提升A.I.教学技能！科大讯飞“A.I.之光”青年教师成长训练营广州站开营！

新冠肺炎疫情让教育方式发生了巨变，老师通过人工智能技术授课越来越成为教育场景中的刚需，而如何迅速学习A.I.技能提升教学能力，已成为老师们迫在眉睫的新技能必修课。

新冠肺炎疫情让教育方式发生了巨变，老师通过人工智能技术授课越来越成为教育场景中的刚需，而如何迅速学习A.I.技能提升教学能力，已成为老师们迫在眉睫的新技能必修课。

深耕教育领域16年的科大讯飞，在这个暑假为帮助老师们提升A.I.技能带来了“能量满满”的一课——2020年8月10日-12日，科大讯飞A.I.教育学院与广州市南沙区教育发展中心联合举办“广州市南沙区‘A.I.之光’青年教师成长训练营”公益讲座及教师培训活动，通过理论、分享、实践为青年教师使用人工智能进行智慧教学赋能。

A.I.教育学院是什么？

科大讯飞A.I.教育学院，基于科大讯飞人工智能技术在教育领域的创新应用，设置教育信息化理论、智慧课堂实践案例分享、教学方法策略、通用信息技术等课程。输出信息化应用能力的建设课程，整合区域教育资源，为学校提供教师信息化素养提升与应用能力建设的整体解决方案。

3天里，你将收获什么？

☑ 学理论！

教师要对技术和课堂教学融合的理念先认知再认同，才能内化于心外化于行。

什么是教育信息化？TA能带给老师们什么？

第一天先从“理念”抓起，从“根”上做文章！

“未来已来，教师要掌握人工智能技术，创新智慧教法。”华南师范大学教育信息技术学院副院长、博士生导师胡小勇教授将为我们带来《未来已来，做智能时代的好老师》一课。

“人工智能帮助教师将课堂40分钟用在80%以上的学生共同存在的知识薄弱点上。”广州市教育研究院人工智能课程改革试验项目主要负责人、广州市信息技术教研员刘载兴将为大家分享中小学阶段的人工智能教育工作。

在如何破解教学的困局问题上，王纯旗老师为何有底气说出，“有教无类，有A.I.无惧”？训练营中，他以《教学也能潇洒——用信息技术破解教育教学困局》为题，分享如何利用科技让孩子爱上课堂！

科大讯飞A.I.教育学院常务副院长张雷，先后指导全国上百所学校成功实践信息化教学，信息技术环境下如何打造一堂好课？青年教师成长训练营，教您做真正用好技术的“智慧”教师。

☑ 重实践！

在应用实践课堂，更是有丰富实操经验的导师们“手把手”传授经验，做好教学实践的引领。只是轻微“剧透”一下，就已让老师们直呼“涨知识”。

“语文课＋大数据”，这是什么操作？广东广雅中学高一语文备课组组长温景祥根据多年教学经验总结出“人工智能就像‘千手观音’，帮助老师全面关注每个孩子的学习状态，实现因材施教”。

“技术让思维看得见”，广东省首批中学正高级教师，深圳市首批中学数学学科带头人郭慧清带您感受信息技术环境给课堂教学设计带来的改变。

“人工智能是教师的左膀右臂，是学生的良师益友”，顺德区第一中学廖伟梁老师带来以《让技术为教师专业发展赋能》为题的分享。

“大数据精准教学让师生成为现代信息技术与学科教学深度融合的最大受益者”，广州市增城区郑中钧中学高一英语备课组长卢锦霞将带来以《基于智慧课堂的高中英语课堂实施与精准教学》为题的分享，看高考题解题能手如何利用A.I.教学。

☑ 促发展！

A.I.教育学院专注于教师信息化素养提升和专业发展，教育知识理论讲座与教育教学方法经验传授相结合，提升区域教师的信息技术素养和应用能力，推动智慧课堂和信息化教学的常态化应用。6月，“A.I.之光”青年教师成长训练营已在上海站成功举办，数千名青年教师参与观看直播课程。

“A.I.之光”青年教师成长训练营将为南沙区培养一批优秀青年教师、生成一批优质教研成果，用人工智能赋能南沙区教育事业，助力粤港澳大湾区打造教育高地。

本次青年教师成长训练营活动将同步进行线上直播，欢迎各位教师以及关注教师信息化能力培养的朋友们在线上讨论区来互动！