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科大讯飞“A.I.+教育”将亮相深圳教育装备博览会

2020-09-17 18:42 来源：南方网
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　　南方网讯 （记者/黄绮铌）2020深圳教育装备博览会将于2020年9月18日-20日在深圳会展中心举办。科大讯飞带着针对精准教学、个性学习、语言学习、学校管理、创新教育等明星产品和技术亮相。

　　亮点一 ：学生、家长、老师都成为TA们的粉丝

　　提起教育，几乎是每个家庭的重中之重。但面对孩子写得满满当当的理科作业，很多家长叫苦不迭。在提分必备工具讯飞智能学习机的加持下，这些难题有解了。

（A．I．家庭教师——讯飞智能学习机X2 Pro/Z1）

　　讯飞智能学习机X2 Pro/Z1通过少量的题目测试找到薄弱项，再辅以针对性练习，让孩子快速掌握知识点。讯飞智能学习机X2 Pro搭配A.I作答笔进行实战模拟，让孩子更能熟练运用知识点。

（讯飞讯飞智能学习机X2 Pro/Z1帮助学生快速找到加分项）

　　“口语对话”和“A.I.对话实战”两大功能设置，创造人机智能交流和口语锻炼的环境，孩子们中提升口语水平。

　　适合小学至高中的K12完整学习阶段的个性化学习手册，基于校内日常学业数据分析,不改变纸质习惯,利用大数据定制学生专属个性化学习方案。通过这套体系的应用,

　　老师们从繁重改卷、统分等重复性劳动中解放出来。

(个性化学习手册帮助学生快速掌握知识薄弱点，提升学习效率)

　　亮点二：小剧场“加加戏”，上演“A.I.+教育三部曲”

　　9月18日上午10：30-11：30“未来之门·因A.I.而开”智能驾驶小车AI-CAR主演的“公路片”，将揭秘科大讯飞A.I.创新教具AI-CAR。深圳宝民小学开设A.I.特色课程中，学生们亲手“操刀”机器人，初级编程舞蹈、格斗动作设计体验等等招式都能学到。

　　9月18日下午3：30-4：30“走进讯飞高校‘别样’智慧课堂”“瞬间转移”的动作片，将VR实景全方位展示基于讯飞A.I.课堂而打造的不同类型的智慧教室。

　　9月19日上午10：30-11：30“讯飞智能学习机”上演“压轴大戏”，展示面临难题围攻、家长烦恼重重时，“A.I.学霸”亮出的杀手锏。

　　亮点三：更多高精尖教育装备等你“解锁”

　　深受用户追捧的幻境AR智能课桌、英语听说智能测试系统、新高考综合解决方案、全球中文学习平台......科大讯飞智慧教育依托人工智能和大数据技术，此次最强教育装备集结，协助学校和教师了解新理念、新技术、新装备。

编辑： 潘沈思

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