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2020“未来音乐家”全国才艺大赛启动 小选手展风采

2020-09-14 16:42 来源：南方网
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　　南方网讯 (记者/杨智明)9月13日，2020“未来音乐家”全国才艺大赛启动仪式暨形象代言人选拔在广州成功举办。

　　“未来音乐家”全国才艺大赛秉承用音乐育人的初心，致力于打造陪伴和帮助琴童成长、教师提升、教培机构发展的百年品牌赛事。首届赛事从2020年正式开启，以后将两年举办一届。

　　大赛将办成多音乐项目交融的艺术盛会，给参赛者提供接触和欣赏多元音乐的机会，同时通过举行系列大师课、讲座、培训活动，搭建琴童、教师、教培机构交流、学习的平台。本赛事的另一大亮点是对优秀选手的持续关怀，优秀选手可申请成为下一届大赛形象代言人或签约，组委会将为他们提供更多的演出舞台、学习机会以及一对一的个性化服务。

　　2020“未来音乐家”全国才艺大赛涵盖钢琴、声乐、小提琴、吉他、尤克里里五大项目类别，为更多音乐爱好者提供广阔的切磋与展示的平台，发掘和培养立足时代、面向国际的艺术精英。作为与众不同的全国性赛事，大赛鼓励参赛者多元化选曲，尊重经典曲目，鼓励原创作品，支持地方特色，真正用艺术反映生活。

　　赛事自发布以来，受到了业界的广泛关注。大赛由广州珠江钢琴集团股份有限公司与广州市合唱协会联合指导，全方位提供丰富的音乐资源支持与专业指导，使大赛在权威性与专业性上均具备极高的影响力与信服度。

　　本次大赛分为分赛区初赛、分赛区决赛以及全国总决赛三个赛程，由广东、北京、福建、甘肃、江苏、江西、山东、陕西等地区的21个专业机构承办，强强联合之中将赛事规格再度升级。启动仪式上，来自广东广州、韶关、清远、惠州、江门、佛山、中山等赛区的承办单位代表应邀出席，共同携手开启赛事新征程。

　　2020“未来音乐家”全国才艺大赛由此出发，创新推出大赛形象代言人选拔，面向全国各地广大音乐爱好者公开招募，收到热烈的反响。经过第一轮紧张的线上选拔，最终有9位候选人脱颖而出，来到活动现场参加第二轮选拔。

　　图片：活动方提供

编辑： 张霜

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