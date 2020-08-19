2020科大讯飞智慧教育校园渠道大会华南站在穗召开

8月18日，以“勠力同行 共创未来”为主题的2020科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会全国行华南站在广州顺利举办。

南方网讯 （记者/黄绮铌）8月18日，以“勠力同行 共创未来”为主题的2020科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会全国行华南站在广州举办。活动围绕科大讯飞个性化学习服务、教育教学方式变革政策解读和渠道业务发展战略展开探讨。

（2020科大讯飞智慧教育校园运营业务渠道大会全国行在广州顺利召开）

大势所趋，携手布局教育渠道

科大讯飞教育市场部渠道发展部总监张兴华从科大讯飞教育业务发展规划、教育渠道发展规划以及个性化学习手册渠道合作及支持三方面，详细解读科大讯飞的渠道战略政策。

（科大讯飞教育市场部渠道发展部总监张兴华发表演讲）

张兴华用4句话阐述了科大讯飞围绕教育所做的“功课”：第一个是为数据采集提供手段，支持数字化到数据化；第二个为教师减负增效；第三是为学生进行个性化学习，减少学生的一种无效的学习；第四是让教育管理者提效，为科学的治理决策提供支撑。

两大“个性化”利器，A.I.助力精准学习

作为科大讯飞因材施教智慧教育系列的“明星”产品，个性化学习手册备受关注。科大讯飞教育校园运营部华南区域运营总监刘千秋从行业发展趋势、产品卖点及介绍、应用案例、渠道合作模式、运营打法等层面，详细阐述了其在新教育改革中的表现。

以黄冈中学广州学校（下称“黄广中学”）为例，2015年7月与科大讯飞合作，引入智学网大数据精准教学系统、个性化学习手册等智慧教育产品，2020年高考重本率达82.6%，而在2016年，黄广中学的重本率仅有21%。今年黄广中学文科最高分学生陈双雪表示，“每次考试结束后的几天还会下发个性化学习手册，对提高成绩有比较大的帮助。”

科大讯飞推出的个性化学习手册，通过记录学习轨迹构建学生个人画像，能实现精准定位错因，为学生举一反三进行错题推送，可节约学生60%无效学习时间。

除个性化学习手册外，针对家庭自主学习的讯飞智能学习机基于大数据构建的学科知识图谱核心技术，实现学习数据的动态化记录、实时分析和深度挖掘，通过"找弱项+A.I.推荐+针对学"三步骤，为每位中学生精准分析学习问题，提供"私人订制"的学习计划，帮助学生快速找到加分项。

搭建“智慧教育”平台，共享生态蓝海最好时机

作为粤港澳大湾区最早接触科大讯飞个性化学习手册的合作伙伴，阮贵林所在的广州青云智科技有限公司目前代理科大讯飞智慧课堂、智学网、个性化学习手册、智能班牌、新高考解决方案等系列授权产品，已服务顺德二十多所中小学学校。

（广州青云智科技有限公司顺德销售总监阮贵林分享运营经验）

谈到智慧教育在粤港澳大湾区的发展前景，阮贵林明确表示，通过前期的磨合，如今，科大讯飞智慧教育的品牌、技术以及人员更成熟，而智慧教育的市场目前还处于空白阶段，大部分只是一个年级或一个学科、竞争不算激烈。现在是最好的时机，是智慧教育的蓝海阶段。