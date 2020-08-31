中考已然过去一个多月，现在临近开学，部分学子考上了理想高中，也有部分是远赴异乡，踏上了求学之路。

中考已然过去一个多月，现在临近开学，部分学子考上了理想高中，也有部分是远赴异乡，踏上了求学之路。但其中也还有不少同学以及家长，仍在为选择学校或复读而辗转反侧，是选择民办学校、复读学校、还是三校呢？为此，卓越初四学校的专家为大家进行了测评，仅供家长同学参考。

测评维度1：学习氛围

从生源入口来讲，示范性高中的学生实力大多数都是各地初中的佼佼者，整体学生质量优秀，学习氛围更加浓厚；中高考复读学校是不少学生的第二选择，复读生目标相较明确，比应届中考生在心态上更加坚决，且更有毅力和斗志，学校的学习氛围也是较为浓厚的；民办高中的录取分数相对公校来说低一点，除有的高分学生免学费或奖学金形式被录取以外，学生实力略有参差，除去部分顶尖民校外，其余民办高中的学习氛围也因校而异；三校相对录取门槛较低，大部分学生成绩在各地初中排名靠后，学习氛围也可能较为松散。

综合以上专家所述，在学习氛围方面，示范性高中氛围更为浓厚，复读学校次之，三校及民办学校第三，建议同学们需要谨慎选择。

测评维度2：师资条件

示范性高中的教师都是由当地教育部门，经政府审批招聘并安排，并且由当地教育局直接管理，教学资历相较丰富；复读学校对于师资条件的要求与示范性高中一致；民办高中因校而异，部分好的民办高中会高薪聘请高职称教师；三校更注重技能型教学，师资条件相对薄弱。

综合以上专家所述，在师资条件方面，示范性高中与复读学校的师资条件相对较强，三校及民办学校的师资条件因校而异，建议同学们在选择学校时，可以从学校的出口成绩、升学率、学生评价等方面，深入了解清楚其师资情况。

测评维度3：校园管理

示范性高中的校风比较好，管理也比较严格，但毕竟学生人数规模庞大，相对来说比较难实现每位学生都能得到全方位全天候的关顾陪伴；复读学校会因应学生复读需要，在校园管理方面抓得更加严格，严防各种外在因素影响学生学习，同时关顾到每位复读生的心理健康，并且给予及时的心理辅导，以卓越初四为例，学校研发了一套生命成长体系，通过各种主题的心能活动、班会等形式，持续激发学生的学习源动力，及时舒缓学习压力，保证身心健康发展；三校及民办学校管理水平则因校而异。

综合以上专家所述，在校园管理方面，复读学校的全日制封闭式管理模式及管理效果相对较好，示范性高中次之，三校及民办学校的校园管理则略有参差，建议同学们了解清楚学校的管理制度以及老师对学生的关注程度再进行选择。

测评维度4：教学体系及毕业出口

参考高考生大学录取的数据可知，优秀示范性高中的学生被优秀高校录取的人数较多，本科率较高，但总体实行偏传统的教学模式；复读学校的教学模式相对走在更前沿，以卓越初四学校为例，学校研发了一套智慧课堂教学系统，结合优秀的师资力量，可以通过大数据科技赋能教学，精准分析每位学生的强弱项，针对性地强优补弱，实现班级下的个性化教学，能帮助学生更高效地备考，且能找到更适合自己的学习方法。因此，大多数复读生也能被优秀大学录取；三校毕业生可选择参加三月份高等职业技术学院组织的面向中职生的单独招生考试（俗称单招考试），或6月份举行的普通高考，两者只能择一，不能重复。但由于各种限制，该类学生考取的本科院校最高为二本院校。

综合以上专家所述，在教学体系及毕业去向方面，示范性高中和复读学校的高优率较高，三校及民办高中因校而异，建议同学们要慎重考虑自己日后的升学及出路问题再进行选择。

测评总结

综合学习氛围、师资条件、校园管理、教学体系及毕业去向这个四方面的分析：示范性高中优势最大，复读学校次之，民办高中第三，而三校整体情况尚未到普通高中的办学水平，对于学生想毕业后考到好的本科，难度较大。

同学和家长们应结合自身实际情况，谨慎做出适合自己的正确的选择。如果选择复读，同学们也应该做好要作出改变的心理准备，与老师一起仔细剖析自己的学习情况，在实习梦想的路上才能一路披荆斩棘、乘风破浪！