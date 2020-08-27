2020年“田埂花开”支教志愿者出征 走向乡村艺术素质教育

8月26日，2020年时代中国“田埂花开”计划支教志愿者出征仪式暨在地教师孵化计划结业典礼在广州举行。

南方网讯 （记者/黄绮铌）“我希望给孩子们带去知识，让他们更自信自强。”“我期待为乡村孩子点亮世界，用一年时间做一件让自己珍惜一辈子的事情。”8月26日，2020年时代中国“田埂花开”计划支教志愿者出征仪式暨在地教师孵化计划结业典礼在广州举行。新一批支教老师启程前往广东的乡村学校，未来一年内将为乡村孩子提供超过10000课时的音乐、美术、体育课。

广东省扶贫办扶贫开发指导处处长林主伟，广东省扶贫基金会常务副秘书长钟建元、广东省时代公益基金会理事长李玲玲等代表出席了活动。

音美体支教老师下乡

播下艺术学习的种子

“乡村的很多孩子眼里对知识充满了渴望，他们也比较缺乏家庭教育和陪伴，学校里素质教育所需的教材教具也很匮乏。”2019年支教志愿者廖煌玉回顾自己的支教经历时表示，虽然教学条件有限，但自己也能通过充分利用身边的物品，带领孩子完成有趣的手工设计制作，“作为支教老师，我们要重新审视学校和我们自己的身份，去思考能为这里的孩子做点什么，多尝试新的工作角度。”

2020年支教老师代表张娟分享了自己成为一名乡村音乐支教老师的历程。95后的她已有3年的社会工作经历，然而一直没有找到自己的方向。2020年3月，了解到“田埂花开”计划后，她早年的音乐支教梦想被唤醒了。此次她将前往清远市连南县寨岗镇金鸡小学为约180个学生支教，她希望通过音乐教育，让学习成为孩子的终身习惯和人生态度。

张娟还表示，正式出发前的培训让她受益匪浅。“培训课程包括行为心理学、非暴力沟通、教学实践、音体美专项训练等。这些培训也让我明白，其实一年对学生的学习生涯来说很短暂，所以我们更重要的是在孩子心中播下学会发现的种子，让他们以后能慢慢发芽。”

“大山里的学校教学条件落后，招聘教师的工作屡屡受挫。”清远市连州市星子镇清江学校校甘伟超在仪式上讲述了乡村美育、体育教育挑战。他介绍称，2019年与“田埂花开”计划结缘后，支教老师们的到来，让学校学生对艺术兴趣和表达能力普遍提高。“支教教师的奉献精神感人至深，专业素养过硬，还组织了海报设计大赛等艺术活动。在支教老师的指导下，孩子们的作品取得县市级奖项。”甘伟超说。

多功能艺术教室入驻乡村

在地教师孵化计划启动

时代中国“田埂花开”计划是广东省时代公益基金会自2018年9月启动的公益项目，每年选拔、培训一批毕业于音乐、美术、体育专业的青年志愿者输送到乡村学校，为乡村孩子提供一年或以上的艺术素质教育服务。该项目在支教服务周期内为支教老师们提供经济补贴、能力建设、督导关怀等支持。截至目前，该项目的支教老师已在乡村学校开展超过20000节艺术素质教育课。

在音美体支教老师下乡的同时，“田埂花开”计划原创设计打造的“田埂花开”多功能艺术教室也遍地开花，在2019年年底之前，已经入驻100所乡村学校，解决乡村学校艺术教育硬件设施不足的困难，惠及大约60000名乡村孩子。

据时代基金会理事长李玲玲介绍，在2020年，“田埂花开”计划的第三大板块“在地教师孵化计划”也成功启动，通过6次线上课程以及在4个地市分别开展5天的落地封闭式培训，为超过6000人次的乡镇学校美育、体育老师开展累计将近200个学时的学习交流。

这些培训课程针对乡村教育的需求、围绕学科概念、学科融合和课程设计等主题展开，是时代基金会联合21世纪教育研究院合作打造的成果。“培训强度挺大的，内容也多，但都不枯燥，培训的内容都适用于以后我们的教学工作。”乡村美术老师代表吴基深说。

据悉，接下来“田埂花开”艺术节、“田埂花开”出版计划也将陆续启动，从更多的维度推动乡村艺术素质教育发展，助力乡村学校美育改革。