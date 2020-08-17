张锦芳以孝友著称，以书画名世

岭南偏于一隅，气候、语言、饮食、风俗等与北方不同，岭南人不甚愿意在岭表以外供职和寓居，即使取得功名或任职，时间都不会太长久，便以事亲为由，辞职返乡从事文化教育事业和参与地方乡绅事务。

岭南偏于一隅，气候、语言、饮食、风俗等与北方不同，岭南人不甚愿意在岭表以外供职和寓居，即使取得功名或任职，时间都不会太长久，便以事亲为由，辞职返乡从事文化教育事业和参与地方乡绅事务。

张锦芳（1747―1793），字粲夫，一字花田，号药房，别署曲江山人、曲江外史。顺德人。生性恬淡，淹贯群籍，精通《说文》之学。

张锦芳以学问、诗词赋咏、书画与黎简、黄丹书、吕坚并称“岭南四家”，尤以孝友更为世人称道。

张锦芳从赴考、授翰林编修到返粤，寓京只有几年的时间，海内外名士及同乡竞相与之结交。他刚抵京师，纪晓岚、钱大昕（辛楣）等名士争着热情迎接，倒屣相迎。同乡胡亦常、冯敏昌、刘彬华等人也与他过从，成为好友。乾隆五十五年（1790），他得知兄长病逝的消息，悲伤不已，乞假离京返乡。三年后，即乾隆五十七年（1793）病逝，享年四十六。

张锦芳与刘彬华的交谊的有实物为证。无聊斋庋藏他们的册页，共两开(折叠合页)，绢本，一页是张锦芳一件罕见而精致的山水小品，另一页为故物主人刘彬华的小行楷题诗和题跋。张锦芳赠送山水画给刘彬华是古时文人交谊的重要信物。

页一、山水小品。款署：“己酉春三月写于都门，张锦芳。”钤：“张锦芳”白文印，款字引首钤：“张叔子”朱文印。画面由近山、远山、树林和小桥流水构成，笔墨技巧，通达谙练。崇山峻岭运用毛骨法，远山隐约其中，树木成林，叶针运以横锋写意，皱点多用焦墨，苍润秀劲，水河澹澹，独桥无人踪，意境清幽，气韵逼真米元章、梅道人。

张锦芳虽馀事为书画，珍藏的书画和旧物胜过自己的生命。他从京返粤，乘船途经江西时，遇险覆舟，两手急持王冕的墨梅及旧端砚，置生命度外。他楷书钟、王、赵，董，行草法右军，隶书取法《礼器》诸碑；绘画以山水、花草、兰竹著称，山水取米芾、恽南田法，梅花法王冕、吴仲圭。流传多为花卉，写山水罕见。

页二、刘彬华行楷题诗跋：“可忆西山欲霁时，炉边人语坐论诗；鸿爪成陈迹，一榻茶烟雨髩丝。己酉余客都门，药房前辈寓净默寺，雪中过从颇联赋咏，今勿勿廿年前事矣。彬华。”下钤：“朴石”椭圆朱文印。

两页的落款时间均为己酉年，即乾隆五十四年（1789），刘彬华题跋的时间是同一年。这一年，张锦芳刚好在京城会试，中式进士，授翰林院编修，寄住位于西山的净默寺里。刘彬华当年也赴京城参加考试，却没有考中，十二年后(1 8 0 1)才金榜题名。有一天，西山的大雪将要停止，刘彬华冒着寒风雪前去净默寺拜访同乡前辈张锦芳，得到他的热情款接，两人促膝在炉边取暖，席间，一边品茗论诗，一边“颇联赋咏”，相与甚欢。临别时，张锦芳赠山水小品一帧，以作纪念。

刘彬华性情清淡，不乐仕进，与前辈张锦芳颇为相近，二十年后，即嘉庆十四年（1809），张锦芳已经作古十馀年，岁月匆忙急促，他不觉已步入了暮年，睹物思故人，感慨万千，好友赠送的故物，已成陈迹，惜往日的相聚，历历在目前，因题诗一首，记录他们相交相知的点点滴滴。

刘彬华，字藻林，一字朴石。番禺人。嘉庆六年(1 8 0 1) 成进士，授翰林院编修，不久告假返乡，先后讲学端溪、越华书院，从此不再入都。他热忱文化教育和公益事业，如省城浚六脉渠，设恤嫠会，修《通志》，修贡院诸大事，地方大吏都咨访他。而他为人低调，不事张扬， 遗嘱不鼓乐、不买水、不作法事，毋刻行状，毋撰墓志，毋刻诗文集。

刘彬华也是乾嘉年间著名的学者、诗人、书画家。此册小行楷宗法钟繇、二王，取自元常之高古，又有右军之逸致。他亦能绘画，鲜有画作流传。

汪兆镛撰写岭南第一部美术史的《岭南画征略》，都评述了张锦芳和刘彬华的书画，他们在今天，也不为书画界学者所重，实为憾事。

图为张锦芳、刘彬华合页