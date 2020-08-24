吴晓懿：篆刻艺术的地位与作用常遭忽视

篆刻与书法是一对孪生兄弟,体现了华夏先民的艺术智慧和审美情愫,也是中国古典艺术的基石,有如西方美术历史上的建筑与雕塑。

篆刻与书法是一对孪生兄弟,体现了华夏先民的艺术智慧和审美情愫,也是中国古典艺术的基石,有如西方美术历史上的建筑与雕塑。但在华南师范大学教授、硕士研究生导师吴晓懿看来,近代有些学者模仿西学体系撰写中国美术史,对先秦时期的文化挖掘不够,忽略篆刻艺术在美术史上的地位与作用,把它当成了工艺美术的分支。

释义：听雪

释义：南柳

释义：至德

篆刻用字准确是其第一要务

您在篆刻创作上,有何体会?

吴晓懿:谈到篆刻艺术的创作,我认为首先是从识篆、写篆开始,其次要领略历史上印学大家的刀法,才能真正感悟到“印从书出”“以刀代笔”的境界,娴熟的刀法与书法用笔一样,要做到“无往不收,沉着痛快。”若有志成为一名出色的篆刻家,则要通晓文字学,进一步了解了汉字的源流,才能在书写印稿时更好地合理运用文字构形学的移让、饰笔、省形、借笔和合文等原理,丰富印面之变化。可以说,篆刻用字准确是其第一要务,而刀法的运用则依靠个性的感悟才可以超越理性的樊篱。

历史上篆刻名家,您最喜欢哪一位?为什么?

吴晓懿:我推崇西泠印社的创始人之一的王福庵,他早年受晚清朴学影响,在金石学方面用功犹勤。另外,20世纪之初大量的文物出土,特别是古玺印大批面世,引起他的注意,其在前人专攻秦汉之印的基础上,另辟蹊径,追求高古气息,又把玺印的“奇绝”“恣意”融入其印作中,达到方圆得体,屈伸有趣,增减合法,疏密得宜的艺术效果。

丹书与篆刻往往居庙堂之高

篆刻与书法的关系,该如何正确认识?

吴晓懿:篆刻与书法是一对孪生兄弟,体现了华夏先民的艺术智慧和审美情愫,也是中国古典艺术的基石,有如西方美术历史上的建筑与雕塑。近代有些学者模仿西学体系撰写中国美术史,对先秦时期的文化挖掘不够,忽略篆刻艺术在美术史上的地位与作用,把它当成了工艺美术的分支。现在的书法只作为中国画的分支,与其在古代的地位大不相同。丹书与篆刻在上古时期,往往出现在最庄严肃穆的场合,篆额的铭刻,往往居庙堂之高。

篆刻与书法都是以汉字为母体的艺术创作,其审美的差异主要表现在“金石气”和“书卷气”方面,历史上许多篆刻家往往又是篆书大家,如邓石如、吴昌硕、齐白石、商承祚、冯康侯、马国权等。

诗、书、画、印,篆刻被放到了最后,我们显然不能说它分量最低,但又该如何正确理解篆刻对中国画创作意义?

吴晓懿:先秦时期,篆刻(金文、石刻)的文字是“正体”。手写体,往往被称为“俗体”。到了汉魏时期,有了大量文人士大夫参与书写,随着书写工具和材料的改良,书法才真正兴盛起来,随之篆刻则渐渐脱去历史上一道道的光环。篆刻艺术对中国画创作的意义,更多地体现在绘画的构图之上,如何从篆刻艺术中吸收营养,把篆刻艺术中抽象的点线面构成灵活运用到中国画创作中来,是一个有待不断完善的学术课题。

西泠印社历届社长都是国学泰斗而非以篆艺扬名

近百年来,西泠印社在篆刻历史发展中始终在举足轻重的位置,它为什么能这样?

吴晓懿:西泠印社之所以在篆刻历史发展中占据举足轻重的地位,是得益于其海纳百川的胸襟和根植于文化底蕴深厚的考据学、文字学之上的学术品格。该社成立以来推崇学问第一,历届社长都是国学泰斗,而不是以篆艺扬名。

在篆刻艺术实践的过程中,一代代印人志存高远,薪火相传,在前人金石学、碑帖研究的基础之上下功夫,以独立的不为时弊所影响的创作精神,不断地推陈出新。另外立社之初,其宗旨就表明治印之时,要懂得印学源流,才能技进乎于道,还提倡“印外求印”的艺术主张。

您怎么看目前的岭南篆刻现状?

吴晓懿:岭南的篆刻艺术发轫于明清,成熟于民国。近年来岭南的篆刻可谓异军突起,硕果屡屡。首先得益于岭南诸多印社之林立,社团活动丰富,印人不断努力,提高自身的艺术品味和艺术地位。

如岭南印社先后举办了三届“印说岭南国际印学研讨会”和“金石之约全国印社作品邀请展”,并收录了全国印学名家论文结集出版,同时颁发了“颂契印学成果奖”和“新士励学奖”。另外,南方印社于成立之初也举办了首届印社社员作品展。最近将在中国美术馆举办“有容乃大——容庚捐赠展”,其中包括颂斋所收藏的全国印坛名家印章176枚,充分展现了岭南印学对外交流、兼容并收的历史。

作者简介：吴晓懿

华南师范大学教授、硕士研究生导师,泰国格乐大学特聘教授,艺术学博士生导师,中国书法家协会翰墨薪传工程专家,广东书法评论家协会副主席,广东高校书法学术委员会委员,岭南印社副社长。