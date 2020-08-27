推进产学研融合，广职院高明院引进科技创新团队

企业发展离不开人才，作为高明本地高校，我希望广职院能携手广东坚派新材料有限公司共同培养培训人才

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/罗洋洋 汤文英）“企业发展离不开人才，作为高明本地高校，我希望广职院能携手广东坚派新材料有限公司共同培养培训人才。”8月18日上午，广东坚派新材料有限公司（下称“坚派公司”）开业典礼暨佛山市创新创业团队的启动仪式在广东职业技术学院高明产业创新研究院（下称“高明院”）举行,仪式上广职院吴教育校长如是说。来自政府、高校、银行、企业的领导嘉宾等“云集”启动仪式，共同见证广职院在推动产教融合，提升社会服务能力上又迈出坚实一步。

据介绍，近两年来，高明院先后引进科技创新团队14个，涉及生物医药中间体、原料药研发、脂肪族聚脲研究、无铁芯永磁电机开发、重型装备故障诊断、物联网智能设备开发和富硒农业、3D动画制作、物联网智能设备开发等多个领域。

作为佛山市高明区政府联合广职院及万方智慧城三方资源凝聚而成的产教融合平台，高明院以服务产业升级为己任，坚持创新驱动、服务产业为宗旨，协同开放的发展原则，实施“事业单位建制、企业化运作”，建立了“新技术→创新资源→产品→市场”运行机制，打破科技创新成果产业化的壁垒。高明院建设目标是成为新型研发机构体制机制改革的试验区、产业创新展示的窗口、科技创新和产业化的引擎、创新创业人才的集聚地，助力地方产业升级发展。目前高明院主要通过搭建平台项目申报、团队引进搭建平台、科技培训服务和对接高校四项核心举措服务地方产业发展和科技创新。

佛山市科技局专家科科长张敏强调，找准切入点，融入大湾区建设，是实现高明经济社会持续健康发展的必由之路。他指出，“全区围绕‘建设大湾区，打造新高明’，深化完善产业发展规划，引导产业错位协同布局和重大产业项目精确落地。”

值得一提的是，产学研工作是高明院的重点，根据共建协议，未来高明院将继续立足高明，不断推进高明产学研工作，重点打造生物医药、新材料、智慧智能制作、现代农业等领域的孵化引进，做好新型研发机构体制机制改革的“试验区”、创新创业人才的“集聚地”、科技成果产业化的“引擎”、高明区产业升级展示的“窗口”、校地合作的“桥梁”。据悉，高明院已与广东万方投资有限公司签订合同，新增4300方孵化场地，孵化面积总共为10400平方米，为持续引进创新团队储备场地资源。