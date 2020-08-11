记录瞬间、感恩生活 吴建斌新作《心若静风奈何》发布

作为一个时代的观察者、记录者、实践者，吴建斌先生从自己的经历感悟出发，为现场嘉宾分享对人生的感恩和对追求的坚持。

南方网讯（记者/唐巧燕）8月9日下午，企业家、作家、摄影家吴建斌先生，携新作《心若静风奈何》，莅临黄埔书院公益读书会暨新书发布分享会。作为一个时代的观察者、记录者、实践者，吴建斌先生从自己的经历感悟出发，为现场嘉宾分享对人生的感恩和对追求的坚持。

“今年我们在一系列挑战中看到了更多的希望和感动，我们都在以不同的方式坚持奋战，也在以相同的情感心怀感恩。”黄埔书院理事潘亚宏教授在致辞中强调，在充满新挑战和新机遇的当下，黄埔书院将承担起更多责任，继续秉承“以书会友，亲爱精诚”的理念初心，为市民群众的文化生活提供服务。

吴建斌向黄埔书院赠送自己作品《心若静风奈何》

据介绍，该新书有三块大结构：工作经历、家人以及游走世界。吴建斌在分享中指出，从主题确定到最后的成稿，完成这本新书花了3年之多的时间，但书不是这3年写的，而是过去35年写的。吴建斌是一个善于做文字记录的人，善于写日记、文章，并建有自己的文章库。新书没有华丽的词汇，只是把故事真诚地记录下来。

值得注意的是，吴建斌新书有个特点，就是文字跟摄影作品结合。他在书中告白的最后一句话讲“当我一切很顺利的时候，我希望我为社会做一点事情。”他谈到，他将35年的经历切分为70个场景，有序列地反映这35年的工作变化、生活感悟、精神层面，也为这70个画面配了57张图。

对于新书的标题，吴建斌特意做了一个诠释，“心若静，风奈何”时常这样讲的，人的心很多时候要纯净，只有纯净以后你才会走得很远、很美，你会很有诗意，生活会非常的美丽。心境如水，把自己的经历，通过自己的努力，让自己的人生更加高贵一些，更加受人尊敬一些，这就是我们的人生。

分享会结束后，吴建斌和现场的读者朋友们进行了热情互动交流，不少读者朋友也纷纷准备了吴建斌的新书签名留念。