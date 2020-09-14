岭南大儒：陈澧的隶书及其递藏

传世的篆、隶、楷、行、草作品中，以篆书、行书为多。

清代二百多年来，为后世所宗仰的鸿儒硕学者，北方当推顾炎武(亭林)，吾粤则陈澧。

陈澧（1810—1882），字兰甫、兰浦、京卿，号东塾。番禺人。道光十二年（1 8 3 2）中举人，大挑二等，选任河源县学训导，到位才两月，便以告病归穂。从此以后，不再入仕途。主持广州学海堂数十年，后又任菊坡精舍山长。

陈澧研治经学，不为汉宋门户所限，于义理考证方面，多有其特独之处。还在天文、地理、乐律、算术、训诂、骚文、诗词、书画、金石文字等都有相当研究。著有《声律通考》《切韵考》《汉书地理志水道图说》《汉儒通义》《摹印述》《忆江南馆词》《东塾读书记》等，多达120馀种。

陈澧17岁时肄业于粤秀书院，复从张维屏问学，又问篆法于黄子高，自幼打下了良好的书法基础。晚年临碑帖，皆以意临为主。楷书根植二王、欧阳询《醴泉铭》、欧阳通《道因法师碑》，追求气韵、神采而不求貌似。行草专意米芾、柳公权，尤喜《蜀素帖》《辱问帖》，超妙入神，融入己意。小篆吸收秦篆、金文和石鼓文之用笔，却不追求金石味，改变了被人们认为“篆只一法”的单一格局，对清代岭南篆书发展起到了推动的作用。

陈澧虽然是一位五体兼擅的学者书法大家，但学者一直关注其在训诂音韵等方面的学问，他的墨迹很少被人问津，有关其书法方面的评述也不多。康有为《广艺舟双楫·述学第二十三》谈到自己学书的过程时说：“得北宋拓《醴泉铭》临之，始识古人墨气笔法，少有入处，仍苦凋疏。后见陈兰甫京卿，谓《醴泉》难学，欧书惟有小欧《道因碑》可步趋耳。习之果茂密，乃知京甫得力在此也。”马宗霍《簍岳楼笔谈》评云：“兰甫行楷修娖，不失雅度，篆亦谨持有则。”

传世的篆、隶、楷、行、草作品中，以篆书、行书为多。但他的隶书功力深厚，除了广取汉隶法之外，还吸收清代邓石如等大家的笔墨情趣，自成面目，但传世的作品罕见，更为人所重。目前只见题匾、对联、立轴等。

若虚斋庋藏隶书节临《戚伯著碑》立轴（如图），堪称其代表作。内容：“子孙孝弟笃学，应乡举止选，位至属国都尉、京晁府丞、勃海太守，功德涣彰。伯著，勃海君元孙也。”纸本，纵115厘米、横23厘米，款题：“陈澧”，钤：“陈澧之印”白文、“兰甫”朱文印各一枚。右下角钤有“顾斋藏”朱文印，此轴头签：“陈东塾先生隶书立轴，孙氏顾斋藏。” 钤：“阿瑛”朱文印一枚。“阿瑛”“ 顾斋”即是孙仲瑛的号，他是民国政要、鉴藏家、诗人、南社社员。此轴为其旧藏，1 9 4 0年在香港大学冯平山图书馆举办的“广东文物展览”展出，他当时提供陈澧书法作品两件，收录《广东文物》，其中一件应是此轴，另外一件是行书长联。此轴尺幅不大，却有寻丈之气势。名为临《戚伯著碑》，实为自运之作，能体现其淳厚朴雅的风格特征。

香港回归的陈澧隶书节临《戚伯著碑》立轴，现有可查的递藏顺序：孙仲瑛—王宽诚—王宽诚好友—若虚斋。

孙仲瑛（1883—1953），名璞，字仲瑛，号顾斋，以字行，别署完璞道人、阿瑛。香山人。早年加入同盟会，任孙中山大元帅府行营秘书，掌《民国日报》。1928年，奉命筹划总理奉安大事，任迎榇专员办事处秘书。后一直追随吴铁城，任省府参议等职。抗战胜利后，任广东省税务局局长。1949年，赴香港至去世。

孙仲瑛去世后，此轴归香港中华总商会原会长、王宽诚教育基金会创办人王宽诚（1907―1986）所藏，后王氏送给其好友作为生日礼物。轴头有：“囗宇吾兄五十大庆，王宽诚敬贺”字样为证。“囗宇”，此人由于姓氏有损缺，待查证。现为无聊斋藏。

陈澧祖籍浙江，却是土生土长的广州人，他的一生几乎都在广州度过，除了赴京考试和授任河源县训导两个多月之外，没有离开广州半步。他的学术成就，也多与广州有着密不可分的关系。他的故居、主持的学海堂都不复存在，他的治学精神和留下的数百卷著作永存。

图为陈澧隶书立轴