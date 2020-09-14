中山大学新华学院党委召开“两优两先”表彰大会

激励全校各级党组织和广大共产党员增强学校发展的紧迫感和使命感，提高干事创业的自觉性和责任感。

9月10日上午，中山大学新华学院党委在广州校区讲学厅召开了“两优两先”表彰大会。学校领导，校务委员会、教学指导委员会全体成员，教学督导室全体督导，各职能部门、院系党政正副职负责人，各院系首席教授及学科带头人、专业正副主任、入选学校“双百计划”教师等出席本次会议。党委副书记、副校长蓝永金同志主持会议。

会议指出，为纪念中国共产党成立99周年，进一步总结经验，表彰先进，激励全校各级党组织和广大共产党员增强学校发展的紧迫感和使命感，提高干事创业的自觉性和责任感，在“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的基础上，进一步推动学校教育事业科学发展，学校党委在各二级党组织、基层党支部和广大党员中开展了评选表彰工作。根据《关于表彰中山大学新华学院优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党支部和先进二级党组织的决定》（中新党发〔2020〕24号）文件精神，丁建敏等25位同志被授予“中山大学新华学院优秀共产党员”称号，伦妙兴等13位同志被授予“中山大学新华学院优秀党务工作者”称号，外国语学院教工第三党支部等10个党支部被授予“中山大学新华学院先进党支部”称号，中国语言文学系党总支、药学院党总支被授予“中山大学新华学院先进二级党组织”称号。党委组织部部长简庚荣同志宣读表彰决定。

党委书记周云同志，校长、党委副书记王庭槐同志，纪委书记、副校长杨卫华同志为获奖单位及个人颁奖并合影留念。

（通讯员：黄要武 曹艳妮 冯展豪 陈曦 刘赟刘英）