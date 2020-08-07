广州东华职业学院助退役学生绽放光彩

在广州东华职业学院，有这样一群学生，他们携笔从戎，穿上迷彩，建功军营。当他们回到学校后，如何帮助他们完成从军人到学生的角色转变?如何让他们的青春继续绽放光彩? 广州东华职业学院探索出一套方案。

在广州东华职业学院，有这样一群学生，他们携笔从戎，穿上迷彩，建功军营。当他们回到学校后，如何帮助他们完成从军人到学生的角色转变?如何让他们的青春继续绽放光彩? 广州东华职业学院探索出一套方案。

“当过兵的学生在同学们眼中是老大哥，有责任，有担当，处理事情成熟、、稳重，与同学们相处融洽，能鼓励带动其他同学”，广州东华职业学院校长杨群祥说，“针对他们的特点，我们制定了个性化的培养方案，同时成立了一支由退役学生组成的军政教导队党支部，对接广东省应急管理厅和地方应急管理项目”

广州东华职业学院军政教导队党支部，根据“一总支一特色 一支部一品牌”计划”，建立了一个粤港澳大湾区背景下民办高校党建与校园应急管理融合机制项目。该项目下成立的综合应急救援队，是在广州东华职业学院党政领导下，执行校园及校外综合应急管理和救援，并积极与广东省应急管理厅对接，参与地方应急救援工作。其主要工作内容有：消防设施设备维护，消防救援;校园治理;校园意外伤害制止;轻生行为制止保障;校风纠察;反恐及其他应急救援等。

外表稚气未脱，内心却刚毅冷峻的黄康鸿，是广州东华职业学院工商管理学院2019级体育与运营管理1班学生，2017年入伍，在火箭军某旅阵管连服役。在部队期间，因成绩优异，表现突出，被评为“优秀学员”。2019年复学，在学校期间，参加学院运动会，获得男子200米比赛第二名，4*100米第二名，参加校内525心理健康月活动获得三等奖。

“我是火箭军某旅阵管连的一名无线电通信号手，通信号手的主要任务是：运用各种通信装备和通信设施，保障军队指挥和武器控制的通信联络，组织实施无线电通信对抗。我们平时的训练内容包括：队列训练，体能训练，战场救护，拳术训练。每天把时间安排的满满的，过得很充实。 ”黄康鸿告诉我们，“令人印象深刻的是值勤站岗，重要警戒目标需要时刻守卫，如：营区大门、重要通道、弹药库、油料库、加油站、军械库、车辆装备仓库、机场等。站岗不仅仅是执行任务，更是对心理素质、身体素质的一种磨炼，一个人站岗需要忍受孤独，承受寂寞;深夜站岗需要面对黑暗，战胜恐惧;长时间站岗需要顽强的毅力，坚强的耐力。现在，军人刚毅的品格已经渗入我的生活和血液里了。”

“这支有退役学生组成的军政教导队，作风优良，素质过硬，在学风校风、校园秩序管理，综合应急管理等方面发挥示范引领作用，成为广州东华职业学院一道亮丽的风景线“，杨群祥校长说，“崇尚入伍，向退伍学生学习，在广州东华职业学院蔚然成风!”

散发着朝气与活力的张煜，是中共党员，广州东华职业学院智能机电学院17级汽修1班学生。2015年入伍，在空军韶关司机训练大队服役。在部队期间， 多次被评为“优秀义务兵”并获得嘉奖。2017年复学，在校期间，担任学院党员志愿服务站宣传部部长、吉他社副社长以及班干部，学年绩点排名和综合测评排名均为专业第一。获得国家奖学金、校级的“三好学生”、“优秀团员”、“优秀毕业生”， 曾在“心系家园，不悔青春”征文比赛中荣获特等奖，并被校刊录用发表。作为复学退伍军人，加入学校军政教导队，投身学校志愿服务活动，多次献血，多次赴福利院、养老院、孤儿院开展义务爱心志愿活动。2020年新冠肺炎疫情发生后，张煜主动参加地方联防联控工作队，检查过往人员和车辆通行证，给他们测量体温，派出宣传单，每天工作达12个小时，脚板非常疼，常常需要喷解痛药水。“疫情防控，有时候会遇到一些不理解不配合的群众，这时候需要耐心地给他们劝导”张煜说，“当他们知道我退伍军人后，都非常友好，有的给我敬军礼，有的给竖起大拇指，令我印象深刻”

“广州东华职业学院根据每个退役学生自身的综合情况，给他们量身定做一套自己的方案，教务处制定了《广州东华职业学院退役学生专业课程人才培养方案》，他们可以在自己的兴趣范围内自由选择专业，同时给他们配备政治觉悟高，专业素质过硬，又具有丰富职业经历的“双师型”老师担任他们的辅导员，辅导他们的学业，帮助他们规划职业生涯，起到了很好的效果”,杨群祥校长说，“在广州东华职业学院，往往退役复学的学生学习成绩都较好。2020届退役复学毕业生甘伟明，在校期间担任军政教导队长，也担任广州东华职业学院工商管理学院学生会副主席等职务，毕业后，创办广东国睿文化传媒有限公司，公司业务范围包括国防教育、企事业团建拓展培训，军事冬夏令营组织与实施等，在省内拥有一批忠诚客户，有一定知名度和品牌度，成为广州东华职业学院学生创业典范。”

据了解，近年来，广州东华职业学院高标准完成省教育厅征兵任务，2019年、2020年，广东省教育厅下发文件，通报表彰广州东华职业学院大学生征兵工作，是全省为数不多的在该项工作中连续两年受到省教育厅表彰的高职院校。