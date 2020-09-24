深圳教育四十年：机器批改、智慧课堂普及，小学生开始研究无人驾驶……

几个小朋友围在一起，看着一辆黑色小车沿着既定路线自如地完成转弯、行驶等动作，还能根据遇到的模拟路标自行做出判断。

南方网讯 （记者/黄绮铌）几个小朋友围在一起，看着一辆黑色小车沿着既定路线自如地完成转弯、行驶等动作，还能根据遇到的模拟路标自行做出判断。这是第三届深圳教育装备博览会科大讯飞展台上的一幕。

第三届深圳教育装备博览会现场，孩子们对人工智能充满兴趣

深圳教育装备博览会办到第三届，这些“教育装备”已经不再仅仅是提升教学各个环节效率的“辅助”角色，它们正在变为“教学内容”本身。

在被划为经济特区的40年间，深圳的教育随着经济一同腾飞。

快速发展的背后，一方面是“人才强教”战略的最直接助推，而另一方面，则是坚定推进教育信息化带来的教学效率提升成果。

从“经验为王”到“数据驱动”，个性化教育从概念走到落地

“20年前我们去北京、上海、苏州、济南这些地方的学校考察，上海已经有了教育信息化相关课题，叫“信息化与学科整合”，那个时候就能感受到我们存在一定差距。”

讯飞智能学习机帮助学生快速找到知识弱项并精准推题

“深圳人是敢闯敢干，看到这些之后我们就快速地和在发达地区的兄弟学校学习，尤其是这几年，深圳在信息化、现代化教育方面发展很快。”深圳市宝民小学校长杨君辉表示。

自称“老深圳”的杨君辉从教已达27年之久，当年的这些经历为他后来坚定推行智慧教育埋下一枚种子。

无独有偶，深圳育才中学校长郑春华回想当初引进人工智能智慧教育系统的初衷：“大家一直提‘因材施教’、‘个性化教学’，这些理念提了多年但实践不尽如人意，原因很简单，一个老师哪里顾得了几十个学生?”

个性化教育的系列解决方案帮助教育工作者实现“因材施教”

智慧教育可以多维度记录学生的成长轨迹，老师对于每个学生的个性、学习过程、学习成效都能有更全面了解，从而为学生“量身定制”教学方案。

在教学场景下，“经验为王”的时代已经过去。即使缺乏经验的年轻教师，也可以借助系统找到每个学生的个性化学习问题。不仅如此，每个老师用智慧教育系统在备课、改作业、批试卷节省出来的时间，都可以更多用在观察、思考、研究不同学生的个性化教学方案中，这意味着个性化教育已经开始从概念走向落地。

早在2015年12月，深圳市就与科大讯飞签署了战略合作协议，后者通过人工智能全面赋能深圳发展。教育方向的这套产品后来被整合为因材施教综合解决方案，实现了学生、老师、教育管理者三赢的局面。

近年来，深圳本科和重本上线人数率创历史新高。2018年的重本率更是达到33%，超过北上广，居全国首位。

从学业成绩到全面发展，“人才强教”是关键保障

智慧教育提升教学效率的同时，也给学生的全面发展创造了更多可能。在深圳特有的科技氛围里，创客教育发展起来，并走到了全国前列。

宝民小学从一年级开始开设人工智能课程，培养孩子们对A.I.的兴趣

在小观众体验无人驾驶车时，展会的另一边，智能机器人小飞正在对一个小朋友做出回应。只要轻拍小飞的头，它就能通过声音和图像识别做出回应，无论是路线导航还是背古诗、解释词语含义，小飞都可以对答如流。

这是科大讯飞A.I.教学套件的组成部分，学生通过这样的交互方式，不仅仅能够对人工智能的工作原理建立基本认知，还可以学习人工智能的基本知识，甚至参与A.I.+兴趣特色课程亲手设计智能机器人背后的运行逻辑。

这个学期，宝民小学与科大讯飞的合作已经落地。“我们要在第一课堂中开展普及教育，在第二课堂中开展提升工程。”杨君辉说。

他介绍：“第一课堂是从一年级的启蒙教育到三年级的通识教育，更关注的是给每个孩子普适性的人工智能、编程的学习机会。而第二课堂，则是用社团的形式在高年级中选拔一些对计算机、科技有浓厚兴趣的孩子，进行更为复杂的编程学习，从而产出课题研究、发明创造或是参加比赛。”

A.I.创新教育解决方案备受教育工作者关注

目前，宝民小学有10名信息技术组老师，其中4名是硕士学历，基本都来自重点大学的对口专业。他们一方面负责平日的授课，另一方面也为学校信息化社团提供指导。

实际上，早在特区建立之初，深圳就率先采用招聘办法面向全国引进教师。近年来。深圳不断创新面向应届生招聘教师办法，通过扩大学校招聘自主权、完善招聘方式、扩大招聘范围等，中小学优秀人才引进加速，由过去的“零星式”转向“成批次”引进，并取得显著成效。

“外引内培”揽人才，智慧教育助力高校“高效教学”

用优惠政策狂揽全国教育人才的同时，深圳也在积极推动本地高校的建立和发展，为包含教育、科技在内的行业培养现代化人才。

2000年，深圳市政府与清华、北大、哈工大等国内名校合作，建立研究生院。

目前，深圳已经建立起包括南方科技大学、深圳北理莫斯科大学、香港中文大学(深圳)、深圳技术大学等在内的13所高校。

深圳高等教育高速发展的同时，智慧教育也正在高校中开始扎根。

以深圳技术大学为例，他们主要是引入了科大讯飞的扫描阅卷系统，学生考完试之后，答题卡统一被扫描并电子化，老师可直接在移动端批阅。经过两年的应用，现在深圳技术大学在这一方面已经进入了常态化使用的阶段，覆盖的课程范围也从英语、德语逐渐扩展到思政课程，今年还将拓展到理工科。

基于人工智能技术的智慧高教整体解决方案成为深圳高校提升教育质量的重要选项

一方面是校内应用范围的扩大，另一方面，高校对于智慧教育系统的引入也会逐渐从考试环节拓展到教学、学习以及管理环节。科大讯飞已经将这四个环节做成了一整套专为高等教育场景设计的A.I.智慧教学产品体系。

“如果今天我们说的人工智能仅仅是可有可无的应用，我觉得它一定是没有生命力的。但如果是解决社会刚需，它一定会有巨大的内驱力。”科大讯飞华南有限公司教育行业总监田郁平说。

这次博览会，科大讯飞带来了从B端到C端，从K12到高校，覆盖“教、学、考、评、管”的全链条全场景“A.I.+教育”解决方案。至今，科大讯飞在深圳已累计服务532所学校，在全深圳市各区多所学校开展智慧课堂、智学网、智慧校园、智慧考试、创新体验中心等建设和应用，已服务超过15万师生。

身处粤港澳大湾区和广深科技创新走廊的重要节点的深圳，在加持了人工智能、大数据等信息化手段之后，一幅基础教育扎实、高中教育多样、高等教育专业的教育图景正徐徐铺展开来。

由此，真正的“因材施教”得以落地：小学生可以学习“无人驾驶”原理、高考学霸不用再参加补习班……每个人都能将提升学习效率节省出来的时间放在自己更为感兴趣的领域，这是智慧教育普及带来的新红利。

科大讯飞作为其间的重要见证者和参与者，正在跟随这个年轻的“智慧之城”走向人工智能崭新的未来。

第三届深圳教育装备博览会现场科大讯飞展馆现场人头攒动