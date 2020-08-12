“A.I.之光”青年教师成长训练营于广州南沙开营

8月10日至12日，科大讯飞“A.I.之光”青年教师成长训练营华南站在广州南沙正式开营。

南方网 （记者/黄绮铌）人工智能技术如何融入教学实践？A.I.加持之下，教师应修炼何种教学新招式？8月10日至12日，科大讯飞“A.I.之光”青年教师成长训练营华南站在广州南沙正式开营，为粤港澳大湾区的老师们带来一场提升A.I.硬核教育技能的思维盛宴。

A.I.赋能：后疫情时代的教师必修课

新冠肺炎疫情让教育场景发生巨变，如何利用好技术手段提升教学能力，成为教师们迫在眉睫的必修课。疫情期间，全国21个省6500余所学校利用科大讯飞智慧教育产品和服务，据统计，已完成了20亿次在线教学和作业。

广州市南沙区教育局党组副书记、副局长李彤在活动致辞中表示，地处粤港澳大湾区地理几何中心的南沙，已建成200余个智慧课室，搭建起覆盖全区的智慧校园管理平台及智慧教育大数据平台，今年成功入围广东省信息技术应用能力提升工程2.0试点区。接下来南沙将以应用为导向，切实提升教师的信息技术素养和应用能力，推动智慧课堂和信息化教学的常态化应用。

科大讯飞华南公司副总裁、华南大区总经理李伦军表示，科大讯飞智慧教育产品已覆盖粤港澳大湾区的1500所学校。在后疫情时代，人工智能技术越来越成为赋能智慧教育的重要手段。此次在广州南沙举办的“A.I.之光”青年教师成长训练营聚焦智慧教育融合应用，有望为广州培养一批优秀青年教师、产出一批优质教研成果。

拥抱大势：人工智能助推教育变革

疫情让大规模线上教育成为现实场景，在与会专家看来，信息技术与教育教学的深度融合势不可挡。

华南师范大学教育信息技术学院副院长、教授、博士生导师胡小勇在主题为《未来已来，做智能时代的好老师》的分享中提出，当前教育发展正从信息化向智能化转变，智能技术让实现规模化的个性化教育成为可能，将更好地满足人们对优质教育的需求。

“疫情的出现，让教师群体经历一场信息素养的广泛扫盲。”在他看来，“刷脸”与“刷屏”相融合的混合式教学正在普及，线上线下融合，推动大规模的个性化学习将成为可能，在线教学将成为常态。但即便是最好的技术，如果没有与之相适应的教学，它在教育环境中就没有用处。胡小勇认为，教师应当顺应时代大势，将智能技术积极融入到自己的教学实践中，不断推动教学创新，借力技术实现真正的智慧教育。

中小学人工智能教育也是当下的教育改革热点。广州市教育研究院人工智能课程改革实验项目主要负责人、广州市信息技术教研员刘载兴认为，从教育新环境构建、教育工具研发、教学活动引导到教育评价辅助，人工智能开创了精准高效的教育教学场景。人工智能技术可以帮助老师及时获取全面立体的学情信息，有效提升教学效率。

应用落地：技术与教学实践深融合

如何将人工智能等技术深度融入到具体的教育教学实践，受到嘉宾们的关注。

深圳小学副校长、广东省特级教师、深圳市基础教育系统首席信息官王纯旗着眼于此，分享了他的智慧教育探索经验。深圳小学一直以来都使用科大讯飞智慧教育系统，推动教育教学模式变革。他认为，人工智能等信息技术是解放教育力的关键。

科大讯飞A.I.教育学院常务副院长张雷表提出，信息技术下的课堂教学能够突破40分钟教学时间限制，打破教室物理空间限制，教师可以通过精准教学系统等智慧工具了解学生的个性化需求，及时获取课堂反馈，实现作业“千人千面”、多元智能评价，提升教学的针对性和精准度。

此次在广州南沙举办的“A.I.之光”青年教师成长训练营（华南站），也是科大讯飞A.I.教育学院继上海站之后的第二期。开营当天，约300名南沙区中小学青年教师现场参与训练营活动，线上课程直播吸引约6000人次参与。

“A.I.之光”青年教师成长训练营活动现场

“人工智能可以对教学起到很大的帮助，但我们首先得跨过基础的技术应用这一关，接下来才可能得心应手地融入学科实践中。”参加这次训练营的南沙区东涌中学英语备课组长颜兰娇对学习的目标非常明确。

科大讯飞已深耕智慧教育赛道16年，目前科大讯飞的智慧教育产品已覆盖全国35000所学校过亿师生。

一直以来，科大讯飞在南沙区致力深耕人工智能智慧教育领域。2019年10月，科大讯飞正式对外发布教育数据大平台，通过人工智能技术重塑南沙区教育教学、教育管理、教育决策全流程，其中构建的智慧教育“一生一案”服务已覆盖南沙全区6.4万师生。

2020年5月，科大讯飞与广州南沙经济技术开发区商务局签订《科大讯飞5G+AI智慧教育应用示范项目合作意向协议》，结合5G和A.I.技术，通过接入多种形态的智联终端和教育装备，搭建A.I.智慧校园超脑平台，并在每所学校打造未来课堂。据悉，未来科大讯飞仍将持续助力南沙区乃至粤港澳大湾区打造特色教育品牌，用人工智能优化区域教育升级，助力课堂变革。