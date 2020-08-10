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温汝遂：温汝遂擅写墨竹 以己意造为新法

2020-08-10 14:29 来源：南方网 黎向群
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■图为温汝遂 《墨竹图》立轴

　　温汝遂,字遂之,号竹梦生、二楼居士。顺德人。生于乾隆、嘉庆年间顺德的一个官宦、书画和鉴藏世家。先世藏古书、名画甚富,传承有序。兄弟除能书画篆刻,喜收藏,精鉴别外,皆以仕官显赫,唯有温汝遂另类,独喜恬退,绝意科名。兄弟中,温汝遂与温汝述以收藏著称。据冼玉清《广东之收藏家》一文记录:“汝遂藏有晋永嘉世九州荒砖。此外,则古彝鼎,宋元名迹,率皆精品,如唐韩太冲山水卷,吴镇竹卷,皆可珍者。”

　　温汝遂专心画竹,尤擅墨竹,浓墨大叶,以己意造为新法。他的画闻名遐迩,求其画众,好事者知其喜好,每以炙鹅换之。清高宗南巡,侍郎温汝适以他的画轴奉呈,仰邀宸赏。

　　他的墨竹主要有几方面的特点:一是遍览历代画竹名作,日夕揣摩并摹拟宋元名家坡翁、吴镇、李息斋竹卷,为日后创作,打下坚实的根基。二是深入生活,不管寒冬腊月、烈日暴晒、风吹雨打,都去实地观察不同季节秀竹生长的状况,每一个枝节、动态都体会入微,归纳概括。“得其阴晴风雨整齐正变之神,尤着意箨笋”。三是笔墨技巧娴熟。一幅画中枯笔、破锋、回锋,浓墨、涨墨、宿墨、渴墨,应有尽有,变化其中。

　　近十年,海外回流岭南历代书画作品不断增多,近见温汝遂的《墨竹图》立轴(如图),便是其中一件。纸本,纵 112厘米、横31厘米,款题:“丙子除夕,竹奇生,温遂之” 下钤:“二楼居士”。还有“吕培”“仲子植之”“长乐未央”(瓦当)“保家”“大年”“澹如护军章”“长富”“思君令人老”“怡安活水之堂”“大超珍藏”“念圣庵考藏书画记”“无聊才读书”等收藏印章。此轴作于丙子年除夕,即嘉庆二十一年(1816),岁末的最后一天。

　　据初步考证,此轴乃温汝遂墨竹精品,历经二百零四年,五易其主,保存较为完好,实属难得。其中有书画家、政治人物和收藏家,大致流传递藏顺序为:吕培—吕培的好友—温忠翰—丁念先—李大超等。

　　吕培,字植之,号荔帷。吕翔之弟。顺德人。嘉庆二十四年(1819)举人。工诗赋,精摹印,又善书画,生平好交友,嗜酒,醉后作兰竹,顷刻百十纸,秀从劲生。

　　吕培与温汝遂为好友,此轴是温汝遂赠他把玩,次年他游邕江(广西南宁)与好友分别时移赠。画面有题跋为证:“囗囗一兄素喜翰墨,今岁漫游邕江,箧中携有二楼居士墨竹,见而爱之。丁丑冬十月,余将返棹羊城,相处既久,把袂悯然,用将所见爱者移赠,他时展玩亦聊为相思之助云。荔帷吕培并识。” 按,丁丑年,即嘉庆二十二年(1817)。其好友的字号被损坏,无法辨考。

　　温忠翰(1833—?),字味秋,斋号红叶庵。山西太谷人。出身于官宦世家,少负才名。同治元年(1862)中试壬戌科一甲第三名进士,授翰林院编修。历官湖南学政、湖北按察使、詹事府赞善、中允、司经局洗马等。善文章,擅书画,喜抚琴,好收藏。有《红叶庵诗文集》等。

　　此轴应为其在任期间庋藏并重新装裱。轴头背面有温忠翰的署签:“温二楼画竹,浓墨大叶,潇洒入神,东坡遗法,其在斯人。壬午八月重装,红叶庵藏”等字样为证。壬午年,即光绪八年(1882)。光绪十二年(1886)病休归里。

　　丁念先 (1906—1969),字守棠,斋号念圣楼。浙江上虞人。擅长书画,喜收藏。二十年代加入上海题襟馆,后从丁辅之、高野侯等人另组古欢今雨社,历任中国画会总干事等职。“念圣庵”庋藏书画文物与古籍碑帖,不仅量多且质精。1961年,精选珍品近百件,在台湾省立博物馆举办“念圣楼书画展”,并出版《念圣楼读画小纪》。

　　李大超(1900—1984),广东五华人。毕业于国立北京大学,1949年赴台湾。

　　此轴后归李大超所藏,背后有“李大超珍藏” 字样和画面左下角有“大超珍藏”朱文印为证。1966年10月,此轴在台北国父纪念馆三楼逸仙画廊展出,第50号展品。

　　作者:著名书法评论家 黎向群

编辑： 苏若倩

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