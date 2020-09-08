字节跳动夏令营落幕 营员研究成果达到顶会论文水平

近日，为期一周的 2020 字节跳动 Byte Camp 夏令营在上海举办结营仪式。

近日，为期一周的 2020 字节跳动 Byte Camp 夏令营在上海举办结营仪式。字节跳动副总裁谢欣参加了结营仪式，为研发赛道“项目实践”获奖团队和游戏赛道个人优秀营员颁奖，并基于飞书等工具产品的发展历程给营员们分享了产品设计经验，还给营员们提供了职场发展建议。

过去7天，来自全球数十所顶尖高校的150多名精英营员，在聆听十数位科学家、教授与大咖授课的同时，还在字节跳动资深技术专家的带领下，以研发、游戏各赛道为基础，分组参与了真实场景下的项目实践。

进入社会工作岗位，很多大学生都需要经历将所学知识应用到实际工作中的过程。为了帮助高校优秀学生进一步提升计算机专业能力，并且学以致用，更好地走上工作岗位，字节跳动从2018年起举办字节跳动 Byte Camp，即每年在夏季、冬季各举办一场高水平的训练营。

据悉，字节跳动 Byte Camp 夏令营是两场核心训练营活动之一，以“大咖授课+项目实践”的形式带领营员全面了解领域前沿知识，深度掌握关键能力。

世界多媒体和人工智能研究领域一流科学家张宏江为营员上课

本届夏令营中，来自全球顶级研究机构、高校以及工业界的科学家、教授联合打造了一系列硬核专业课程，包括计算机视觉、数据挖掘、深度学习、机器学习理论、游戏策划及制作等。

经历几天的学习，营员们表示，大咖们的课程，将研究理论与工业界的实践相结合，不仅拓展了他们的理论知识视野，也让他们从更高的角度了解了技术在行业实际场景中的应用。

除了“大咖课程”，150多名营员还基于研发、游戏两个赛道，分成了 34 个实践小组，在字节跳动资深技术专家的带领下参与真实场景下的项目实践，接受高水平、高标准的专业性训练。

9月5日，经历一周的项目实践，研发赛道算法与工程方向有8个小组成功入围项目终审，其中算法团队的“多场景迁移推荐”项目获得了评委们的认可，拿下了夏令营一等奖。

字节跳动研发团队资深工程师贾跃是“多场景迁移推荐”项目的导师，他表示，项目组的营员非常刻苦，在营期间阅读了大量论文，设计了全新的算法改进，充分验证其有效性，并且营员们的研究成果已经达到了行业顶级国际会议优秀论文的水平，这在历届 Byte Camp 中都算是极为优秀的表现。