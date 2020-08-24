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黎向群：岭南篆刻研究略显弱势

2020-08-24 09:36 来源：南方网 黎向群
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　　上世纪40年代末期至50年代初期,容庚、商承祚两人先后南返中山大学任教。从此,岭南地区成为20世纪古文字研究的重镇。他们的古文字研究成果,无疑成为近现代篆刻家必备的工具书。然而,在著名书法篆刻理论家黎向群看来,“岭南派”的老一辈印人先后去世,广东的篆刻创作与研究,较之于江浙、中原、上海、终南、中南等地区理论与创作,显得更为弱势,印人群体不够壮大。

释义：安康

释义：美意

释义：省吾堂主

　　岭南篆刻的发展与现状

　　1949年以后，岭南篆刻艺术承接“东塾派” 、“ 黟山派” 的印学传统，篆刻艺术创作和研究活动蓬勃起来。

　　上世纪40年代末期至50年代初期，容庚、商承祚两人先后南返广州中山大学任教。从此，岭南地区成为20世纪古文字研究的重镇。他们的古文字研究成果，无疑成为近现代篆刻家必备的工具书。1962年，广州市文史研究馆创办了文史夜学院，旨在培养文学艺术人才。夜学院开设书法篆刻专业。由吴子复、秦咢生、麦华三、李曲斋、朱庸斋、莫铁、马国权等老一辈书法篆刻名家任教，容庚、商承祚等著名学者亦亲临讲课。文史夜学院的创办，打破了过往师徒相传的书法教育模式，培养了一大批书法篆刻人才。

　　1963年，广东省书法篆刻研究会（广东省书法家协会前身）宣告成立，并开展了一系列的书法篆刻活动，掀起了群众性的学习书法篆刻热潮。改革开放以来，广东省书法篆刻研究会禁锢多年后，在全国率先恢复了工作，随后各市县纷纷成立书法篆刻组织，举办各类书法培训班和各项书法展览活动。一时间，在全国产生了重大的影响。历史悠久、渊源深厚的岭南篆刻，在这一时期青春焕发，新意盎然。老一辈篆刻家容庚、商承祚、秦咢生、吴子复、李天马、何鲁庵、余鞠庵、罗球、张臧、黄文宽、何绍甲、莫铁、张大经、张奔云、莫仲予、李曲斋等，虽然他们大多以书法名世，偶尔作印，但他们具有深厚文化学养，亦足以名家。倘若以篆刻名世者，当数张大经、莫铁、黄文宽、何绍甲、张臧、余鞠庵、秦咢生、张奔云、马国权、卢炜圻、黄强等人，他们承传黄牧甫一路黟山派印风。不断探索，为推动当代广东篆刻艺术的发展作出了不懈努力。

　　1983年6月，广州市北象岗山发掘了西汉南越王赵昧墓，出土上千件文物，其中最引人注目的是墓主及陪葬人的二十三枚玺印，为学者研究岭南印章提供了实物依据。

　　岭南篆刻存在怎样的问题？

　　1、“岭南派” 代表印人移居港澳台及海外。

　　1949年前后，岭南派的一部分代表印人陈融、邓尔雅、胡毅生、冯康侯、罗叔重、陈大年、李泽甫、冯汉、陈语山、冯衍锷、卢鼎公、饶宗颐、马国权等人均先后移居港澳台，他们的艺术成就预示了岭南近现代篆刻的风标。由于种种原因，他们很少参与内地活动，未能形成一股合力，从而削弱了广东的整体实力。

　　2、岭南印学史研究成果突出，篆刻创作仍处于弱势。

　　1 9 9 0年以来，在岭南篆刻史学研究有突出的成果，广东高校的马国权、李公明、陈永正、黎向群、谢光辉、蔡显良、吴晓懿等学者，先后出版有《广东印人传》《广东美术史》（章节）《岭南书法史》（章节）《岭南篆刻》、《广东印谱考》等学术专著和文章，引起印学界的关注。岭南印学研究仍在通史、印人传等方面用功，应将视野放得更开阔，站在全国印学史的高度，研究领域应拓宽至港澳台及海外。

　　改革开放以来，涌现了一批优秀中青年篆刻家沈永泰、鞠稚儒、王志敏、车帝麟、程二军、孙繁兴等人，推动了广东的篆刻创作。但“岭南派”的老一辈印人先后去世，广东的篆刻创作与研究，较之于江浙、中原、上海、终南、中南等地区理论与创作，显得更为弱势，印人群体不够壮大。虽然岭南涌现了像黄文宽、饶宗颐那样的篆刻翘楚和广东高校开设书法篆刻专业，培育篆刻人才，但仍缺乏对岭南篆刻史、印人（包括港澳台及海外）、印风诸方面的挖掘和整理与研究以及岭南派的传承，大大制约了篆刻艺术的传承和发展空间。因此，创作仍有待提高，研究仍需深入。

　　从社会发展的趋势来看，各大专院校陆续设立书法篆刻专业，培养一批批书法篆刻人才，单靠书法协会的力量，去推动岭南篆刻的发展是远远不够的。

　　一要以高校为中心，搭建研究和创作的平台，建立高水平的研究和创作队伍，培养书法篆刻的研究和创作人才。二要利用民间社团和整合社会资源，推动岭南篆刻的可持续发展。现有岭南印社、南方印社以及各地的10多家印社。岭南印社自筹资金为广东印人提供了研究和创作的平台，印社继承了岭南派的印学传统，重视岭南印学研究和创作，首创印人数据库，设立中国印学“颂契成果奖”、“新士励学奖”；社员出版的《岭南篆刻》专著，是岭南地区第一部篆刻史，引发成功举办一、二、三届岭南国际印学学术研讨会，汇集海内外学者研究岭南印学成果，填补了岭南篆刻史的一个个空白。还成功举办了首届全国印社邀请展，促进了印社间的合作与交流。

　　作者简介

　　黎向群，广东文艺职业学院图书馆馆长、书法史副研究员、学术委员会委员,华南师范大学艺术产业研究中心特聘研究员、中国书法家协会会员、广东省书法家协会理事兼篆刻委员、岭南印社副社长兼印学研究院院长。著有《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》。

编辑： 罗予岐

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