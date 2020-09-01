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践行“扶志助飞”宗旨 广东狮子会向新城小学捐赠270套全新课桌椅

2020-09-01 11:01 来源：南方网
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　　8月27日下午，在顺德区勒流镇教育局领导、新城小学代表及社会爱心人士的见证下，广东狮子会佛山咏春、飞鸿、有为、狮山、小龙等服务队向新城小学捐赠270套全新的课桌椅。

　　据悉，270套桌椅合共价值为40500元，即单套150元。而这样一套单人可升降并带储物篮的课桌椅，在阿里巴巴采购批发网上的单套售价为239元，不难想象负责采购的工作人员为了降低采购价格，在背后默默地做了不少工作。

　　旧的课桌椅需从教室内拆卸清理出去，新的课桌椅需逐个组装起来，需要大量的人力支持。为了让勒流新城小学的学生们在9月1号开学时能用上全新的课桌椅，广东狮子会会员邢波组织佛山多个服务队队员顶着八月的酷暑，终于赶在学校开学前完成了270套桌椅的安装工作。

　　新城小学邱兆林校长在捐赠仪式上表示，学校致力于提高教学质量，改造校园环境，给学生们有一个更好的学习环境。“在广东狮子会和社会爱心人士的支持下，学生们的学习环境得到一定程度的提升，我仅代表学校向爱心组织和人士表示衷心的感谢。”邱兆林说。

邱兆林校长向咏春、飞鸿、有为、狮山、小龙服务队赠送锦旗以示感谢

　　广东狮子会2020-2021年度GMT主席杨建炜表示，秉持狮子会出钱、出力、出心、出席的“四出精神”，为孩子们创造更加良好安宁的学习环境，是广东狮子会践行“扶志助飞”项目的宗旨和意义。

　　爱心桌椅捐赠仪式结束后，校方领导带领众人一起参观课室内全新的课桌椅，众人对课桌椅的质量和做工表示一致肯定。

编辑： 潘沈思

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