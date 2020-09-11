选择的大学不理想怎么办？这些途径或许可以帮到你

选择的大学不理想怎么办？入读大学后，学生还能转学吗？转专业如何实现？

日前，广东省各高校招生录取工作已顺利完成，大部分新生也已步入大学校园。有的家长会有一系列的疑惑，选择的大学不理想怎么办？入读大学后，学生还能转学吗？转专业如何实现？专科生如何升本？下面，卓越高四学校的老师为大家分析。

上了大学能否转学？

据《关于进一步规范普通高等学校转学工作的通知》，转学需满足2个条件：一是患病或者确有特殊困难，无法继续在本校学习的学生；二是申请转学的本专科学生高考分数应达到拟转入学校相关专业在生源地相应年份的高考录取分数。卓越高四学校的老师介绍，在大学转学需符合相关条件，完成相关流程手续，有一定的难度。除了转学外，大部分学校有明确的转专业程序，考生可以优先选择，若确需转学，可进一步了解相关文件。

在专科院校能否实现升本

2020年广东省普通高校本科插班生招生录取工作已经于8月8日结束了，全省本科插班生招生共录取50506人。其中，本科插班生录取48854人，三二分段专升本转段录取1652人。升本分为两种类别，一种是专插本，一种是专升本。专插本的性质是普通全日制高等教育，专升本的性质是成人教育，由两者性质比较可知专插本比专升本的含金量更高。这意味着，在专科院校是有机会实现升本。

目前，广东省能插本的高校有华南师范大学、广东财经大学、广州美术学院等等。

2021年广东省将进行高考改革，根据相关政策了解到，往届生是可以复读参加2021年高考的。近几年，复读学校成为了不少复读生的选择，以卓越高四学校为例，卓越教育作为华南地区第一复读品牌，拥有资深的师资队伍，成熟的教研活动，科技助力的智慧课堂，完善的生命成长体系，严而有爱的学校管理、优良的硬件设施、分层教学的高效课堂模式等，致力培养学生学习力、创新力、意志力。