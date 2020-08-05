持续升级综合性音乐服务平台，VIP陪练致力提供专业化服务

目前,VIP陪练已累计服务超过200万用户,覆盖全球6大洲、超过100个国家和地区。

2020年业已过半,年初受新冠疫情影响而迅速崛起的线上教育行业,经过这几个月的发展与竞争,各细分赛道的优胜者已显露真容,其中,在线乐器陪练行业的“独角兽”企业VIP陪练尤为引入瞩目,在营收规模、乐器矩阵、技术实力、品牌形象等多个层面,都大大拉开了与同行的差距,凭借一己之力提升了在线乐器陪练的市场容量。

目前,VIP陪练已累计服务超过200万用户,覆盖全球6大洲、超过100个国家和地区,在在线音乐素质教育行业中继续保持绝对的引领地位。

在陪练乐器种类上,VIP陪练在今年内接连两轮扩充,将陪练乐器种类丰富至32种,如此规模业内无人能及。之所以能够实现陪练乐器的快速增加,与VIP陪练自身教学体系的可复制性和师资资源的丰富性息息相关。

品牌成立四年以来,VIP陪练每年均投入巨资用于妙克艺术人才基地的维护和发展,并与各大音乐学院在内的全国一百多所高校展开了战略合作,以确保师资供应端的稳定输出。目前VIP陪练平台上的三万多名老师,都统一经过平台的筛选、试岗,其中仅入职培训这道流程就包括心理学、专业素质、企业文化宣导等6个方面的考察培训,最终上岗率仅3%。

为了更好地服务VIP陪练所有琴童及家长,VIP陪练对师资端的优化从未停止。在不断吸收优质教师资源的同时,2019年9月23日,VIP陪练正式推出了“教师体系升级”制度,依据对教师过往工作的用户满意度、业务熟练程度及是否拥有相关演奏级经历等方面进行多维度打分,将VIP陪练平台旗下陪练老师划分为四大类,分别是:优选老师、王牌老师、11大名校老师及演奏级老师。家长可根据孩子实际情况,选择预约不同类型的老师。

通过这一全新教师体系的升级,一方面能够更好地管理VIP陪练旗下的教师团队,为优秀教师带来了更多激励与保障,鼓励平台上所有教师在教学、服务和自身业务水平上不断提升;另一方面也能让用户直观了解到每位教师的教学水平,根据孩子现下所处的学习阶段,选择适合孩子的教师。

而作为在线教育,底层智能技术的发展也必不可少。VIP陪练对已有技术和智能产品不断进行升级,从鱼眼镜头到鹰眼镜头再到即将升级的第四代镜头,可视范围、清晰度不断优化,通过智能教室的动作记录和智能分析,捕捉教师上课过程中的教学动作,来洞察孩子上课的表现,方便陪练老师不断调整教学方式。

同时,VIP陪练对自身品牌也在进行持续优化。去年7月,VIP陪练签约国际钢琴大师郎朗为品牌代言人,共同推广线上音乐教育。VIP陪练携手郎朗共同打造的“天才小琴童第二季”活动刚刚于6月底落幕,收获千万级传播量的同时得到了广大琴童及家长的口碑好评。近日平台还正式上线推出了“VIP陪练星途乐团招募计划”,增进“陪练”之于琴童在音乐逐梦之路上的美好愿景和意义的同时,为心存音乐梦想的琴童打造更为宽广的表演舞台。而VIP陪练与郎朗一起拍摄的宣传片《成为下一个天才》,还得到了国际级奖项金狮奖评委会的肯定,获得了2020金狮国际广告影片奖最佳导演奖银奖殊荣。

四年多光景,VIP陪练一路走来,所取得的成绩得到了业界的广泛关注与认可。去年至今,VIP陪练连续斩获“2019年度十大影响力教育品牌”、“2019年度知名素质教育品牌”、“最佳新经济商业领袖”、“影响时代的准独角兽公司TOP50”等众多奖项。就在刚刚过去的7月,VIP陪练荣登《2020胡润中国瞪羚企业》榜单,成为胡润研究院所寻找的“成立于2000年之后、三年内最有可能达到独角兽级十亿美金估值的中国高成长性企业”之一。

如今,VIP陪练已经完成从Pre-A到C轮的4轮融资,投资方包括金沙江创投、老虎环球基金、兰馨亚洲、蓝驰创投等多家知名机构投资。2018年获得1.5亿美元的融资更是打破了在线音乐陪练行业中融资记录。

身为在线乐器陪练行业的领军者,VIP陪练的眼光也比别人放得更为宽广。未来,VIP陪练将持续拓宽音乐教育垂直领域的边界,朝着全球化的综合性音乐服务平台进军,让更多孩童能够享受音乐之美,引领在线音乐素质教育走向更高峰。