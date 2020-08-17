按下“快进键”！科大讯飞助力南沙打造智慧教育区域样板

近日，科大讯飞“A.I.之光”青年教师成长训练营华南站在广州南沙开营，在教育信息化的探索中，越来越多的教师通过A.I.推开了一扇“因材施教”的大门。

南方网讯 （记者/黄绮铌）什么方法最能帮助教师打造一堂好课呢?人工智能赋予教师们加速成长。近日，科大讯飞“A.I.之光”青年教师成长训练营华南站在广州南沙开营，在教育信息化的探索中，越来越多的教师通过A.I.推开了一扇“因材施教”的大门。

“A.I.之光”青年教师成长训练营华南站活动现场

为学校提供教师信息化素养提升与应用能力建设的整体解决方案，仅是科大讯飞携手南沙构建智慧教育链条的一环。人工智能成为区域教育信息化的“助推器”，助力南沙打造粤港澳大湾区的智慧教育样板。

科大讯飞华南公司副总裁、华南大区总经理李伦军致辞

“活”起来

构建南沙特色的智慧教学体系

南沙小学时代南湾校区的课堂上，多名老师积极探索智慧课堂应用;

大岗中学的VR/AR科普实验室，逼真的场景体验让学习知识变得乐趣无穷;

在南沙一中,智慧课堂已在高中部42个班级常态化使用，智慧班牌也在陆续投入使用......

南沙一中师生上英语课

南沙区教育局在顶层设计上明确目标，2018年印发《南沙区中小学(职中)智慧校园建设实施方案》，指导分级分类建设智慧校园实验学校。

此外，南沙区教育发展中心多次组织召开“人工智能+教育”工作推进会、方案研讨会，广泛征集意见。

广州市南沙区教育局党组副书记、副局长李彤致辞

广州市南沙区教育局党组副书记、副局长李彤在“A.I.之光”青年教师成长训练营活动致辞中表示：“地处粤港澳大湾区地理几何中心的南沙，今年成功入围广东省信息技术应用能力提升工程2.0试点区。接下来南沙将以应用为导向，切实提升教师的信息技术素养和应用能力，推动智慧课堂和信息化教学的常态化应用。”

目前，南沙智慧教育应用已实现包括智能备课、智能评测、智能作业、智能排班、区域学情数据分析、学生成长档案、教师教学辅助方案等12项智能应用场景，为推动粤港澳大湾区智慧教育创新发展“添砖加瓦”。

“实”起来

A.I.为南沙教育提质增效

南沙区以科大讯飞提供的云计算、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术为支撑，着力推动信息技术与教育教学核心业务的深度融合。

科大讯飞智慧教育产品已成为东涌中学英语备课组长颜兰娇日常教学工作中重要的部分，“以前我们每次测试之后都会刷答题卡看正答率，科大讯飞智慧评测的不同之处在于，它可以把学生每次答题记录累积，通过数据统计，对学生进行个性辅导。在英语学科题型，如完形填空或者阅读，老师可以看到学生整体的薄弱项。 ”

学生学习效率提高的同时，老师的负担也轻松不少，颜兰娇说道：“我最头疼的就是批改英语作文。因为作文它会出现千奇百怪的语法错误，思想性需要老师把控，但是客观的语法使用这一块，人工智能技术就可以会帮助老师去‘揪’出来，大大节约时间和人工成本。”

在个体减负增效的基础上，南沙教育着力打通“数据孤岛”，实现知识共享服务体系互联互通，2019年10月，科大讯飞正式对外发布南沙教育数据大平台，此外，科大讯飞打造的南沙智慧教育“一生一案”服务已覆盖南沙全区6.4万师生。

学生在使用智慧课堂