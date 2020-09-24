广州中考学霸：多亏这名“A.I.家庭教师”

讯飞智能学习机，一位“私人A.I.教师”，集合了3000多位名师以及人工智能和大数据构建的全方位知识图谱，个性化精准辅导击破孩子的知识“红点”，在家也能跟着学高考评分标准口语，抹平环境差距。

广州市第七十五中学的胡丽秀(化名)今年中考取得726分的成绩，广州排名前3%。

她说，除了努力学习之外，她还有个一直陪伴她“A.I.家庭教师”给她找加分项。

可以快速找到加分项的讯飞智能学习机成为不少同学的铁杆“A.I.家庭教师”

从福建转学广州

多亏这么位“A.I.家庭教师“精准补课

父母早早到广州打拼，丽秀小学时留守在老家福建，小学四年级时，妈妈罗女士觉得不能再这样下去了。

“她在老家太乖太老实了，我反而怕会反弹，看她也很想和我们在一起，所以无论多辛苦，我都要带她出来。”于是丽秀来到了广州这座有点陌生的一线城市学习。

罗妈妈也感叹，孩子在广州学习也不容易，毕竟一线城市学习竞争压力大啊。

“一模考试考得不太好。”有点腼腆的丽秀最记得的就是一模时的失利。

罗妈妈有些心疼女儿：“她就是不想回原籍，其实我当初不应该说‘考不好大不了回老家读’的，这样反而伤到她了。”

罗妈妈说女儿一模的成绩在尖子班里排前十，其实并不算差，只是和心中700分的预期有差距。

幸好在丽秀身边，除了罗妈妈经常关心与沟通，还有一名“A.I.家庭教师”——讯飞智能学习机一直陪在她身边。

讯飞智能学习机成为同学们从小学一年级到高三的贴身“AI家庭教师”

“一开始接触化学怎么学都有点搞不懂，所以成绩不是特别高，在用学习机的个性化精准推荐功能之后，一般都达到了90分以上，记得就特别深刻。”

凭借自己的努力和讯飞智能学习机的帮助，最终丽秀中考成绩考得726分，进入了广州排名3%。

妈妈们在学校或辅导班总是能听到“要对孩子因材施教”这样的话。

但现实情况就是，别说学校，哪怕是辅导班的老师都很为难，一个班级那么多学生，也不可能分出那么多精力为每个孩子单独梳理知识点和薄弱项。

所以在课堂教育和家庭学习之间，就需要一位很懂丽秀学习情况的“A.I.家庭教师”了。

讯飞智能学习机，能用少量测试题检测课堂上的薄弱项，再构建了学、测、练的个性化精准学习闭环，知识图谱功能直面自己的薄弱项，精准提升成绩。

补习班VS讯飞智能学习机

节约更多时间集中精力攻克难题

由于户籍问题，虽然分数达到其他更好的学校，丽秀最终还是选择了直升。

“其实一开始挺自责的，但后来也想通了，就像别人说的，你努力学习，学习不会辜负你，你不努力学习，把孩子塞到再好的学校都没用。”

罗妈妈对教育自有主张，她认为自律最重要。

“很多人问我为什么没给女儿报补习班，我跟她说如果有需要咱们就上，她就说，我还是试试讯飞智能学习机吧。”

罗妈妈也明白这也是女儿体谅她的辛苦，毕竟在广州上补习班，每天花费的时间以及精力也不少。

“学习是一件需要高度集中力事情，每天挤地铁到岗顶上补习班，其实有点得不偿失。”罗女士说道。

不上补习班，女儿在家通过讯飞智能学习机也能学得棒棒的，还能剩下时间多陪孩子。

可以快速找到加分项的讯飞智能学习机成为不少同学的铁杆“A.I.家庭教师”

华南师范大学的胡晓勇教授也提出这样的观点，自律是将来学习的一个重点。

这次疫情更让人意识到，在线学习是未来大趋势，这其中，通过大数据技术、人工智能不断复制优秀教师经验和能力的讯飞智能学习机，是连接家庭和课堂的支柱。

罗妈妈对讯飞智能学习机的新品X2 Pro也十分感兴趣，升入高中的丽秀选择暂时不报补习班，继续跟着讯飞智能学习机的节奏来学习，罗妈妈说适合的时候可以给女儿换一台新的，手上的也能给弟弟用。

2020年，国家要进一步推动教育公平发展和质量提升。

讯飞智能学习机，一位“私人A.I.教师”，集合了3000多位名师以及人工智能和大数据构建的全方位知识图谱，个性化精准辅导击破孩子的知识“红点”，在家也能跟着学高考评分标准口语，抹平环境差距。

讯飞智能学习机在与学校教育不同的维度上，以人工智能技术寻找到了教育公平及质量教育的答案，让全国不同地区的孩子都能获得更优秀及精准的教育资源，把因材施教的梦想照进每个孩子的书桌前。