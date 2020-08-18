黄广中学“用户思维”教学，高考重本率又超8成

黄冈中学广州学校(以下简称“黄广中学”)2020年高考重本率达82.6%，连续第三年保持的广州民办重本率第一的纪录。

南方网讯 （记者/黄绮铌）高考成绩陆续出炉，各地文理科高分学生受到来自各界的关注。

黄冈中学广州学校(以下简称“黄广中学”)2020年高考重本率达82.6%，连续第三年保持的广州民办重本率第一的纪录。不仅如此，黄广中学今年高分数段学生人数比例快速攀升，600分以上人数相比2019年增长4.5倍，包揽广州市花都区文科前三，理科前十里占了六人。

其实，五年前，黄广中学的重本率只有21%。

黄广中学为何能连续数年在高考成绩中不断高歌猛进?并且在高中阶段培养出多位“跨越式进步”的学生呢?

“精准钻油”，A.I.科技助力个性化教育发展

“从高三开始，我会拿个本子开始记录错题的知识点，这一年记完了整本，反复看，到后面做题就是基本都会。”黄广中学2020届理科最高分学生郑文雄表示。

在分享学习方法时，黄广中学文科最高分学生陈双雪也强调了错题整理和归纳在自己的学习中起到的重要作用：“每次考试之后，学校会很快下发答案，并组织讲评，有助于我们从试卷中找出不足，及时纠错和反馈，考试结束后的几天还会下发个性化学习手册，针对我们每个人错误的知识点举一反三，对提高成绩有比较大的帮助。”

据介绍，每次考试后，老师首先会根据智学网提供的大数据精准分析报告为每位同学一对一沟通他在该学科的薄弱知识点及提升空间，并为每个学生打印针对该学生错题对应知识点生成的个性化学习手册，学生完成后，老师再次进行批改和针对性辅导。这已经成为黄广中学日常教学中的“标配”，对于高三学生来说，这更是每个“双周测”之后的标准动作。

这种围绕错题的一系列“穷追猛打”行为在黄广中学内部被比做“钻油”。而精准钻油，就是要针对每个学生不同的知识盲区，通过个性化的知识点训练来消灭错题。

在黄广中学的办学历史中，个性化教育的理念贯穿始终。

据高中数学老师邹国鸿回忆，在2014年他刚加入黄广中学时印象最深的就是当时学校已经在推行“知识梳理卡”，学生每天晚自习时要对自己一天的学习进行分科目的归纳总结，老师要对学生进行监督和协助。不仅如此，黄广中学还提出“老师跳入题海，学生跳出题海”，倡导根据不同学生薄弱环节针对性训练及提升的理念。

(黄广中学高中数学老师邹国鸿)

2015年7月，黄广中学与科大讯飞开始进行深度合作，此后黄广中学的个性化教育教学效率提升：老师备课时间平均减少53%，批改作业时间平均减少42%，高考重本率从21%提升到80%以上。

理念牵引，制度护航，“让教学效果说话”

实际上，黄广中学的个性化教学进程并非一蹴而就。在合作达成之初，虽然学校管理层对于智慧教育的应用极其笃定，但依然避免不了落到执行侧时老师的质疑与不适。

(2020届高三年级副主任、生物老师彭秋发)

2020届高三年级副主任、生物老师彭秋发回忆当时的场景：最开始开会的当下大家都鼓掌表示支持，而会后落实到执行上，大多老师反应冷淡。智慧教育系统的引入改变了老师的教学习惯，使用初期需要额外的时间去学习和适应，而效果却无从得知。很多老师认为这很难推行下去，有的甚至出现抵触的情绪，认为这是“劳民伤财”。

这是学校在推行智慧教育时遇到的最普遍问题，很多学校的智慧教育就是卡在这个问题上，要么止步不前，要么流于表面。

回看黄广中学的智慧教育推行过程，可以总结为八个字——理念牵引，制度护航。

据彭秋发回忆，当时学校管理层对于智慧教育的推行非常坚决，一方面不断向老师传达智慧教育的理念，解答老师们提出的疑问;另一方面，建立了完善的教学管理制度，来引导和规范老师在日常教学中对智学网等智慧教育产品的使用。

黄广中学副校长孙传华将智慧教育的推行总结为五个方面：硬件准备，机构建设、奖励机制、培训体系和监督机制。

(黄广中学副校长孙传华)

在硬件准备方面，黄广中学早在引入智学网之前就已经在教学设备、网络、学生手中的移动设备等方面投入资金，搭建了一套硬件体系。

在机构建设方面，黄广中学不仅设立了IT部，为智慧教育推行过程中出现的硬件或网络问题保驾护航，还将学校原来的智慧教学管理中心(以下简称“智学中心”)进行功能整合，负责智慧教育推行的培训、检查、监督等多项工作。

在奖励机制方面，黄广中学则设立了维度上从参与到研发、管理，频次上从每次到每周、每月的全方面奖励机制，保证了对老师在各个维度上使用智慧教育方式进行教学的激励。

在培训体系方面，黄广中学与智学网一起建立了深度合作，每个新老师上岗前必须完成智学网操作培训证书，对于新功能的迭代也会组织老师定期培训及考核。

在监督机制方面，黄广中学设置了对于年级组、备课组、老师等不同维度的标准，对于执行情况做从面到点的全面督查。

如今，智学网大数据精准教学系统、个性化学习手册等智慧教育产品已成为黄广中学老师教学工作中不可或缺的一部分。当老师们切实感受到了工作效率和教学效果提升，智慧教育在老师们间推行很快“变被动为主动”。

(黄广中学利用科大讯飞智学网平台进行学情分析)

与科大讯飞达成合作一年后，黄广中学的智慧教育逐渐进入到常态化阶段，不仅实现了老师和学生的减负增效，教学成果也逐年攀升。

探究黄广模式，个性化教育的核心是“用户思维”

智慧教育的常态化应用帮助黄广在五年内实现了教育成果的跨越式提升，是黄广中学一直秉持的个性化教育理念加上人工智能、大数据技术和产品的助推。

据孙传华介绍，黄广中学建校之初就已经开始开展学习法的研究，组织全校教师团队定期研讨学习方法，进行归纳总结。当时总结了九大学习法，包括纠错学习法、关键词学习法等。

黄广中学甚至在2013年设立了专门负责研究学生的学习过程，总结学习方法的智学中心。后来黄广中学推行智慧教育时，智学中心成为从理论到实践的驱动器以及各项制度落实的发动机。

(在智学网平台实时监测学生个性化作业进展)

“当时我们就觉得各个学校的老师团队研究‘教法’的多，但是几乎没有学校真正拿出精力去研究‘学法’。在这种情况下，我们当时就产生出一种需求，就是希望能够掌握住每个学生在学习方面的成长轨迹。比如一个题，一些同学做错了，但是每个人做错的原因是各种各样的。我们就发现在教学过程中，掌握每个学生的错题记录是非常有必要的，但这种错题的记录每次考试是一大张纸，几十次考试下来之后，我们就没法去分析了。后来我们发现了智学网刚好能提供这样的帮助，于是一拍即合。”

从“教法”到“学法”的关注点转变，其实刚好是互联网行业里“用户思维”的充分体现。以用户(学生)为中心，这更贴合教育的本质，使每个人的天性和与生俱来的能力得到健康生长，因材施教。

“现在的高考除了智力上的选拔，越来越重视学生的综合能力。这不仅仅包括学生的学科综合素养，也包括学生扎实、勤勉、严谨的品质等。”孙传华表示。

倡导并践行个性化教学理念，学校管理层不仅从理念到制度推行全面智慧教育，还将智慧教育的推行细化到 “专人专事”，形成工作闭环，这对每个学校智慧教育工作的开展，都有着广泛的借鉴意义。清晰地了解每位学生独特性，并得以根据不同个体特性做到“因材施教”，这是在新一轮基础教育课程改革下，学校们面临的新挑战与新机遇。可以说，黄广中学以持续提升的成绩成为智慧教育应用的典型学校范本。

有了人工智能、大数据驱动的智慧教育的加持，现在的黄广中学正在进行以学生核心素养为核心的智慧教育5.0版本升级，开始探索综合能力培养与量化标准结合的最佳方式。