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讯飞智能学习机：让孩子在学习中“升级打怪变强”

2020-08-20 15:08 来源：南方网
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　　“妈妈，我不喜欢学习，我要玩游戏!”

　　每位家长听到孩子这么说都会崩溃到不行。

　　但从孩子的角度出发会发现，学习其实是一件很难持续获得即时正反馈的事情，而游戏呢，升级闯关，无限装备掉落，即时反馈感强烈。

　　家长放眼未来，小孩用脚投票，于是矛盾就出现了。

　　如何让孩子在书山题海中获得持续的即时反馈，才是孩子“爱上学习”的关键。

　　精准化寻找课堂知识薄弱点，明确“强化”方向；

　　知识图谱全面掌握自己的学习情况；

　　A.I.错题本让挫败感立刻转化成学习动力；

　　独自也能练习标准英语口语，收获快人一步的成就感。

　　讯飞智能学习机，基于A.I.智能技术、以大数据驱动提供个性化精准学习的人工智能学习机，改革学习形态，让他们在学习中获得明确的“升级变强”快感,提升学习动力!

　　数理化提分神器，学霸的“倚天剑”

　　广州市南海中学的杨老师是很懂得培育孩子独立性的妈妈。

　　在采访的时候，都会主动让即将升初三的女儿喻同学跟我们聊天。

　　在聊天的过程中，小学霸喻同学能一下子明确自己的知识薄弱项：“是数学里面圆的有关性质。”

(知识图谱全面掌握学习情况)

　　喻同学在使用讯飞智能学习机的时候，最常用的功能就是“章章练节节清”，通过知识图谱的个性化精准学习检测课堂上的掌握情况，一下子就能找到知识薄弱的“红点”去击破，让她感受到非常明确的反馈感和成就感。

　　而杨妈妈作为老师，看待讯飞智能学习机的视野更宽广。

　　“‘节节清’可以清晰看到孩子的学习脉络，然后一个个帮她去纠，这是我觉得体验最好的地方。”

　　在A.I.算法加持下，讯飞智能学习机能记录孩子学习轨迹，推送相关题型，还能生出学情报告让家长孩子掌握学习情况。

　　“在课堂上，老师教的班级学生那么多，其实是没办法这样一对一帮她梳理的。”

　　同样作为老师，杨妈妈很有感触地说道，现实中教师的人力资源有限而无法细致顾及每个学生，然而讯飞智能学习机却让因材施教成为可能，快速找到每个学生的“加分项”。

　　暑假“家”速，中考起跑线快人一步

　　即将面临中考的喻同学也开始紧张起来。

　　对于这段宝贵的假期，她丝毫不打算浪费。

　　“我想提前预习初三的知识，将英语里的同步单词全部学会。”

　　讯飞智能学习机采用国家中高考英语口语考试同源技术，能纠正学生英语发音，帮助提升成绩，在家也能学英语。

　　而且喻同学对于讯飞智能学机功能完善有着更高的期待：“在学习机听同步直播课程之后，希望能够开通课后咨询老师的功能。”

　　同时杨妈妈十分青睐家长管理的功能：“可以拦截一些不良网站，还能控制网上时间，让孩子专注学习。”

(讯飞智能学习机X2 PRO家长管理功能)

　　优秀的女儿一直是杨妈妈的骄傲，她期待讯飞智能学习机能帮助喻同学在中考中有更出色的发挥，为未来的高考打下坚实基础。

　　学习上的即时正反馈能够给孩子源源不断的学习动力，基于这一点，讯飞智能学习机把学习任务变成“升级闯关”，解决每个知识图谱上的薄弱项，看着屏幕的红点变绿，闯过一道道关卡解决一道道难题最终成为学霸。

(讯飞智能学习机X2 Pro/Z1帮助学生精准找到加分项)

　　作为A.I.+教育的先行者和探索者，讯飞智能学习机X2 Pro/Z1基于科大讯飞深耕十余载的智慧教育大数据资源，提供一套科学有效已验证的智慧方法，使学生告别耗时费力的“题海”战术，迅速找到加分项精准提分，让因材施教的教育梦想照进现实，开启一个崭新的智慧学习新时代。

编辑： 潘沈思

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