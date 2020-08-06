华立大学集团携手科大讯飞共建粤港澳地区A.I.应用人才“造血库”

7月31日，科大讯飞与华立大学集团有限公司进行了“共建人工智能产业学院项目”的签约仪式，双方正式达成合作框架协议。

南方网 （记者/黄绮铌）7月31日，科大讯飞与华立大学集团有限公司进行了“共建人工智能产业学院项目”的签约仪式，双方正式达成合作框架协议。

双方将联合挂牌成立“华立大学集团人工智能产业学院”以及“华立大学集团人工智能创新研发中心”，未来，为粤港澳地区输送高质量A.I.领域应用型产业人才。

（科大讯飞华南有限公司副总裁李伦军与华立大学集团总裁马志雄代表双方签订合作框架协议）

科大讯飞华南有限公司副总裁李伦军、科大讯飞智慧城市BG行业总监杨增南、华立大学集团首席执行官叶雅明、华立大学集团总裁马志雄、广州华立科技职业学院执行校长马龙海、广州工业大学华立学院副校长王学军等出席签约活动。

A.I.为产业“造血”

双方共建“一个学院一个中心”

华立大学集团作为华南领先的大型民办高等教育及职业教育集团，提供以应用学科为重点、实践为导向的专业课程，针对华南地区，特别是粤港澳大湾区潜在雇主需求的各类专业，设计了面向工作的前沿性实用性课程，并且重视培养学生自主创新创业的能力。华立大学集团旗下的三所高校位于广东省的战略核心地带，为广大学子提供多个应用科学领域的民办高等教育及职业教育。

根据科大讯飞和华立大学集团的合作框架协议，双方的合作范围包括：建立华立大学集团人工智能产业学院等一系列的人工智能教育办学条件、共建人工智能相关专业、共建师资团队、A.I.人才培育、以及对口人才毕业后的就业规划与指导等。

在此基础上，还创新性地共同成立“A.I.+X”跨学科教学研究中心，“以新带老”形成A.I.能力与传统专业的融合创新，赋能传统专业，通过A.I.工具和方法进行专业结构的升级。

产学研协同

科大讯飞为A.I.应用人才培养持续造血

2019年，《粤港澳大湾区规划纲要》出台，鼓励建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，支持粤港澳企业、高校、科研院所共建高水平的协同创新平台，推动科技成果转化。

作为亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业，科大讯飞通过政产教科协同来培育人工智能的应用型人才，为国内高校打造了人工智能领域人才培养的实验室解决方案（A.I.LAB），已在安徽信息工程学院等高校取得良好应用成效。

2019年合作实施院校共计23所，全年累计取得实施成果高达452项，其中各类竞赛奖项占268项，含国家级竞赛33项，省级竞赛131项。

此次科大讯飞与华立大学集团合作，将以长期稳定的培养体系，为粤港澳地区输出高质量的应用型A.I.人才，缓解地域A.I.人才“荒”的难题。