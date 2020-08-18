重本率从21%升到82.6%，黄广中学学生都有专属错题本

长至高中三年，短至一天的早读到晚自习时间，黄广中学2020届文科最高分学生陈双雪会根据自己的情况作出合理安排。

南方网讯 （记者/黄绮铌）如何拿下高分?日常作业中将自己错题归纳总结形成错题本，考试测评后利用老师下发的个性化学习手册再对错误知识点“举一反三”。黄冈中学广州学校(以下简称“黄广中学”)高考重本率从五年前的21%跃升至今年的82.6%，并连续第三年刷新自身保持的广州民办重本率第一的纪录，该校“学霸养成记”备受社会各方关注。

(五年间，黄广中学重本率从21%跃升至82.6%)

个性化学习手册帮助学霸“时间管理”

长至高中三年，短至一天的早读到晚自习时间，黄广中学2020届文科最高分学生陈双雪会根据自己的情况作出合理安排。比如她前两年很重视文科学习，第一天学了什么新内容，第二天早读会复习一遍，主要看课本和笔记。前两年文综的扎实基础使得她高三时可以把更多时间花在数学的错题归纳总结上，从而让数学成为强项科目。

“每次考试之后，学校会很快下发答案，并组织讲评，有助于我们从试卷中找出不足，及时纠错和反馈，考试结束后的几天还会下发个性化学习手册，针对我们每个人错误的知识点举一反三，对提高成绩有比较大的帮助。”

除此之外，自己也会做错题本，将错题根据不同章节、模块、错误原因等归类整理。先誊写题目，过一两天再做一次，会有很多收获，有时候就理解了考试中堵塞的思路是在哪里。“老师经常跟我们说，做题不在多而在精。”

不仅是知识点不牢固产生的错题，计算、审题、正负号之类的错题都需要誊写，考试之前拿出来看，一次次减少失误。

(黄广中学2020届文科最高分学生陈双雪)

“给自己打8分”，黄广中学文科最高分学生陈双雪这样评价自己的高考。虽然第一科语文即遭遇最后35分钟换答题卡、在所剩不多的时间完成作文的“事故”，陈双雪依然凭借扎实的强项数学找回了好心态，并最终斩获学校及花都区文科第一的成绩。

她坦陈自己初中“成绩只能算是中等”，经历中考的发挥失常，“仿佛一股神秘力量的推动”，高中突然就很想要学习知识，不是单纯追求成绩，而是喜欢学到知识的那种充实感。

家里对她的学习完全是“放养状态”，她表示，“家长主要更关心生活方面，在学习上没有给任何压力，反而是我主动向他们报备学习情况。”

陈双雪表示，从小到大除了小学上过一次作文课，未参加任何辅导班。“保证会做的题都做对，就不会太差”。

不上补习班不做课外题，对错题“精准钻油”

6点10分起床，吃过早餐后7点前到达教室开始早读，期间的课程和晚自习一直到晚上10点半。这是郑文雄高三时一天的作息安排。

每个高三学生的生活都伴随着快节奏与压力，对此，郑文雄的排解方式是打球。

“我还是挺喜欢运动的”，体育课或者有半小时休息的时间，郑文雄都会去球场打排球。“一方面是学习，一方面是心态的调整。”郑文雄如此评价高三的关键要素。

对于学习方法，他着重强调了错题的归纳总结。

“从高三开始，我会用本子记录错题，只需要记录下来我错的那个知识点，然后反复看以及做针对性地练习，高三一共记了两本笔记，到后面就是基本都会了。”

“我是高二下学期成绩才好转，可能是那时候知识点都学完了，自己更擅长综合运用一些。”郑文雄说。

(黄广中学2020届理科最高分学生郑文雄)

学校的个性化学习手册也会针对性推送一些题目，加上错题归纳总结，可以比较高效提升学习效果。

每次考试后，老师首先会根据科大讯飞智学网平台提供的大数据精准分析报告为每位同学一对一沟通他在该学科的薄弱知识点及提升空间，并为每个学生打印针对该学生错题对应知识点生成的个性化学习手册，学生完成后，老师再次进行批改和针对性辅导。这已经成为黄广中学日常教学中的“标配”，对于高三学生来说，这更是每个“双周测”之后的标准动作。

“高三前半段作业比较多，有时候课间多写一点，晚自习留多点时间背东西或者翻下笔记。”郑文雄表示，自己从不报辅导班、也不买课外辅导资料。“跟着学校的节奏，回家的时候，就给自己充分的时间休息，劳逸结合。”

这个暑假，爱运动的郑文雄终于告别了高三“见缝插针”式的打球时间，报了健身房，打算在进入大学之前好好锻炼身体，迎接新的挑战。