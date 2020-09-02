科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会于茂名举办

8月30日，以“勠力同行共创未来”为主题的2020科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会全国行继广州站后再次走进茂名。

南方网讯 （记者/黄绮铌）8月30日，以“勠力同行共创未来”为主题的2020科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会全国行继广州站后再次走进茂名。科大讯飞华南大区教育行业总监田郁平，科大讯飞教育校园运营部华南区域运营总监刘千秋以及多位茂名合作商共同出席大会，围绕科大讯飞渠道政策解读、市场策略研讨与优秀渠道分享等内容，拓宽合作广度、深化合作关系。

实施渠道发展战略，建立共赢教育生态

田郁平用4句话概括了科大讯飞智慧教育渠道的发展方向：第一创新校内产品服务价值，扩大用户覆盖，建立根据地；第二是紧跟政策导向，用基于统计数据的应用实效，实现“因材施教”；第三是围绕核心产品提升A.I.+IT方案集成创新能力，敏捷响应区域市场需求；第四个是联通校内外用户价值，加快设备与服务模式创新，培育C端品牌。

“科大讯飞始终认为渠道伙伴是讯飞A.I.生态链中的重要一环。”田郁平表示，科大讯飞充分关怀渠道商的发展情况，将持续打开渠道体系交流通道。

（科大讯飞华南大区教育行业总监田郁平致辞并发表演讲）

两大利器助力学习，实现“因材施教”理想

个性化学习手册是本次渠道大会的重点之一。个性化学习手册依据学生在练习和考试中的具体表现，分析学生的薄弱知识点，为学生提供更适合自身的学习资源。科大讯飞教育校园运营部华南区域运营总监刘千秋围绕行业发展趋势、产品卖点及介绍、应用案例、渠道合作模式、运营打法五方面发表演讲。

提到应用成果，他介绍了黄冈中学广州学校等真实案例，在使用个性化学习手册后，学校连续四年一本达线率攀升，从最初的21%上升到82.6%。

除个性化学习手册外，科大讯飞智慧教育的典型应用，还有智学网、讯飞智能学习机等。在A.I.算法加持下，讯飞智能学习机能记录孩子学习轨迹，推送相关题型，还能生出学情报告让家长孩子掌握学习情况。广州南海中学的喻同学的家长表示，现实中教师的人力资源有限而无法细致顾及每个学生，然而讯飞智能学习机却让因材施教成为可能，快速找到每个学生的“加分项”。

整合资源打通渠道，渠道商以案例分享精准打法

作为科大讯飞华南区域最早的一批智慧课堂A级渠道商之一，俞凯淇所在的广州启颂科技有限公司自2016年成立起便代理科大讯飞的系列授权产品，包括智慧课堂、智学网、个性化学习手册等。目前已服务广东省十多所中小学学校，成为科大讯飞华南公司智慧教育知名服务商之一。

（广州启颂科技有限公司俞凯淇分享智慧教育推广经验）

从两千多年前的“因材施教”理想直至今日的互联世界，个性化教育的探索不断发展，以个性化学习手册、讯飞智能学习机为例的人工智能+教育的产品逐渐成为教育发展的必然产物。