科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会于东莞举办

9月15日，以“勠力同行，共创未来”为主题的2020科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会全国行继广州、茂名两站之后落地东莞。

南方网讯 （记者/黄绮铌）大数据时代，人工智能赋能教育，为教育创新改革提供了新的契机。9月15日，以“勠力同行，共创未来”为主题的2020科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会全国行继广州、茂名两站之后落地东莞。

（2020科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会全国行东莞站召开）

科大讯飞华南公司副总裁李伦军、科大讯飞华南公司教育行业总监田郁平、科大讯飞华南公司深圳办事处副总经理方蜀君、科大讯飞教育校园运营部华南区域运营总监刘千秋以及多位合作商共同出席大会。会议围绕科大讯飞个性化学习服务、渠道业务发展战略政策解读以及教育产品等展开，旨在建立和加强科大讯飞与东莞及周边区域渠道伙伴的沟通与合作，建立共创未来的信心。

科大讯飞华南公司副总裁李伦军表示：“教育领域是科大讯飞的重要布局之一，近年来，科大讯飞无论在这方面的研究领域、产品领域、服务领域都投入了非常丰富的资源，他表示，科大讯飞的人工智能技术将为东莞的教育信息化全面赋能，非常期待和合作伙伴共创美好未来。

（科大讯飞华南公司副总裁李伦军发言）

把握时代机遇，建设智慧教育渠道生态

疫情与新基建催生教育变革，未来“A.I.+教育”增量市场空间广阔。田郁平从科大讯飞教育业务发展规划、教育渠道发展规划以及个性化学习手册渠道合作及支持三方面，详细解读科大讯飞的渠道战略政策，为与会者勾勒出智慧教育的未来蓝图。

（科大讯飞华南公司教育行业总监田郁平发表演讲）

实现精准教学，个性化学习手册“千人千面”

作为科大讯飞智慧教育中的“明星产品”，个性化学习手册通过难度匹配、作业量调节、学习内容规划，能实现精准定位错因，为学生提供个性化练习，可节约学生60%无效学习时间。

会议上，刘千秋围绕行业发展趋势、产品卖点及介绍、应用案例、渠道合作模式、运营打法五方面对个性化学习手册进行全面分析。刘千秋以黄冈中学广州学校（下称“黄广中学”）为例，阐述个性化学习手册在实际应用中的成效。2015年7月黄广中学与科大讯飞合作，引入智学网、个性化学习手册等智慧教育产品，2020年高考重本率达82.6%，而在2016年，黄广中学的重本率仅有21%。今年黄广中学文科最高分学生陈双雪曾表示，“每次考试结束后的几天还会下发个性化学习手册，针对我们每个人错误的知识点举一反三，对提高成绩有比较大的帮助。”

（科大讯飞教育校园运营部华南区域运营总监刘千秋发表演讲）

互联助力，学习成长有“助攻”

除个性化学习手册外，科大讯飞也为渠道商们带来了讯飞智能学习机。科大讯飞华南公司渠道经理黄炜杰从各个层次、各个维度介绍了讯飞智能学习机的产品特色及教学运用。针对家庭自主学习的讯飞智能学习机基于大数据构建的学科知识图谱核心技术，通过"找弱项+A.I.推荐+针对学"三步骤，实现学习数据的动态化记录、实时分析和深度挖掘，为每位中学生精准分析学习问题，提供"私人订制"的学习计划。

与此同时，科大讯飞教育事业部业务策略部市场经理路准基于讯飞智能学习机，重点介绍了智慧课堂BYOD模式（Bring Your Own Device模式：意思是由学生自费购买设备进入课堂分享）。他解析了面向学生侧、家长侧、学校侧的用户价值，并对BYOD应用案例、适用范围和建设模式做了详细介绍。

人工智能和大数据技术正在一点一滴改变传统的教学模式，至今，科大讯飞的智慧教育产品已覆盖全国3.5所学校过亿师生，助力智慧教育发展。