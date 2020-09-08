佛山顺德龙江镇投入1000万元用于奖教奖学

9月6日，2020年龙江镇奖教奖学大会在顺德龙江外国语学校举行。

南方网讯 （记者/陈伟峰）9月6日，2020年龙江镇奖教奖学大会在顺德龙江外国语学校举行。据了解，龙江从今年起将连续三年投入1000万元用于奖教奖学，对象包括教育工作者、优秀学子和为教育做出突出贡献的人士，奖励力度前所未有。

奖教奖学大会颁奖现场（陈伟峰 摄）

当天，大会共评选出十大教育人物、提名人物4人、教学高手30人、教育之星23人、优秀家长与家委15人、校园亲子书香家庭19人、中考奖4人、高考奖1人、励志少年24人、竞技达人15人。其中十大人物每人奖励8万元。

据介绍，今年以来，疫情原因学校常规教学受到一定程度影响，但在龙江师生、家长的共同努力下，中考成绩颇有亮点，在小升初生源中没有一名学生排名全区前200名的情况下，有考生中考进入全区第八，中考总分600分以上达237人。高考重本突破70人，本科率超70%，日语考生本科上线率达79% 。

会上，龙江镇党委书记何春云表示，为教育做贡献，怎么重奖都不过分。教育好，地方才好；教育强，地方才强。要以满腔热情关心教师，改善教师待遇、关爱教师健康、维护教师权益。“对于学科带头人、骨干教师、明星教师，我们在满足教师的职务待遇、职级待遇、职称待遇的同时，也要不断提高政治待遇，让其能在更广阔的舞台施展才干。”何春云说。

当天，现就读于顺德一中的学生代表曾榕儿被评为“励志少年”，获得奖金5万元，其中考成绩在顺德区内排名第八。她表示，希望以后通过自己的努力能够获得更多奖项，很感恩龙江教师对她的悉心栽培，在学习上和生活上无微不至的照顾。

会上，龙江镇教育教学研究中心揭牌。（陈伟峰 摄）

事实上，今年龙江对教育的重视除了投入“重金”用于奖教奖学以外，在教育基础设施建设上的投入力度也是前所未有的。目前，龙江正坚定不移推进镇内中小学校舍扩容提质三年攻坚行动，积极筹备资金，抓好校舍新建、重建、改造等项目落实，确保三年后全镇达成增加优质学位7000个、宿位8000个的目标。同时加快普惠性幼儿园建设。

龙江教育十大人物、教育之星（星级校长）、中考奖（校长）吴导表示，近年来，龙江在校舍扩容提质、打造师资队伍建设等方面制定了一系列激励措施，对我们龙江教育人是一种极大的鼓舞。实现教育高质量发展，是我们龙江每一位教育工作者责无旁贷的一个使命。

知名学者龙建刚认为，去年龙江奖教奖学资金为250万，今年飙升至1000万，这背后展示的不仅是财力、魄力，更是龙江的竞争力。教育和医疗是一个地方最大的竞争力，龙江此举不仅是在重奖老师，更是做行业的布局，为龙江未来的发展集聚强大的竞争力。