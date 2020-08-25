2021年广东新中考准复读生及家长们需要做哪些准备呢?

对于中考不理想或者因故无法参加今年中考的同学，相信心里或多或少会有复读的想法

2020年广东中考落下帷幕，近日各地市也陆陆续续放榜和录取，对于中考不理想或者因故无法参加今年中考的同学，相信心里或多或少会有复读的想法，面对2021年广东新中考，准复读生及家长们需要做哪些准备呢?

一、调整心态，剖析自身优劣势

据广州卓越初四学校相关老师介绍：复读需要勇气和毅力，既然选择了，同学们就要先分析自己的优劣势，或者咨询有指导复读经验的老师，制订好自己的复习备考规划。还需要从心态、学习习惯、学习方法上跟着老师的教学节奏逐步改变，才能更高效地备战、提分。

二、了解广东新中考新在哪里

据了解，广东新中考主要体现三个方面：第一，语文、数学、英语、物理、化学、生物、道德与法治、历史、地理共9门必考科目，笔试统一由广东省考试院命题；第二，部分城市的中考总分、个别科目分值有变化；第三，部分城市个别科目考试时长有变化。据广州卓越初四相关负责老师解读：“广东省新中考，只是微调了考试的时间及部分考试题型，对复读生而言影响不大，而广州、深圳、中山、东莞、江门、惠州、清远、肇庆等城市复读生，明年再次中考时，往届生和应届生在填报高中志愿时待遇相同。其他个别城市略有报考限制条件的，详情可到该市教育局网站查看相关规定。”

三、选择一所好的复读学校

如何选择复读学校，是家长同学们最关心的问题之一，卓越初四学校的复读专家提出三点建议：一看办学实力，二看师资力量，三看学校管理及氛围。

以卓越初四学校为例，从办学环境看，学校已有15年的办学经验，现有广州、深圳、上海三大城市九大校区。其中，广州初四白云校区还专门为除广州以外的省内其他城市的同学们开设了广东省中考复读班；师资方面，学校拥有一支中考毕业班教学经验丰富的全职教师队伍，聘请省内知名的学科带头人，紧贴广东新中考的考纲，编写对应的教学案，实行分层教学的高效教学模式。管理方面，学校实行全日制封闭式精细化管理，还配备运动场、食堂、宿舍、24小时热水供应、空调等。

据了解，去年广州卓越初四还有一位基础很好，去年大大小小模考都能挤到高优线上下，却因故不能参加中考的学霸，他说：“如果我正常参加中考的话，一定能考上华附！”为了更专注于2020年再战中考，他选择了卓越初四进行复读。由于有明确的目标、扎实的基础，今年中考他没有辜负老师与自己的期望，圆梦华师附中。

据相关负责人介绍，卓越初四学校还研发了智慧课堂，科技赋能教学，通过AI大数据对学生的学习效果、强弱项、考试分数等进行分析，帮助老师更有针对性地备课和辅导学生，实现班级下的个性化教学。同时智能推送错题集和针对性练习题等，帮助每位同学定制更适合自己的复习规划和学习方法，靶向突破，更高效地提分。

目前学校已形成了一套生命成长体系，科学关注学生成长轨迹和学习规律。通过各种主题班会、心育活动等方式舒缓学生的学习压力，激发每一位同学的学习原动力和目标感，同时配合家长大学及密切的家校沟通，全方位陪伴学生健康成长。

如果说中考就是一次攀登，目标就不在半山腰，而在巅峰。勇敢者，从来都是值得敬仰。如卓越初四学生所说：逆风上扬，逐梦重启，我们从不将就！中考学子们，加油！