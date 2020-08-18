从技术到人，智慧教育“三板斧”助老师减负增效

智慧教育在全国普及过程中，不仅仅要有智能的技术，更需要让老师能够使用这些技术真正提升每个教学环节的效率。

南方网讯 （记者/黄绮铌）“我们很多学校的技术条件很好，但如果你真的去听课，会发现他们大多在用最先进的技术上最传统的课”，华南师范大学教育信息技术学院副院长、教授、博士生导师胡小勇在科大讯飞“A.I.之光”青年教师成长训练营华南站的分享现场说。

智慧教育在全国普及过程中，不仅仅要有智能的技术，更需要让老师能够使用这些技术真正提升每个教学环节的效率。

华南师范大学教育信息技术学院副院长、教授、博士生导师胡小勇

“大部分政策对学校老师信息化素养提升都有明确的要求和规定，说明国家非常重视这个事情。而对于学校来讲，实际的教育信息化产品使用情况取决于老师的信息化素养。另外，提升老师的信息化素养也是基于教育信息化企业的责任感。科大讯飞A.I.教育学院常务副院长张雷说。

“这是我们做“A.I.之光”青年教师成长训练营的初衷。”

科大讯飞A.I.教育学院常务副院长张雷

从技术到应用，智慧教育如何为老师减负增效?

无论是在教学过程的效率提升还是在教学结果的呈现上，智慧教育都给传统教学方式注入了新能量。

以广州市增城区郑中钧中学为例，作为广州市第二批智慧校园试点校，自2018年引入科大讯飞智慧教育解决方案以来，今年高考已经取得了大学率100%，重本率超额完成167%的成绩。而早在2015年科大讯飞华南有限公司创立之初就坚定选择合作的黄冈中学广州学校，更是在五年间完成了重本率从21%到82.6%的跃升。

广州市教育研究院人工智能课程改革实验项目主要负责人、广州市信息技术教研员刘载兴认为，从教育新环境构建、教育工具研发、教学活动引导到教育评价辅助，人工智能开创了精准高效的教育教学场景，可以帮助老师及时获取全面立体的学情信息，有效提升教学效率。

广州市教育研究院人工智能课程改革实验项目主要负责人、广州市信息技术教研员刘载兴

“教师每人配备教学平板，学生配备专门的学生机。在上课的时候老师可以用平板做到和屏幕、学生机同屏的操作，可以使用电子教材，还可以使用随机提问、抢答、自由讨论、当场作答并进行数据的统计处理等功能。课下可以直接从教学平板上推送作业给学生端，学生用学生端提交，提交的情况和正确率也会有数据显示和汇总。”这是南沙小学将科大讯飞智学网等智慧教育产品融入日常教学后的典型场景，校长曾志伟表示，开展智慧课堂以来，更多积极意义正在展现出来。

南沙小学教育集团党总支书记、南沙小学校长曾志伟

2018年4月，广州市南沙区南沙小学开始在五年级试点智慧课堂产品。目前，智慧课堂已全面覆盖南沙小学主校区三、四、五年级等各个班级。

不仅如此，智慧教育的开展正在向以校为单位的“单打独斗”转向为以区域为单位的“协同作战”。2019年科大讯飞与青岛市教育局签署了战略合作协议，双方将结合青岛市教育信息化发展实际，共同推进青岛智慧教育示范区;科大讯飞赋能蚌埠市智慧教育发展，在2019年就已实现智慧课堂系统实现全市800余所学校全面覆盖。

据广州市南沙区教育局党组副书记、副局长李彤介绍，目前南沙区已经累计建成200余个智慧课室、10余间学科创新实验室，同步配置精准教学与个性化学习系统，实现高中智慧课堂全覆盖;还搭建了覆盖全区的智慧校园管理平台、智慧教育大数据平台，全面提升教学效率。疫情期间，全区7万余名师生集中实施大规模线上教育，个性化的“空中课堂”确保了全区中小学生停课不停学。

据科大讯飞华南公司副总裁、华南大区总经理李伦军透露，疫情期间，科大讯飞共为全国21个省6500余所学校提供了智慧教育产品和服务。

人工智能技术越来越成为赋能智慧教育的重要手段。例如科大讯飞的智慧课堂，有效链接课前、课中、课后的所有学习环节，为老师节省了“作业批改、学习数据统计”等大量繁复的”体力劳动”，使得他们可以将更多精力放在思考“如何上好一节课”上，而对学生来说，则可以得到更为个性化的作业及练习，远离题海。

跳出舒适区、解放教育力，让老师做回灵魂工程师

通常情况下，智慧教育要想在一所学校里开展起来，都需要经历老师们从质疑到小范围尝试，再到常态化应用的三个阶段，但很多学校的智慧教育开展工作在第一阶段就困难重重。

此前，胡小勇的团队做过一个调查，调查发现，99%的中小学老师在入职之前没有学过任何人工智能技术。老师们做微课最大的动力来自比赛，但比完赛之后，很多老师依然回到最传统的教学方式。

深圳小学副校长、广东省特级教师、深圳市基础教育系统首席信息官王纯旗谈到老师的“舒适区”问题：“一个老师三年到五年，一定走向一个舒适区，对于整个教学的流程、孩子的状态等等，他都非常熟悉了，在这种情况下，有一些人不断打破舒适区，走向了成功，但更多人是走向了懈怠。”

深圳小学副校长、广东省特级教师、深圳市基础教育系统首席信息官王纯旗

“在这些熟悉得不能再熟悉的工作中，我们收获了什么?”传统教学方式下，老师有大量的作业批改工作，且改完并不能掌握全班学生的情况，对教学工作的指导意义极其有限，而这样重复的“体力劳动”在传统教学方式中重复上演。

而对学生来说，人工批改意味着反馈时间滞后，学生第一天写作业，第二天早上交给老师，当天下午快放学才能改完发下去，学生当天还有新的作业要写，新旧任务堆在一起，没有时间进行错题的反思和二次吸收。

王纯旗2014年接触到科大讯飞后，找到了教学上困扰他多年问题的解决方案。

2015年，深圳小学开始试点使用科大讯飞的智慧教育产品。刚开始是试点，只是要求老师们用，对于形式和频次均不作要求;2016年，深圳小学一次性“砸掉所有讲台”，变一节课40分钟为35分钟，将智慧教育提升课堂效率节省出来的时间，增加了每班每天一节体育课，每周三节科学课，两节校本课程。数据显示，到2017年，师生沟通的频次提高了80倍，坚持改错的学生增加了10倍。2018年，深圳小学基于畅言晓学平台开始推行网络考试，2019年开始，智慧教育产品已经成为深圳小学教学中重要的部分。

深圳小学之所以可以顺利推行智慧教育，核心是要“解放教育力”。

王纯旗说：“要让学校管理者和我们的教师，从繁重的、琐碎的、机械的、重复的、无效率的、无价值的劳动中解放出来，做灵魂工程师该做的事，静下心来做教育。”这从一个小例子可见一斑，比如老师领物品的时候，之前是到保管室找老师签字，会比较耽误时间，现在老师只要从手机上下个单，办公用品会在半天内送到办公桌。

这是学校管理中“用户思维”的集中体现：解决老师“教”的问题时，就以老师为中心，将他们从低效的工作中解放出来，让他们用更多时间思考“如何上一堂好课”;解决学生“学”的问题时，就以学生为中心，将他们从题海战术中解放出来，借助智慧教育的大数据做到个性化教学，让学生用更多时间改错题、巩固自身薄弱知识点。

“技术让思维看得见”，智慧教育回归到“人”

“智慧课堂的建设分为三个阶段，1.0阶段以熟悉智慧课堂平台常规操作，使用微课、测试、作业产品为主，侧重在课中，技术应用为主。”广州市增城区郑中钧中学英语备课组组长卢锦霞在分享时说。

通常来说，经历了第一阶段后，学生的学习成果上会有所反馈。这时，老师会逐渐进入到第二个阶段——从最初的关注技术转为关注教与学本身。

广东广雅中学语文备课组长温景祥这样总结：“人是工具的主人，而非工具的奴仆。技术的问题终由技术的发展来解决，而人的问题只能由人的发展来解决。”

广东广雅中学语文备课组长温景祥

“对于学生来说，一堂好课大体包括四个要素，第一是自主性，学生要能够在教师的引导下积极地参与课堂各种各样的活动，思维要有一定的碰撞，思考要有深度和广度。第二是互动性，课堂互动形式丰富，全体学生都能够参与到课堂的互动中来。第三是差异性，不同能力等级的学生，在课堂里边都能够学有所得、学有所获。第四是生成性，学生要能够自由发言，大胆质疑，思维要有碰撞，它的创造力、创造性在你的课堂里边要能够得以发挥。”张雷说。

“从课前、课中、课后三个阶段都可以做一些设计”，张雷用一个例子说明了大数据技术对于老师在课中教学效率提升的方式。

由于在智慧教育产品加持下，老师可以掌握详细的从班级到学生个体维度的各种学习数据，根据这些数据就可以做出一些教学的决策。

“比如老师看到一道问题有80%学生答错，可以把这个内容做一些细致的讲解;50%学生答错的，可以开展合作学习，让学生相互交流和学习;30%学生答错的，开展二次诊断和评价活动;3%答错的，可以直接开展下一段的教学活动。”

东涌中学英语教师颜兰娇坦言，使用科大讯飞的系统后，在教学方面有多个环节的效率提升，比如每次测试后，从数据可以直观看出这个学生的薄弱点是什么，他每次测试的分数波动曲线是怎样的，反馈非常及时，课堂加入了平板的互动会更有意思，学生也会参与度更高。

深圳中学数学特级教师郭慧清把这总结为“技术让思维看得见”，通过大数据与人工智能，数据的可视化能帮助老师提供最直观的教学策略指导。

佛山市顺德区第一中学化学老师廖伟梁说，在接触科大讯飞智慧教育产品后，自己按照课前、课中、课后，考试的四个部分，为学生规划了详尽的方案，借助智学网和畅言智慧课堂开展教学。在2016到2018年间，所带的4个班纷纷从接手时的年级倒数后几名跃升至年级正数前几。

“A.I.之光”青年教师成长训练营活动中教师们在接受教研设计指导

为期三天的科大讯飞“A.I.之光”青年教师成长训练营华南站开营的时间里，先后约300名南沙区中小学青年教师现场参与训练营活动，线上课程直播更是吸引了超7000人次参与。

“A.I.之光”青年教师成长训练营活动学科分班级教学设计指导课程

2019年3月，教育部出台《关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》;今年4月份，广东省教育厅也正式印发了《广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案》，现在，南沙区已成为广东省信息技术应用能力提升工程2.0试点区。

南沙身处粤港澳大湾区地理几何中心，连接着粤港澳11座城市。一系列快速动作的背后，恰恰体现了南沙对于推行智慧教育的坚定决心。

短短的三天时间里，老师们基于科大讯飞人工智能技术从课前、课中、课后、考试的各个环节出发，完成了从熟悉智慧教育相关技术产品到全方位创新型课堂的打造，过程也正是科大讯飞举行“A.I.之光”青年教师成长训练营的意义所在。

这也意味着有越来越多老师愿意主动“破茧”，在A.I.智慧教育产品助力减负增效，大幅度提升老师生产力之后，老师回归“灵魂工程师”的时代已来。