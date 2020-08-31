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黄建笎：被广东人遗忘的书画家

2020-08-31 10:10 来源：南方网 黎向群
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　　黄氏家族是顺德的望族和书画世家，代有传承，到黄建笎已经是第五代了。

　　黄建笎是近代洋务运动的干将，同时又是一位著名书画家。他早年宦游京津，晚年两任江宁布政使，他的隶书作品碑刻至今仍留在南京夫子庙，却不为广东人关注。翻阅了《岭南画征略》《广东美术史》《岭南书法史》《广东画人录》《广东传世书迹知见录》《佛山历代书法》等地方的书画文献书籍，都查不到他及其父亲黄统和兄长黄建藩的条目及作品，实有遗珠之憾。

　　黄建笎（1844—1911），字花农，号榆园、榆关等。据《清代职官年表》记录：历任分省候补道，主持天津轮船招商局、天津海关道、湖南按察使、山东布政使等职，光绪二十一年（1895），督修濠墙南段（自东营门）动工，把濠墙加高培厚。光绪二十九年（1903），奉诏前至九疑祭舜。有《寄榆盦诗抄》，光绪二十三年（1897）的刻本、《寄榆盦画稿》一册，光绪二十三年（1897）石刻本、《寄榆盦诗抄续集》，光绪二十九年（1903）的刻本等传世。

　　黄建笎馀事为书，擅长隶书、楷、行、草诸体。楷书取法欧阳询、颜真卿、赵孟頫，刚劲有力；行书取法二王、苏轼，字形开张，逸放雅致。

　　黄建笎传世的书迹并不多见。除《寄榆盦画稿》的隶书“人画蜘蛛本怪哉，唇红眉黛细分开。得从小圃江南菊，白叟黄童亦费猜”外，目前还能见到的无聊斋藏他的行草书《致潘骏德书札》四通以及南京夫子庙西边的瞻园碑廊，摆放他的隶书《瞻园碑志》和与张之洞互相唱和的行书《咏瞻园》诗碑刻，其中隶书《瞻园碑志》及行书唱和诗是他第二次任江宁布政使期间，即光绪三十年（1904）创作的。原碑保存较为完好, 还有旧拓本流传。

　　无聊斋藏其行草书《致梅园信札》一通(如图)，红色信笺，内有水印 “花农仿汉， 钤‘黄’字朱文印” 的字样，字形修长，用笔轻重相间，写至“顿首”二字，字形特大、用笔特重，犹如乐曲的最强音；用墨浓润、乌黑、亮丽，通篇字形优美，气韵生动，颇得二王、苏、黄的神韵。

　　黄建笎晚年专心绘画，乞假在家，煮药养疴，寄情于绘事，以遣病魔。令兄及同僚好友到榆园雅集，或各自一二，或合笔作画。光绪二十三年（1897）刊行的《寄榆盦画稿》一册，扉页由其兄黄建藩隶书题签：“寄榆盦画稿，光绪丁酉秋八月，守谿黄建藩。”内页有丁尚庸篆书“画稿续集”四字，款署：“潞河少石丁尚庸篆于榆关。” 还为画稿作序：“黄花农观察素精绘事，乞假疴榆园，日事药罏思所以。惜其天机开豁，心胸而无使其郁滞，则惟于吟咏之馀，常寄情于绘事，以遣病魔。余等同游榆园，或亦各画一二，或时作合笔，各随兴之所至，询足怡情而养性，适其令兄守谿观察来榆视病，因出所画以兴评题并亦挥毫，兴趣染翰数帧，集成一册，爰赘数语，诸首以志，缘起云尔。光绪二十三年岁次丁酉八月，丁尚庸。”按：丁尚庸，字少石，晚清著名书画家。

　　《寄榆盦画稿》乃画谱之属，内页印有菊花、灵芝、山石等画作，以黄建笎创作为主体，有他与丁尚庸的合作和丁尚庸、黄建藩的题字、题诗，也有黄建笎隶书自题。此稿印刷精美，仍在民间流传，作为学习绘画之范本。

　　中国历史，向来重视官史，却忽视民间的历史。即使官史有记录的历史人物，寥寥无几，他们的传记，寥寥数行，未能详尽、客观、立体地记录他们的生平事迹，更不可能奢谈艺事矣。

　　我们从黄建笎刊行的《寄榆盦画稿》和传世的隶书《瞻园碑志》碑刻等来看，《寄榆盦画稿》还在市场流通，并且价格不菲。可见，他的书画艺术得到古今学者的认可。隶书《瞻园碑志》碑刻拓本手卷，同乡蔡守视为珍宝。虽然黄建笎享有时誉，但现在知道他及其书画作品者，实在不多，相信与黄建笎同时代的许多官员、文人亦难逃厄运。因此，这些被历史封尘的人物，有待我们逐个去发掘、整理和研究，让他们重见天日。

图为黄建笎行书致《梅翁书札》

编辑： 罗予岐

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