聘会现场

本届大会得到了东莞市盛雄激光、华星光电、维信诺、默克、北京博源恒芯、创维投资、广东聚华、欧莱集团、杭州领挚、长春希达、广东阿格蕾雅、广州新视界及京东方、天马、天美、远方光电、元升科技等多家国内外知名企业的积极参与及大力支持。