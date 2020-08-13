艺道游学第四届少儿绘画大赛来广州了

8月11日，“艺道游学·中国南粤古驿道第四届少儿绘画大赛”赛事推介会于广州艺术博物院多功能报告厅举行。来自省内各地市的少儿艺术教育机构老师们齐聚一堂，共同探索少儿艺术教育的新模式。

南方网讯 8月11日，“艺道游学·中国南粤古驿道第四届少儿绘画大赛”赛事推介会于广州艺术博物院多功能报告厅举行。来自省内各地市的少儿艺术教育机构老师们齐聚一堂，共同探索少儿艺术教育的新模式。

推介会上，广州美术学院美术教育学院副教授、广东省“三师”专业志愿者委员会委员、艺道游学组委会秘书长梁迪宇分享了在“后疫情时代”背景下，少儿艺术教育行业的发展前景，以及艺道游学未来的发展方向。艺道游学组委会执行秘书长郑鲁豪讲解了第四届赛事的主要节点、亮点玩法及游学线路等。导师委员会顾问王宁贤老师作了《如何上好一节课》主题分享。艺道游学组委会副秘书长、沃普乐CEO陈江齐分享了“WoPlay沃普乐”亲子社群电商平台和艺道游学赛事IP的联动融合。

艺道游学组委会秘书长梁迪宇作分享

执行秘书长郑鲁豪作赛事讲解

王宁贤老师作主题分享

陈江齐现场分享联动融合

据了解，今年是艺道游学探索“古驿道+绘画”的第四年，大赛为成千上万青少年儿童家庭提供了一个走进历史文化、表达自然艺术的平台。

艺道游学组委会执行秘书长郑鲁豪介绍，2020年艺道游学第四届绘画大赛将沿用了“更有趣、更好玩、更有价值”的赛事主调，传递更富有人文价值、文化底蕴、艺术价值的绘画比赛给青少年儿童家庭，持续推动南粤古驿道历史文化创造性转化与创新性发展，通过艺术教育深度参与南粤古驿道活化工作。

新一届赛事还将继续在儿童文创领域进行探索与创新。艺道游学组委会副秘书长、沃普乐CEO陈江齐透露，平台计划联动汕尾海丰、江门开平等地方政府，持续挖掘地方文化，策划发起地方政府专题带货活动;也将串联起古驿道上的、历史文化游径上的产品、服务、资源，建立强有力的线上展销平台，营造“以文兴商，以商促文”的线上消费氛围。

艺道游学组委会秘书长梁迪宇称，未来大赛将加强互联网在平台化管理中的应用，把艺道游学的松散化平台向集中化转变，将文博资源、乡村文旅、主题性文旅资源进行充分有效的融合，实现平台、内容、用户之间的有效联动，做到真正的全领域共享。