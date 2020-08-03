科技启智 创意赋能 索尼在甘肃省落成第11间 “梦想教室”

7月31日，索尼梦想教室来到甘肃省临夏回族自治州，并落户积石山县移民中学。值得一提的是，这也将成为索尼在甘肃省的第11间“梦想教室”。

7月31日，索尼梦想教室来到甘肃省临夏回族自治州，并落户积石山县移民中学。值得一提的是，这也将成为索尼在甘肃省的第11间“梦想教室”。索尼(中国)有限公司(下称“索尼中国”)董事长兼总裁高桥洋，与西安交通大学的大学生志愿者、移民中学的师生们一同见证了“梦想教室”的落成仪式。

“梦想教室”是索尼中国自2013年启动的公益项目，集成“One Sony”力量，联合索尼在华多个业务集团和部门共同参与，全方位引入索尼在科学探索、创意娱乐领域积累的丰富经验，发挥自身资源优势，为参与暑期支教的大学生赋能，助力大学生社会实践开展，推动社会可持续发展。

今年“索尼 梦想教室”的主题是“发现中国原生态文化”，除了捐赠软硬件资源外，索尼中国还将为大学生提供相机和手机等拍摄器材，鼓励他们记录支教的点滴，探寻中国原生态文化。此外，索尼中国今年加大了对大学生志愿者团队的支持力度，由20所高校的升级为30所，希望有更多的年轻人用他们的爱心和热情，带领乡村孩子发现生活中的美好，助力中国教育事业的发展。同时，“索尼 梦想教室”也将响应“精准扶贫”政策，在教育部、团中央指导下，计划于山东、山西等贫困地区建立示范教室，助力脱贫攻坚。

索尼中国与甘肃省的渊源由来已久。早在2005——2012年间，“梦想教室”项目的前身“索尼爱心助学工程”曾累计五次在该地区进行捐助活动。而自“梦想教室”项目2013年启动以来，索尼中国更是坚持向甘肃地区进行持续投入，现已在兰州市、陇南市、天水市、平凉市、临夏市等建立起11间“梦想教室”。此次落户的移民中学是一所于2016年建成并使用的新兴初级中学，地处甘肃青海交接处，学校现有170余名教职员工，2000余名在校学生。

在本次活动中，索尼公司捐赠了电视机、摄影机、投影仪、音箱、篮球、书包等物资，以期帮助升级学校的多媒体教学设备，创造更为友好的教学环境。移民中学的学生们也用热情洋溢的歌声表达了对远方来客的敬意。

捐赠仪式当天，正在移民中学进行暑期支教的西安交通大学的大学生志愿者为这里的学生准备了“索尼 梦想教室”元素的航模课程，通过教授航天知识、实践操作，培养他们的好奇心、探索能力和动手能力，启迪对科学的梦想。

索尼中国董事长兼总裁高桥洋对积石山县移民中学的师生及西安交通大学大学生志愿者致以谢意，并表示：“索尼是一家建立在坚实技术基础上的创意娱乐公司，成立七十余年来，我们不断通过科技创新为用户带来感动的娱乐体验。秉承“更贴近人”的企业发展方向，我们坚持开展旨在“感动人”、“连接人”和“支持人”的各项活动。‘为了下一代’是索尼在全球的企业社会责任理念，自在中国开展业务以来，我们认真履行企业社会责任，在环境、教育等方面持续投入，力求为下一代创造更好的成长环境。”

西安交通大学大学生志愿者张学腾表示：“通过索尼 梦想教室，让我们对索尼公司有了更深入的认识，让我们了解到索尼除了有先进的科技、前沿的创意，还有在公益领域深耕多年的执着和热忱;让我们了解到全国有这么多大学生团队在索尼的支持下，奔赴祖国的山川田野，开展助学支教、记录中国传统文化、践行教育扶贫;也让我们有了更多的成长，相信我们的这份成长也在影响着许多下一代的青年人。”

在捐赠仪式结束前，高桥洋先生和大学生志愿者、移民中学的学生代表进行了一场深度的交流会。学生们对索尼公司、“梦想教室”项目、索尼公益的初心、大学生自我发展等都显示出了浓厚的兴趣，踊跃向高桥先生发问，现场气氛相当热烈。其中一名学生问道为何高桥先生从30个大学生队伍选中西安交通大学，出席在积石山县移民中学举行的捐赠仪式。西部地区拥有独具特色的历史文化底蕴、民风淳朴、少数民族众多，且自然资源丰富，蕴藏着巨大的发展潜力。索尼中国希望凭借自身的优势，提供科技设备和娱乐内容，带动青年大学生关注自我发展和民族文化传承，同时丰富当地学生的学习生活，帮助提升当地的教育水平，一同为西部地区的开发贡献一份力量。高桥先生也鼓励大学生勇敢追求梦想，用青春传递声音，不要为人生设限。

截止2019年，已累计在全国101座城市的177所学校建立180间索尼梦想教室，覆盖30个省及直辖市，影响人数超530万。

未来，索尼中国会继续秉承“为了下一代”的企业社会责任理念，推进“梦想教室”项目继续前行!帮助更多学生体验科技的乐趣，激发他们的好奇心及创造力!